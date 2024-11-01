edición general
¿Quién es quién? Un recorrido por el odio en España

El fascismo español no vive en los márgenes: se financia, se entrena y se registra legalmente. En pleno 2025, la ultraderecha ya no se disfraza de nostalgia ni se reduce a grupúsculos violentos. Tiene CIF, sedes, cuentas bancarias y hasta formularios de inscripción con preguntas sobre “tu rol en la comunidad”. Mientras los medios hablan de “jóvenes desorientados” o “revivals históricos”, lo que se consolida es una red estructurada de organizaciones racistas que operan bajo la cobertura de asociaciones “culturales” o “patrióticas”.

Supercinexin #4 Supercinexin
Un solo neonazi hoy en día tiene más estrategia, activismo y proactividad que toda la Cúpula de Sumar/IU/Podemos.

TonyStark #6 TonyStark
#4 eso es porque las camisetas de Nazi molan un huevo, no esa mierda morada con el puño saliendo de un circulo... Ahora los nazis se molan mucho entre ellos, los gymbros y los cryptobrothers dándose por culo mientras se miran los músculos en el espejo

Supercinexin #9 Supercinexin *
#6 También me ha faltado añadir eso: mientras la cúpula entera de Podemos está en casa en el sofá frente al radiador portátil leyendo a Piketty con una mantita por encima de las piernas y un cigarrito encendido, el neonazi está en el gimnasio levantando hierro, practicando Krav Maga y bebiendo suplementos nutricionales para ponerse aún más tocho.

Pero sí, seguro que cuando discutan el de Podemos y el neonazi, los argumentos dialécticos del de Podemos el otro no los podrá rebatir ¬¬ {0x1f4aa} {0x1f44a}

lenny_420 #11 lenny_420
#4 la agresividad no es ni estrategia ni activismo ni proactividad. Es agresividad regada con ignorancia, odio y bulos.

Cabre13 #12 Cabre13
#4 Compartir memes, vestir igual que tus colegas y gritar "Pedro Sánchez hijo de puta" no es ni estrategia, ni activismo ni proactividad.

mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Incompleto. Odio Madrid y no salgo en la lista.

#3 XXguiriXX
Yo estoy grupos de ultras de derecha. Son máquinas de memes contra el Perro aderezado con mucha pornografía. Eso sí, cuando les preguntas por qué es tan malo, bola de paja en el desierto xD Otra técnica que usan es intentar asociar cualquier noticia mala sobre inmigrantes en especial musulmanes. Dudo que consigan lo que buscan, al menos en España. Deben estar extrañando los buenos tiempos con Irene y Podemos. No me sorprendería que estén moviendo algunas cuerdas para darles mayor notoriedad.

TonyStark #8 TonyStark
#7 claro, y tu eres el claro ejemplo de porque el fascismo es visto como algo poético.

Macnulti_reencarnado

#8 estaba claro que no lo ibas a entender.
#8 estaba claro que no lo ibas a entender.

Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
Hay algún estudio sobre el odio a la derecha entre meneantes?

TonyStark #5 TonyStark
#2 en menéame no se odia a la derecha, se odia al fascismo en todas sus formas, incluido el nacionalcatolicismo que profesa el PP. La derecha es una cosa, y el fascismo otra. Lo que tu crees que es derecha en España no es tal. El PP no es de derechas, como tampoco lo es VOX

Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
#5 tú eres el claro ejemplo de porqué está subiendo la intención de voto a Vox.

bigmat #13 bigmat
El tema de las muertas por violencia de género y feminismo se les esta agotando y esta quemado.
Ahora toca el fascismo y los skin están en tus calles, yo o el nazismo.

Sobre el primero han montado tremendo entramado por 50-60 muertes al año que siguen a ese nivel en varias décadas.

Ahora con el segundo se querrán montar lo mismo o más por unos pocos miles de flipados repartidos por toda España que siempre han existido. Son tan pocos que desde el 82 con Blas Piñar no han conseguido representación política.

Y no, VOX y estos grupos no son lo mismo, por mucho que los medios quieran vender a VOX así porque necesitan un enemigo diabólico.


