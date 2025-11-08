edición general
Rafael Fontán, estudioso del olivo: "Si plantas un hueso de aceituna no saldrá un olivo. Saldrá un acebuche. La semilla vuelve al origen, al abuelo, la planta silvestre ancestral"

Rafael Fontán, de 73 años y de Quintamnar de la Orden, aunque vive en Cáceres, ha publicado el libro 'La almazara de Catón. Olivos y aceites en Grecia y Roma'. El olivo llegó a la península "gracias a los fenicios. Lo llevaron a Egipto, Jonia, Creta, el Egeo, el norte de África, las penínsulas Itálica e Ibérica: traían plantones a Tartessos... a cambio de estaño". "Lo curioso es que si plantas un hueso de aceituna... no saldrá un olivo. Saldrá un acebuche. La semilla vuelve al origen, al abuelo, la planta silvestre ancestral"

