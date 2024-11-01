La rave de Albacete se desaloja tras 5 días de acoso policial que puso en peligro a los asistentes

Un informe técnico denuncia que 300 efectivos policiales desplegados durante 5 días en una rave de Albacete cortaron accesos a la macrofiesta, provocando situaciones de peligro. Vehículos y personas tuvieron que transitar por caminos alternativos y barrancos anegados por la lluvia. Las entidades de la zona critican que los recursos policiales "podrían haberse dedicado a prestar atención sociosanitaria y orientación" a los asistentes.