Ranking de coeficiente intelectual por paises Enro 2025

El cociente intelectual promedio por país parece ser generalmente más alto en Asia oriental. Está cerca del promedio mundial en Europa, Asia occidental, Oceanía, Norteamérica y el norte de África. Mientras tanto, tiende a estar por debajo del promedio en África central y meridional, así como en América Latina. Sorprende el lugar de España.
soy español, a qué quieres que te gane?
Por otro lado, no sé si la medida de inteligencia que buscan estos tests será representativa del buen desempeño para vivir en mitad de la jungla o el desierto en África.
Bromas aparte, es complicado promediar una cosa el coeficiente intelectual. Sobre todo, porque se supone que en países donde hay más restricción para expresar su libre pensamiento, no debería de poder hacerse una posible medida de coeficiente intelectual.
Acaso en China, número 1 en el ranking, es donde son más listos. Seguro que no es lo mismo Xinjiang que Shanghai.
No me da mucha confianza los estudios que miden el nivel intelectual.
Hay sitios donde eso se practica y se hace mejor que en otros sitios, por lo que el que crea que es posible intentar deducir la inteligencia de la gente con ese test tan flojo, acaba de suspender un test de IQ oculto.
Su comentario es muestra de ello.