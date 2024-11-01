edición general
Radiación, mutaciones y ausencia humana: el inesperado éxito de los lobos de Chernóbil

Lo que para el ser humano se convirtió en un territorio inhabitable, para la fauna salvaje terminó siendo un refugio inesperado. Entre todas las especies que se asentaron en la región, los lobos destacan de forma especial. Cuatro décadas después del accidente, su población no solo ha sobrevivido a niveles de radiación muy superiores a los aceptables para las personas, sino que se ha multiplicado.

"Para los investigadores, este hecho plantea una paradoja incómoda. La radiación, aun siendo peligrosa, ha resultado menos perjudicial para la supervivencia de los lobos que la presión directa del ser humano en otros lugares."
Ya está dicho, los humanos somos peor que un cancer jajaja
#1 la duda ofende
La zona de exclusión de Chernobil es ahora un paraiso para la biodiversidad. No porque a la naturaleza no le afecte la radiación, sino porque los humanos hemos desaparecido. Da que pensar.
