¡¡¡La puertaaaaaa!!! El extraño problema de «usabilidad» no previsto que Waymo se ha encontrado en sus coches autónomos sin conductor

Waymo, la empresa de coches autónomos de Alphabet, tiene un problema con los robotaxis: si los pasajeros cierran mal la puerta al salir, el coche queda completamente inmovilizado «no puede circular, ni apartarse de la vía». Tan absurda tener coches funcionales completamente parados y sin «trabajar» que han tenido que recurrir a una solución no menos extraña: encargar a los repartidores de Doordash (empresa de reparto y recados urbanos, como Glovo en España) que cierren bien las puertas como tarea pagada. La broma le cuesta 11,25 dólares encargo