¿Quién ingresó a la celda de Epstein la noche de su muerte? Registros de video recién publicados parecen contradecir las versiones oficiales.(EN)

Documentos recientemente publicados del Departamento de Justicia muestran que los investigadores que revisaron las imágenes de vigilancia de la noche de la muerte de Jeffrey Epstein observaron una forma de color naranja subiendo una escalera hacia el nivel aislado y cerrado donde se encontraba su celda aproximadamente a las 10:39 p. m. del 9 de agosto de 2019.

#1 luzer *
mmmm, naranja, a ver si no "ingreso" sino que "salio" y es verdad que esta jugando al fornite en Israel.  media
Milmariposas #5 Milmariposas
Han salido hace poco unas imágenes de un supuesto JE en Tel Avis con el pelo y la barba gris larga. Da qué pensar.

En mi opinión, a ese tipo con mucho dinero y sobre todo muchas e importantes influencias a muy alto nivel, le crearon una nueva identidad y sus amiguetes sionistas lo han acogido. Pero claro, es mi opinión.
#6 meneandotela
#5 no tiene sentido, si el mismo lo hubiese planeado habría borrado miles de pruebas de los gordos.
Wintermutius #7 Wintermutius
#6 Hay muchísima gente poderosa implicada y tampoco han podido eliminar las pruebas.
#11 meneandotela
#7 claro, porque una vez que ha empezado todo, es jodido. Más a mí favor me lo pones.

Si a él le interesa la doble identidad, se encarga de borrar todo, ANTES.
Milmariposas #8 Milmariposas
#6 Es dejar el marrón a quienes se arrimaron a él. Y a él que lo busquen. Es muy maquiavélico pero en mi opinión, creíble.
makinavaja #10 makinavaja
#6 Posiblemente las miles de pruebas se las haya guardado cuidadosamente, y los documentos que ha dejado, y se han publicado, no son más que menudencias.... Lo importante seguirá oculto mientras no le pase nada... :troll: :troll: :troll:
#12 luzer *
#6 Es que a veces los que parecen gordos no son gordos de verdad, son marionetas interpuestas para dirigir al ganado. Hay un correo hablando de los goyim de forma bastante despectiva que nos da una idea quien esta realmente a su altura en obesidad.
themarquesito #4 themarquesito
Imposible, si Dan Bongino y Kash Patel, prohombres de intachable probidad, dijeron que lo revisaron todo y que claramente era un suicidio sin anomalía ninguna en los registros.
#3 Pitchford
Esta imagen tiene menos definición que las de los OVNIs. Tendrán que cambiar las cámaras de la cárcel ésa ya.. o igual mejor así..
#2 Rixx
El que le entregó el finiquito :troll:
#9 Kuruñes3.0 *
Limpiaron al mundo de un saco de mierda.

Claro que quién lo ordenó (no quien lo hizo) seguramente era peor aún.
