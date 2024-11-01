edición general
RdP Podemos: Podemos asume la responsabilidad del fracaso en las elecciones autonómicas de Aragón

RdP Podemos: Podemos asume la responsabilidad del fracaso en las elecciones autonómicas de Aragón

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha comparecido un día después de la debacle que ha sufrido el partido en las elecciones autonómicas de Aragón. Podemos - Alianza Verde ha perdido su único escaño en las Cortes aragonesas. Su candidata, María Goikoetxea, ha quedado lejos del umbral mínimo del 3% para obtener representación.

19 comentarios
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Y las medidas que van a tomar va a ser más feminismo y cualquiera que difiera es un machista pollaherida. Y si la gente trabajadora está hasta las huevos de los robos de determinados inmigrantes ilegales les llamamos racistas y fascistas y apañado.

Os vais por el retrete majos. Y mira que estabais avisados.
13 K 86
Spirito #6 Spirito
#3 Efectivamente: más feminismo y más el sí solo es sí.
1 K 20
#16 Febrero2027
#6 Pues ya sabes : CERO PATATERO
0 K 6
#9 Meinhard
#3 Claro que sí colo! Escupir siempre hacia abajo, para que colo vamos a mirar arriba... Así nos va....
0 K 15
Mltfrtk #10 Mltfrtk
#3 Vaya manera de hacer el ridículo el Torrente este xD xD xD
1 K 11
#11 mcfgdbbn3 *
#3: Sí, pero a medias: la delincuencia en parte es porque los jueces se ponen de perfil frente a ella, y eso no es problema de la izquierda porque casi todos los jueces son de derechas.
2 K 32
cenutrios_unidos #12 cenutrios_unidos
#11 ¿Los mismos jueces que cuando acusan falsamente a un hombre y se demuestra su inocencia no actúa la fiscalía de oficio?

Si quitarte parte de la razón, la judicatura huele mucho a naftalina.
1 K 25
Enésimo_strike #13 Enésimo_strike
#3 es gracioso que 10 #_10 té de la razón y sea incapaz de darse cuenta.
0 K 11
eltxoa #2 eltxoa
Al final culpan a la candidata. Mira que poner a una con un apellido tan vasco :troll:

Si es que esta claro que quieren hundir a la izquierda :troll:
2 K 30
alfema #5 alfema
Pues menos mal que alguien reconoce su fracaso, que también podían achacarlo a la polarización de la sociedad y bla, bla, bla, ¿reconocerán también a qué se ha debido esta falta de apoyo?.
1 K 26
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Estaba esperando si algún prolífico meneante habitual subía el meneo de Diaro-Red analizando los resultados de Podemos en Aragón.
Pero como nadie lo hacía, y conociendo la importancia a que se le da a todo lo que rodea a Podemos en MNM, pues subo esta RdP colgada por TVE (hubiese preferido subir Diario-Red pero no he encontrado nada).

Para quien quiera ver:
- Breve analsis en los primeros 30 segundos.
- Del min.11 en adelante a preguntas de la prensa.
1 K 26
#8 poxemita
¿Alguien me ahorra media hora de turra?

¿Han asumido responsabilidades de verdad o responsabilidades de la ESO?
1 K 19
Alakrán_ #18 Alakrán_
Pudieron, ahora con suerte conseguirían 30 diputados.

podrían obtener juntos hasta unos 90 escaños en el Congreso de los Diputados
0 K 14
#15 Juantxi
El fracaso ha sido de toda la izquierda, que si se dejarán de antagonismos, lo que no interesa si régimen, podrían obtener juntos hasta unos 90 escaños en el Congreso de los Diputados más que lo que sacarían por separado y evitarían la llegada de la ultraderecha al poder. Lo importante no es quién llegue sino para qué. Tienen que defender el Estado social y democrático de derecho, o la derechona acaba con todo como ya está haciendo.
Y la izquierda no puede dejar de lado esa responsabilidad.
Esperemos que Gabriel Rufián lo consiga pronto, o en las televisiones pondrán el "cara al sol" en los informativos, y eso no será lo peor.
0 K 12
Macnulti_reencarnado #17 Macnulti_reencarnado
Pudrimos es historia.
0 K 9
#7 Emotivo
Integrar en política, no excluir.
Un diálogo excluyente puede ser razonable en tertulias y diálogos y puede que se digan realidades como puños, pero para someterlos a las urnas no es recomendable.
0 K 7
#14 Kuruñes3.0
Que se vayan a tomar por culo hombre, los fachas que vendrán además de inútiles y chupópteros serán malvados y harán daño a conciencia, pero al menos, no me podrán acusar de nada ya que anda tuve nunca que ver con ellos.
0 K 7
Macnulti_reencarnado #19 Macnulti_reencarnado
#14 que viene la extrema dereeeeechaaaaaaa...
0 K 9
Findeton #4 Findeton
No les ha votado ni su padre. Afortunadamente.
2 K 4

