Ranking de coeficiente intelectual por paises Enro 2025

El cociente intelectual promedio por país parece ser generalmente más alto en Asia oriental. Está cerca del promedio mundial en Europa, Asia occidental, Oceanía, Norteamérica y el norte de África. Mientras tanto, tiende a estar por debajo del promedio en África central y meridional, así como en América Latina. Sorprende el lugar de España.

#1 vGeeSiz
Ahora de repente somos los más listos de Europa? xD xD xD

soy español, a qué quieres que te gane? xD
traviesvs_maximvs #2 traviesvs_maximvs
Vete tú a saber como hicieron el muestreo, y aunque no soy muy amigo de este tipo de rankings siempre es bien estar por encima de esos bárbaros norteños que nos miran con desdén.
#5 Y_digo_yo
#2 la misma página lo dice, son participantes en un test que hay colgado en la web, lo cual introduce ya un sesgo grande.
Por otro lado, no sé si la medida de inteligencia que buscan estos tests será representativa del buen desempeño para vivir en mitad de la jungla o el desierto en África.
#3 Klamp
No es 2005, ya podemos reconocer que los test de ci son una timo.
arturios #11 arturios
#10 Como era el meme ese? no reírse de los voxeros?
#6 VFR
Para que te llamen mongol
#4 charly-brown
Pues sí que sorprende. En Alemania ha decaído. Quizás por la inmigración. En España ha mejorado, lo que podría interpretarse que a pesar de tener menor inversión en educación ha mejorado por encima de Alemania, quizás por nuestra inmigración que sea de mejor calidad..
Bromas aparte, es complicado promediar una cosa el coeficiente intelectual. Sobre todo, porque se supone que en países donde hay más restricción para expresar su libre pensamiento, no debería de poder hacerse una posible medida de coeficiente intelectual.
Acaso en China, número 1 en el ranking, es donde son más listos. Seguro que no es lo mismo Xinjiang que Shanghai.
No me da mucha confianza los estudios que miden el nivel intelectual.
triste_realidad #9 triste_realidad
Es un test de esos de dibujitos de decir el que va siguiente.
Hay sitios donde eso se practica y se hace mejor que en otros sitios, por lo que el que crea que es posible intentar deducir la inteligencia de la gente con ese test tan flojo, acaba de suspender un test de IQ oculto.
alcama #7 alcama
Y eso que el votante del PSOE baja bastante la media
triste_realidad #8 triste_realidad
#7 Menos mal que te tenemos a ti para subirla, cuidao no te escuche el firefox.
#10 pirat *
#8 Es tan listo que se pasa el día aquí enmendando la ignorancia rogelia...
Su comentario es muestra de ello.
