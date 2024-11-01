¿Quién ingresó a la celda de Epstein la noche de su muerte? Registros de video recién publicados parecen contradecir las versiones oficiales.(EN)  

Documentos recientemente publicados del Departamento de Justicia muestran que los investigadores que revisaron las imágenes de vigilancia de la noche de la muerte de Jeffrey Epstein observaron una forma de color naranja subiendo una escalera hacia el nivel aislado y cerrado donde se encontraba su celda aproximadamente a las 10:39 p. m. del 9 de agosto de 2019.
| etiquetas: epstein , eeuu
En mi opinión, a ese tipo con mucho dinero y sobre todo muchas e importantes influencias a muy alto nivel, le crearon una nueva identidad y sus amiguetes sionistas lo han acogido. Pero claro, es mi opinión.
Si a él le interesa la doble identidad, se encarga de borrar todo, ANTES.
Claro que quién lo ordenó (no quien lo hizo) seguramente era peor aún.