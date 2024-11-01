¿Quién es quién? Un recorrido por el odio en España

El fascismo español no vive en los márgenes: se financia, se entrena y se registra legalmente. En pleno 2025, la ultraderecha ya no se disfraza de nostalgia ni se reduce a grupúsculos violentos. Tiene CIF, sedes, cuentas bancarias y hasta formularios de inscripción con preguntas sobre “tu rol en la comunidad”. Mientras los medios hablan de “jóvenes desorientados” o “revivals históricos”, lo que se consolida es una red estructurada de organizaciones racistas que operan bajo la cobertura de asociaciones “culturales” o “patrióticas”.
| etiquetas: odio , fascismo , españa
Pero sí, seguro que cuando discutan el de Podemos y el neonazi, los argumentos dialécticos del de Podemos el otro no los podrá rebatir
Ahora toca el fascismo y los skin están en tus calles, yo o el nazismo.
Sobre el primero han montado tremendo entramado por 50-60 muertes al año que siguen a ese nivel en varias décadas.
Ahora con el segundo se querrán montar lo mismo o más por unos pocos miles de flipados repartidos por toda España que siempre han existido. Son tan pocos que desde el 82 con Blas Piñar no han conseguido representación política.
Y no, VOX y estos grupos no son lo mismo, por mucho que los medios quieran vender a VOX así porque necesitan un enemigo diabólico.