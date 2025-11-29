Raquel es madre de familia numerosa: «Tengo 33 años, ocho hijos y estoy embarazada del noveno»

Dos años después de comenzar su relación, Raquel se quedó embarazada por primera vez. «Tenía 17 años y Pablo 19, casi 20. Erámos muy jóvenes, así que planificado no fue. Fue complicado contárselo a nuestros padres, pero tampoco se nos pasó por la cabeza interrumpirlo», explica. Meses más tarde, llegó Paula. «Fran y Paula, la segunda, se llevan 15 meses», añade.