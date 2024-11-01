edición general
Ramón Franquesa (COESPE): "Nos están robando a la cara, quieren privatizar las pensiones públicas"

Entrevista a Ramón Franquesa, economista y portavoz de COESPE, que denuncia los planes de privatización del sistema público de pensiones. Franquesa analiza cómo las políticas neoliberales ponen en riesgo los derechos sociales conquistados y advierte sobre las consecuencias de entregar nuestras pensiones a fondos privados. Periodismo independiente de calle que revela la realidad que los medios tradicionales silencian.

Asimismov
Preguntad a abogados, procuradores y arquitectos cómo les van sus pensiones.
