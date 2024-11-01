·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11025
clics
El dueño de Menéame llamando "hijos de rata" a los usuarios ¿Nos hemos vuelto locos?
9451
clics
Sobre si es legal publicar el fallo antes de la sentencia
5063
clics
Maravillas históricas de la ingeniería: fotos que revelan cómo lo lograron (ENG)
5084
clics
Tucker Carlson señala como el Wall Street Journal promueve la guerra en Ucrania
4666
clics
Llevo 2 años y medio desarrollando un juego para adultos, os lo comparto gratis y respondo preguntas
más votadas
472
Tres jueces del Supremo que condenaron al fiscal general impartieron tras el juicio un curso pagado por una acusación
438
Una congresista republicana reconoce que Trump quiere Venezuela por el petróleo y que están a punto de entrar
460
Un juzgado condena al marido de Esperanza Aguirre a pagar 853.732 euros por la venta de un ‘goya’ de su familia
469
Feijóo regó de dinero público a la presidenta de la empresa de su hermana a través de Javier Negre
406
Ayuso se supera y saca a ETA... en la presentación del plan invernal de carreteras
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
22
clics
¿A quién le canta Silvio Rodríguez?
La promesa de un futuro aún pendiente. La realidad es que me confundes, Silvio, y no importa. Te perdono.
|
etiquetas
:
silvio rodríguez
,
música
,
cuba
,
conciertos
3
1
0
K
53
ocio
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
53
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
cocolisto
Un pedazo poeta,un compositor original y un dardo al corazón en muchas de sus canciones.Inmenso es poco.
1
K
30
#4
ur_quan_master
Le canta lo mismo a un rabo de nube que a un unicornio azul.
0
K
11
#2
CalifaRojo
A Vassili Grigórievich Záitsev, más conocido como "Nievi".
0
K
9
#5
EsUnaPreguntaRetórica
*
#2
Creo que eso es una leyenda urbana. En la canción dice "nieve"'.
Edit: que te lo cuente él mismo:
www.facebook.com/SilvioRodriguezPeru/videos/para-que-dejen-de-decir-ni
1
K
20
#6
MoñecoTeDrapo
#2
leyenda urbana desmentida
0
K
10
#1
Murciegalo
Ufff, a las ovejas...
1
K
4
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Edit: que te lo cuente él mismo:
www.facebook.com/SilvioRodriguezPeru/videos/para-que-dejen-de-decir-ni