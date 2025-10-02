Quién asume el coste de la deportación de los 65 activistas españoles de la Flotilla desde Israel

La deportación será el lunes 6 y el martes 7 de octubre, según el ministro de Exteriores italiano. El Ministerio de Asuntos Exteriores, que dirige José Manuel Albares, ha confirmado este jueves que tiene localizados a 65 activistas españoles —de entre los más de 400— que viajaban en la Flotilla Global Sumud, interceptada por el ejército israelí en aguas internacionales cuando se dirigía a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria el miércoles por la noche. A última hora de esta tarde, la Policía Israelí ha confirmado que más de 250 participante..