Quince millones menos de habitantes, falta de profesores, médicos y menos ingresos fiscales: así sería la España de 2075 si cayera la inmigración

¿Cómo sería una España con un 30% menos de inmigración? Es la pregunta que por primera vez trata de responder un informe de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE) del Gobierno que ha calculado el impacto de reducir en un 30% los flujos migratorios hasta 2075. Un informe que analiza diferentes indicadores y que llega a la conclusión de que todos empeoran. Ni en población, ni en mercado laboral, ni en sostenibilidad fiscal, ni el estado del bienestar, ni el saldo fiscal salen favorecidos por la caída de la inmigración.
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Algo parecido ocurriría en la hostelería. La ONPE calcula que podrían llegar a desaparecer 89.000 bares sin el trabajo de los inmigrantes que representan una parte importantísima de los trabajadores de este sector. Esa cifra es la que sería necesaria reducir por la falta de empleados.
Vamos, que necesitamos mano de obra tercermundista para perpetuar nuestro modelo económico de jornaleros y camareros malpagados.
#10 Lo que dicen los datos, es que no existirán esas empresas, así que tranquilo, que no podrán explotar a esos "esclavos".
Y si esto es mala noticia para los fascistoides, tengo otra peor: la inmigración no será indefinida. Esos paises de Africa están mejorando, también baja su natalidad y preferirán quedarse allí que arriesgarse a morir en el mar para acabar esclavizados por cuatro blancos que queden en Europa.
Es como si sale uno en plena época esclavista de eeuu diciendo que sin esclavos negros tendrán que dejar el algodón… pues si señor, igual hay que dejarlo y dedicarse a algo productivo que proporcione salarios dignos.