La rave de Albacete se desaloja tras 5 días de acoso policial que puso en peligro a los asistentes

Un informe técnico denuncia que 300 efectivos policiales desplegados durante 5 días en una rave de Albacete cortaron accesos a la macrofiesta, provocando situaciones de peligro. Vehículos y personas tuvieron que transitar por caminos alternativos y barrancos anegados por la lluvia. Las entidades de la zona critican que los recursos policiales "podrían haberse dedicado a prestar atención sociosanitaria y orientación" a los asistentes.
| etiquetas: rave , albacete , policía , represión , derechos civiles , cenajo
No falla.
www.imdb.com/title/tt32298285/
a ver, tu argumentacion es como si ahora se te prohibe que vayas al bosque a dar una vuelta por si te pasa algo
www.segre.com/es/comarcas/251104/fallece-el-joven-que-sufrio-un-paro-c
Esto no es una excursión de trecking familiar.
Si quieren organizar algo, que saquen los permisos, paguen los seguros, pongan los medios necesarios (como una dotación de la Cruz Roja o urinarios) etc. etc.
Que aquí somos todos muy de "viva la Virgen", hasta que pasa algo. Y entonces la culpa es de Pancracio.