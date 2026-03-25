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Quince millones menos de habitantes, falta de profesores, médicos y menos ingresos fiscales: así sería la España de 2075 si cayera la inmigración

Quince millones menos de habitantes, falta de profesores, médicos y menos ingresos fiscales: así sería la España de 2075 si cayera la inmigración

¿Cómo sería una España con un 30% menos de inmigración? Es la pregunta que por primera vez trata de responder un informe de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE) del Gobierno que ha calculado el impacto de reducir en un 30% los flujos migratorios hasta 2075. Un informe que analiza diferentes indicadores y que llega a la conclusión de que todos empeoran. Ni en población, ni en mercado laboral, ni en sostenibilidad fiscal, ni el estado del bienestar, ni el saldo fiscal salen favorecidos por la caída de la inmigración.

| etiquetas: inmigracion , futuro , prevision , sociedad
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
#3 encurtido
En el sector agrario, la reducción de los inmigrantes implicaría la pérdida de 220.000 explotaciones agrarias. Esto es aproximadamente el 30% de todas las que explotaciones que hay ahora en España. Y con menos producción, la subida de precios de verduras y hortalizas estaría garantizada.

Algo parecido ocurriría en la hostelería. La ONPE calcula que podrían llegar a desaparecer 89.000 bares sin el trabajo de los inmigrantes que representan una parte importantísima de los trabajadores de este sector. Esa cifra es la que sería necesaria reducir por la falta de empleados.

Vamos, que necesitamos mano de obra tercermundista para perpetuar nuestro modelo económico de jornaleros y camareros malpagados.
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#10 Scutarius
#3 Así es, no mejoramos las condiciones del trabajo, sino que importamos esclavos desesperados. Lo que nos da idea de cuál es la clase social que está interesada en traer inmigración tercermundista, de la que te pide el segarro en la calle. Cui bono.
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powernergia #13 powernergia
#3 Sin mano de obra no se pueden mantener esos sectores económicos, es bastante facil de entender por mucho que le añadas calificativos demagógicos inventados.

#10 Lo que dicen los datos, es que no existirán esas empresas, así que tranquilo, que no podrán explotar a esos "esclavos".
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pepel #1 pepel
¿Habría vivienda para todos?
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GeneWilder #2 GeneWilder
#1 ¿Aumentarían los salarios?
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inventandonos #4 inventandonos
#2 ¿Habría menos contaminación?
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Josecoj #6 Josecoj
#4 ¿Se demandaría menos médicos, profesores e ingresos fiscales?
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Herrerii #9 Herrerii *
#1 La noticia dice sin inmigrantes pobres, los ricos son siempre bienvenidos, para que quieren los ricos colegios, sanidad publica, ... Si lo que vienen es a beber
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Connect #8 Connect
Esto entonces lo que hace es confirmar que efectivamente, hay un reemplazo. No tan rápido como nos lo quieren vender, pero que a la larga se acabará dando la vuelta a la tortilla. Porque en cuanto paren los inmigrantes, se acaba el sistema.

Y si esto es mala noticia para los fascistoides, tengo otra peor: la inmigración no será indefinida. Esos paises de Africa están mejorando, también baja su natalidad y preferirán quedarse allí que arriesgarse a morir en el mar para acabar esclavizados por cuatro blancos que queden en Europa.
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JackNorte #5 JackNorte
50 años es mucho tiempo para hacer calculos a futuro extrapolando exclusivamente los del pasado.
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#7 omega7767
#5 y más considerando el papel que va a tener IA para hacer trabajos existentes
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#11 asgard_gainsborough
Lo de la falta de médicos no creo que sea precisamente si fallara la inmigración, sabiendo que hay cientos de profesionales españoles cada año que se las piran a otros países por lo maltratados que son aquí por la administración.
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#12 Luiskelele
Yo es que alucino con estos informes.

Es como si sale uno en plena época esclavista de eeuu diciendo que sin esclavos negros tendrán que dejar el algodón… pues si señor, igual hay que dejarlo y dedicarse a algo productivo que proporcione salarios dignos.
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menéame