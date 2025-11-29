edición general
Raquel es madre de familia numerosa: «Tengo 33 años, ocho hijos y estoy embarazada del noveno»

Dos años después de comenzar su relación, Raquel se quedó embarazada por primera vez. «Tenía 17 años y Pablo 19, casi 20. Erámos muy jóvenes, así que planificado no fue. Fue complicado contárselo a nuestros padres, pero tampoco se nos pasó por la cabeza interrumpirlo», explica. Meses más tarde, llegó Paula. «Fran y Paula, la segunda, se llevan 15 meses», añade.

#6 Pivorexico
Sus hijos la tienen en un altar , para que Pablo no la alcance .
Barney_77 #1 Barney_77 *
Raquel es una chica con poca cabeza, casi la misma poca cabeza que Pablo que también es para explicárselo.
#7 soberao
#1 Es como levantarte temprano, que te da en teoría tiempo de hacer mas cosas.
#5 mr._cortimer
Idiocracia
oceanon3d #10 oceanon3d
#5 Huele a religión a kilómetros.
#12 soberao
#10 Léete el artículo (spoiler: no son del opus ni nada parecido)
#15 Mengüi
#12 Nazaret se llama la última. xD
Noniná
toshiro #21 toshiro
#10 aclara que no son ni kikos ni del opus
#13 soberao
#5 Del artículo (spoiler: idiota no es):
"Durante la crianza, Raquel también ha tenido tiempo para formarse. «Yo solo tenía hecha la ESO cuando tuve al primero. En ese momento no estudié más. Cuando ya tenía al sexto, me saqué un grado medio de Farmacia y, ya con la octava, terminé el grado superior de Radiodiagnóstico», explica. Por eso, aprovechaba los ratos en los que sus retoños estaban dormidos. «Me ponía a estudiar por la noche. Me acuerdo que con el grado medio, y además

#24 Razhan
#13 tres mas y a por el master
TripleXXX #23 TripleXXX
#5 Coño, es lo primero que me vino a la mente. El inicio de la peli.
Apotropeo #16 Apotropeo
¡¡ Que alguien les regale una TV !!!
Veelicus #4 Veelicus
Pues nada, ya se los mantenemos el resto con el fruto de nuestro trabajo... vaya gente joder.
ChatGPT #18 ChatGPT
#4 vienen (al mundo) a pagarte las pensiones xD
toshiro #20 toshiro
#4 he leído el artículo y ambos trabajan
innerfocus #3 innerfocus
Cuando el primero tiene 10, se encarga del anterior y así funciona la producción en cadena. En cuanto llegan a los 18 a producir y a partir de ahí ya son todos beneficios.
unlugar #9 unlugar
#3 La reproducción en cadena.
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#3

Eso mismo me comentó un colega que le dijo el cura (del Opus) su mujer en el curso prematrimonial en tiempos. Al parecer ella no se lo tomó muy bien porque era la hija mayor de una familia del Opus y estaba hasta las narices de cuidar hermanos.

Luego solo tuvieron tres críos.
#2 minossabe
Pues con esa edad podría haber tenido cinco o seis más si se hubiera puesto a parir cuando ya podía. Creo que nos está privando egoístamente de parte de su potencial progenie.
#14 Mengüi
Nazaret ha tardado un montón en venir, la llevábamos buscando dos años y medio. Antes de este embarazo, tuve otro ectópico en enero y me tuvieron que quitar una de las trompas de Falopio. Yo ya pensaba que no me iba a poder quedar embarazada otra vez
:-|
toshiro #22 toshiro
A mí me parece bien, siempre quise tener un montón de chiquillos y no pude por qué si el trabajo o que si el piso... Ole su vagina
#17 BoosterFelix
"Vivimos en un piso de tres habitaciones" ...

La dimensión cultural a pleno rendimiento.

La naturaleza, pues, el capitalismo y la monarquía lo tienen todo atado, y bien atado, sobre la piedra angular de la cultura de la pobreza y de la defensa del derecho de hacer nacer a las proles en la pobreza o la precariedad. Dejaos llevar por su sabiduría, como hacen los asnos y demás animales, votándolos con vuestros votos y con vuestras proles. Es ley de vida.

No creáis, pues, a…   » ver todo el comentario
