¿A quién le canta Silvio Rodríguez?

La promesa de un futuro aún pendiente. La realidad es que me confundes, Silvio, y no importa. Te perdono.

cocolisto #3 cocolisto
Un pedazo poeta,un compositor original y un dardo al corazón en muchas de sus canciones.Inmenso es poco.
ur_quan_master #4 ur_quan_master
Le canta lo mismo a un rabo de nube que a un unicornio azul.
CalifaRojo #2 CalifaRojo
A Vassili Grigórievich Záitsev, más conocido como "Nievi". :->
EsUnaPreguntaRetórica #5 EsUnaPreguntaRetórica *
#2 Creo que eso es una leyenda urbana. En la canción dice "nieve"'.

Edit: que te lo cuente él mismo:
www.facebook.com/SilvioRodriguezPeru/videos/para-que-dejen-de-decir-ni
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
#2 leyenda urbana desmentida
#1 Murciegalo
Ufff, a las ovejas...
