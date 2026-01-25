edición general
12 meneos
80 clics
Reclutada en menos de seis minutos: la periodista Laura Jedeed pone en evidencia algunos de los graves problemas en el crecimiento de ICE

Reclutada en menos de seis minutos: la periodista Laura Jedeed pone en evidencia algunos de los graves problemas en el crecimiento de ICE

"Si tus fotos no son buenas no estás suficientemente cerca". La frase que decía Robert Capa aplica al reporterismo de Laura Jedeed, una veterana del Ejército de Estados Unidos que ahora es periodista freelance y busca contar las historias desde dentro. Es lo que esta mujer de 38 años hizo para estudiar en primera persona el proceso de reclutamiento de ICE y lo que descubrió ha expuesto algunos de los múltiples y graves problemas que se están detectando en la agencia federal conforme crece y cobra un papel cada vez más importante, y polémico, en

| etiquetas: reclutada , seis , minutos , periodista , laura jedeed , problemas , ice
10 2 0 K 237 actualidad
2 comentarios
10 2 0 K 237 actualidad
#2 soberao *
Ayer en el directo de las manifestaciones tras el asesinato tenían a un hombre negro esposado que gritaba que no habia hecho nada y que se lo iban a cargar. Pues se lo llevaron en la parte trasera de una camioneta de estas que tienen la parte trasera abierta, como para llevar cosas para el ganado en el campo parecida a esta: es.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_Silverado
El coche sin ningún distintivo y todos encapuchados que te traes a tu primo nazi a pegar tiros y nadie se va a dar cuenta que ese nota no es del cuerpo ni su coche un coche oficial. Un circo.
Y todo porque saben que los que pegan tiros y los animales nazis son ellos, no los manifestantes.
1 K 26
comadrejo #1 comadrejo
+ ¿El caos o nosotros?
- El caos... el caos...
+ Da igual, el caos somos nosotros.

:troll:
0 K 11

menéame