Quince millones menos de habitantes, falta de profesores, médicos y menos ingresos fiscales: así sería la España de 2075 si cayera la inmigración

¿Cómo sería una España con un 30% menos de inmigración? Es la pregunta que por primera vez trata de responder un informe de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE) del Gobierno que ha calculado el impacto de reducir en un 30% los flujos migratorios hasta 2075. Un informe que analiza diferentes indicadores y que llega a la conclusión de que todos empeoran. Ni en población, ni en mercado laboral, ni en sostenibilidad fiscal, ni el estado del bienestar, ni el saldo fiscal salen favorecidos por la caída de la inmigración.