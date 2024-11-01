RdP Podemos: Podemos asume la responsabilidad del fracaso en las elecciones autonómicas de Aragón

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha comparecido un día después de la debacle que ha sufrido el partido en las elecciones autonómicas de Aragón. Podemos - Alianza Verde ha perdido su único escaño en las Cortes aragonesas. Su candidata, María Goikoetxea, ha quedado lejos del umbral mínimo del 3% para obtener representación.
Os vais por el retrete majos. Y mira que estabais avisados.
Si quitarte parte de la razón, la judicatura huele mucho a naftalina.
Si es que esta claro que quieren hundir a la izquierda
Pero como nadie lo hacía, y conociendo la importancia a que se le da a todo lo que rodea a Podemos en MNM, pues subo esta RdP colgada por TVE (hubiese preferido subir Diario-Red pero no he encontrado nada).
Para quien quiera ver:
- Breve analsis en los primeros 30 segundos.
- Del min.11 en adelante a preguntas de la prensa.
¿Han asumido responsabilidades de verdad o responsabilidades de la ESO?
podrían obtener juntos hasta unos 90 escaños en el Congreso de los Diputados
Y la izquierda no puede dejar de lado esa responsabilidad.
Esperemos que Gabriel Rufián lo consiga pronto, o en las televisiones pondrán el "cara al sol" en los informativos, y eso no será lo peor.
Un diálogo excluyente puede ser razonable en tertulias y diálogos y puede que se digan realidades como puños, pero para someterlos a las urnas no es recomendable.