Quién asume el coste de la deportación de los 65 activistas españoles de la Flotilla desde Israel

La deportación será el lunes 6 y el martes 7 de octubre, según el ministro de Exteriores italiano. El Ministerio de Asuntos Exteriores, que dirige José Manuel Albares, ha confirmado este jueves que tiene localizados a 65 activistas españoles —de entre los más de 400— que viajaban en la Flotilla Global Sumud, interceptada por el ejército israelí en aguas internacionales cuando se dirigía a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria el miércoles por la noche. A última hora de esta tarde, la Policía Israelí ha confirmado que más de 250 participante..

| etiquetas: asume , coste , deportación , 65 activistas , españoles , flotilla , israel
ayatolah #2 ayatolah
El mismo que asumió la repatriación del jesuíta aquel que trajo el ébola a España.
Supercinexin #5 Supercinexin
Debería cogerlo el Gobierno de unas cuantas expropiaciones a Vox: casoplón es, coches de alta gama, cuentas bancarias... Con eso da de sobra.
antesdarle #1 antesdarle
Pues ahora lo tendrá que pagar Israel y luego pasar el cepillo
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
que se lo lleven en el barco que mandamos, ya que al menos que aprovechen el viaje
#4 Jatetu
Pues se lo podían pagar los mismos que han puesto los millones para los yates, las calas de moda y los cubatas
