La razón por la que China va ganando la carrera nuclear: tarda la mitad en construir y le cuesta seis veces menos

China va camino de convertirse en la mayor potencia nuclear del mundo en 2030. Estados Unidos construye reactores a 15 dólares por vatio de capacidad, China lo hace por dos dólares. Mientras los países de Occidente debatían a favor o en contra de la energía nuclear, con la construcción de nuevas centrales lastrada por décadas de retrasos y sobrecostes, China no solo ha seguido construyendo: lo ha hecho a contracorriente del sector. Por primera vez en más de 50 años, un país ha logrado que construir reactores nucleares sea cada vez más barato.