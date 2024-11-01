edición general
La razón por la que China va ganando la carrera nuclear: tarda la mitad en construir y le cuesta seis veces menos

China va camino de convertirse en la mayor potencia nuclear del mundo en 2030. Estados Unidos construye reactores a 15 dólares por vatio de capacidad, China lo hace por dos dólares. Mientras los países de Occidente debatían a favor o en contra de la energía nuclear, con la construcción de nuevas centrales lastrada por décadas de retrasos y sobrecostes, China no solo ha seguido construyendo: lo ha hecho a contracorriente del sector. Por primera vez en más de 50 años, un país ha logrado que construir reactores nucleares sea cada vez más barato.

#4 charly-brown
El secreto que no menciona el artículo es simple. Si alguna vez has visto una estación de tren de una gran ciudad china, veras que toda son iguales. Me imagino que es la misma receta, todas las centrales nucleares son iguales. Pero estoy aventurando.
De hecho, a China le sale tan barato construir alta velocidad en trenes por una cosa fundamental, la administración es la que es. Si se decide construir una estación y vías se hace y punto. En Europa eso tarda décadas. Y eso también aumenta los costos.
Imaginemos que de buenas a primeras se decide construir una central nuclear en las afueras de Sevilla junto al Guadalquivir. En China se decidiría en Beijing o Peking y se lleva a cabo. Al menos por ahora.
Gry #7 Gry
#4 No solo son todas iguales, también están construyendo continuamente por lo que si tienes una fábrica de X parte puede producirla continuamente sin parar nunca.

Aquí entre que construyen una central y la siguiente los técnicos que la hicieron ya se han jubilado.
#17 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 Si lo menciona el artículo.
A diferencia de Occidente, donde cada proyecto ha sido un experimento nuevo con diseños únicos, China se ha centrado en construir muchas veces un puñado de modelos, escalando su capacidad nuclear rápidamente.

Y lo que dice #7 los técnicos que las construyen finalizan una y empiezan la siguiente, no tienes que estar formando personal cuando inicias una nueva.

#2 En Europa y USA son caras porque no se fabrican en serie, la industria auxiliar estaba parada y no había técnicos formados, cosa que también le pasó a China al principio. Y años después sin parar de construir han reducido tiempos y costes.
Gry #19 Gry
#17 Lo simpático es que China también está a la cabeza con diseños únicos para probar nuevas tecnologías como el torio o los SMR.

en.wikipedia.org/wiki/TMSR-LF1
es.wired.com/articulos/china-avanza-hacia-la-energia-limpia-con-linglo
#20 Sigo_intentandolo
#4 que alguien pruebe a parar wn los tribunales una orden de construir algo del gobierno chino...
#10 Forestalx
China va a ser el líder de todo en poco tiempo.
AntiTankie #13 AntiTankie
#10 lider en contaminacion nuclear y cancer
ElenaCoures1 #16 ElenaCoures1
#10 Siendo una dictadura de mierda sin oposición ni derechos para sus ciudadanos, se puede hacer todo muy rápido y en cantidad
Pero seguirá siendo una dictadura de mierda
azathothruna #1 azathothruna
Solo espero que la eficiencia, SEGURIDAD, y manejo de residuos sea mejor que los colonizadores
Mauro_Nacho #8 Mauro_Nacho
#6 #1 La seguridad es fundamental. Si ocurriera un gran accidente eso trascendería, un accidente nuclear no se puede tapar y pensemos las consecuencias que tuvo Chernóbil, su secretismo, su forma de gestionarlo y aceleró el colapso de la Unión Soviética y contribuyó indirectamente a la caída del Muro de Berlín. China es un régimen autoritario, pero no puede permitirse cometer errores de seguridad, seguramente se van incrementando.
azathothruna #9 azathothruna
#8 Hasta ahora con tanta construccion y trenes high tech no se sabe de accidentes.
Lo que si es llamativo es que China se puso en modo chuck norris para luchar contra la contaminacion en las grandes ciudades, mas aun despues de las olimpiadas.
Aun recuerdo las fotos del cielo en beijing en esa epoca, y son diferentes ahora
AntiTankie #15 AntiTankie *
#8 tapar hasta cierto punto, lo negaran todo como con el covid,
Precisamente porque es un regimen sin democracia puede hacer lo que quiera
ur_quan_master #11 ur_quan_master *
#1 Si consiguen ahorrar en sobres , lo que no se hace en Occidente, tendrán dinero para todo.
Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho *
Muchas veces sale el debate de la energía nuclear si es conveniente o no. En Europa no son rentables porque son muy caras de construir. Mucho tiene que ver la rentabilidad de la energía solar haya mejorado a la bajada de precio de los paneles solares que se fabrican en China los paneles solares representan el 40% del coste de una planta solar.
#6 Pepepistolas
Planificacion tipica sovietica de la epoca de Stalin ; a ver que ecologista o asociacion de vecinos tiene coj... a protestar.
Veelicus #3 Veelicus
Alli de vez en cuando se cargan a un corrupto, pero de los de alto nivel, es normal que haya menos sobrecostes.
Mauro_Nacho #5 Mauro_Nacho
#3 Aquí hay muchos corruptos que salen de rositas, el sistema protege a los poderosos y si son condenados luego los indultan.
AntiTankie #14 AntiTankie
#5 realmente piensas que china no es corrupta?
#18 angar300
Los americanos la jodieron cuando cambiaron su sistema, por eso pagan por todo mucho mas de lo que vale: "las cosas valen lo que la gente esté dispuesta a pagar por ellas, no lo que cuestan de hacer"
AntiTankie #12 AntiTankie *
Unos cuantos chernobiles dejaran china como un paramo, clonando las nucleares sovieticas dara ese resultado
