edición general
17 meneos
44 clics
La rave de Albacete se desaloja tras 5 días de acoso policial que puso en peligro a los asistentes

La rave de Albacete se desaloja tras 5 días de acoso policial que puso en peligro a los asistentes

Un informe técnico denuncia que 300 efectivos policiales desplegados durante 5 días en una rave de Albacete cortaron accesos a la macrofiesta, provocando situaciones de peligro. Vehículos y personas tuvieron que transitar por caminos alternativos y barrancos anegados por la lluvia. Las entidades de la zona critican que los recursos policiales "podrían haberse dedicado a prestar atención sociosanitaria y orientación" a los asistentes.

| etiquetas: rave , albacete , policía , represión , derechos civiles , cenajo
15 2 2 K 143 actualidad
14 comentarios
15 2 2 K 143 actualidad
Comentarios destacados:    
sotillo #1 sotillo
Lo de las “ fuerzas del orden” en cuanto les quitas el santo, una virgen o un cristo les sale rama fascista, este comportamiento en una romería seria impensable y si alguno lo hace está despedido al día siguiente
8 K 89
Mark_ #6 Mark_
Cada vez que hay una rave pasa exactamente lo mismo: se juntan los chavales (y no tan chavales) en un lugar apartado, no molestan a absolutamente nadie, dejan la zona bastante decente para lo que es, no hay peleas y si hay drogas, no serán más de las que hay en cualquier verbena de pueblo y SIEMPRE acaba apareciendo una cantidad desproporcionada de policía que estoy seguro de que serían más útiles en otro sitio para crear problemas que no había.

No falla.
2 K 33
frankiegth #2 frankiegth *
"Sirat" no es una película, es un fiel retrato del nómada y de la vida misma. Sin maquillaje y con personas reales en un mundo real.
www.imdb.com/title/tt32298285/  media
2 K 32
#13 tyrrelco
#2 Comparar a los ravers estos con la tropa de Sirat me parece un poco alejado de la realidad. Que hay algún raver como los de Sirat sí, que se parezca a la típica tropa que había en esa fiesta, no.
0 K 10
BastardWolf #3 BastardWolf *
Son ganas de perseguir y demonizar lo que no hace daño a nadie, se les demoniza solo por el hecho de ser hedonistas
2 K 23
Konekallejera #4 Konekallejera
#3 en realidad intentan perseguir todo lo que no alimente el sistema de alguna manera, pero esta gente son muy inteligente, saben hasta el punto de que han aparecido de la nada cientos de vehículos y personas sin que nadie sepa de donde han salido, han montado, han disfrutado y se van sin que nadie haya podido estropearles el plan.
2 K 27
Pertinax #7 Pertinax *
#3 #4 Ahora imaginad un percance serio con alguno de sus asistentes, que no pueda resolverse porque la "organización" no se hace cargo y se ha pasado la normativa de emergencias por donde amargan los pepinos. Y más cuando muchos van puestos hasta las cartolas. Faltaría tiempo para denunciar a las instituciones como responsable civil subsidiario.
2 K 31
BastardWolf #9 BastardWolf
#7 en serio? que organizacion? que no es una discoteca, es el campo...
a ver, tu argumentacion es como si ahora se te prohibe que vayas al bosque a dar una vuelta por si te pasa algo
2 K 25
EsUnaPreguntaRetórica #11 EsUnaPreguntaRetórica *
#9 Es pertinaz, antes de leer su comentario ya sabía que iba a ponerse del lado de la madera y contra una gente que no molestaba a nadie.
0 K 11
Pertinax #12 Pertinax *
#9 Cualquier fiesta multitudinaria requiere permisos y servicios asistenciales por lo que pueda suceder. Y más si se van a poner como las avutardas. Después llegan los llantos:
www.segre.com/es/comarcas/251104/fallece-el-joven-que-sufrio-un-paro-c

Esto no es una excursión de trecking familiar.
0 K 18
Konekallejera #14 Konekallejera
#7 pero no ha pasado nada, algo que suele ser habitual en este tipo de eventos organizados por gente como esta y debe ser que solo se consume en esas fiestas, pero claro no da dinero a las arcas públicas una fiesta alternativa como esa para seguir alimentando políticos y vividores/as. No he ido a ninguna fiesta, pero no me molestan.
0 K 8
YSiguesLeyendo #5 YSiguesLeyendo
a ver, que son dadores de hostias como panes, no son ni médicos (les piden atención sanitaria) ni GPS humanos (les piden orientación)
0 K 19
#8 poxemita
Luego está señora igual se queja por los fuegos artificiales y no le parece mal ese escandalazo 24-7 en el campo.
0 K 11
Cantro #10 Cantro
Luego pasa algo y "¿por qué la policía no desalojó?" y bla, bla, bla.

Si quieren organizar algo, que saquen los permisos, paguen los seguros, pongan los medios necesarios (como una dotación de la Cruz Roja o urinarios) etc. etc.

Que aquí somos todos muy de "viva la Virgen", hasta que pasa algo. Y entonces la culpa es de Pancracio.
0 K 10

menéame