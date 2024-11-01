RdP Podemos: Podemos asume la responsabilidad del fracaso en las elecciones autonómicas de Aragón

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha comparecido un día después de la debacle que ha sufrido el partido en las elecciones autonómicas de Aragón. Podemos - Alianza Verde ha perdido su único escaño en las Cortes aragonesas. Su candidata, María Goikoetxea, ha quedado lejos del umbral mínimo del 3% para obtener representación.