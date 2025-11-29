Raquel es madre de familia numerosa: «Tengo 33 años, ocho hijos y estoy embarazada del noveno»

Dos años después de comenzar su relación, Raquel se quedó embarazada por primera vez. «Tenía 17 años y Pablo 19, casi 20. Erámos muy jóvenes, así que planificado no fue. Fue complicado contárselo a nuestros padres, pero tampoco se nos pasó por la cabeza interrumpirlo», explica. Meses más tarde, llegó Paula. «Fran y Paula, la segunda, se llevan 15 meses», añade.
"Durante la crianza, Raquel también ha tenido tiempo para formarse. «Yo solo tenía hecha la ESO cuando tuve al primero. En ese momento no estudié más. Cuando ya tenía al sexto, me saqué un grado medio de Farmacia y, ya con la octava, terminé el grado superior de Radiodiagnóstico», explica. Por eso, aprovechaba los ratos en los que sus retoños estaban dormidos. «Me ponía a estudiar por la noche. Me acuerdo que con el grado medio, y además
Eso mismo me comentó un colega que le dijo el cura (del Opus) su mujer en el curso prematrimonial en tiempos. Al parecer ella no se lo tomó muy bien porque era la hija mayor de una familia del Opus y estaba hasta las narices de cuidar hermanos.
Luego solo tuvieron tres críos.
La dimensión cultural a pleno rendimiento.
La naturaleza, pues, el capitalismo y la monarquía lo tienen todo atado, y bien atado, sobre la piedra angular de la cultura de la pobreza y de la defensa del derecho de hacer nacer a las proles en la pobreza o la precariedad. Dejaos llevar por su sabiduría, como hacen los asnos y demás animales, votándolos con vuestros votos y con vuestras proles. Es ley de vida.
