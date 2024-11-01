edición general
¡¡¡La puertaaaaaa!!! El extraño problema de «usabilidad» no previsto que Waymo se ha encontrado en sus coches autónomos sin conductor

Waymo, la empresa de coches autónomos de Alphabet, tiene un problema con los robotaxis: si los pasajeros cierran mal la puerta al salir, el coche queda completamente inmovilizado «no puede circular, ni apartarse de la vía». Tan absurda tener coches funcionales completamente parados y sin «trabajar» que han tenido que recurrir a una solución no menos extraña: encargar a los repartidores de Doordash (empresa de reparto y recados urbanos, como Glovo en España) que cierren bien las puertas como tarea pagada. La broma le cuesta 11,25 dólares encargo

Comentarios destacados:    
#2 pcmaster
¿Tan complicado es implementar un sistema para que si el coche está vacío la puerta se cierre sola?
4 K 48
sorrillo #8 sorrillo
#2 Lo complicado es anticipar que eso fuera a ser un problema.

Ya ya, ahora todos lo sabíamos de siempre.
0 K 10
ochoceros #9 ochoceros
#2 Si les dan a los clientes un descuento de $11,25 por cerrar bien las puertas, no les haría falta esto.
0 K 13
#11 MPR
#9 Para poder hacerlo primero tendrían que subir el precio. xD
0 K 6
sorrillo #1 sorrillo
El coche puede cerrar su puerta con un pequeño acelerón.
1 K 21
Lutin #5 Lutin
#1 Y derrapando no te jode.
1 K 18
#6 Mustela
#1 #5 Dos buenas ideas :-) Pero como pasa con los autobuses actuales, con las puertas abiertas no se puede mover y es una lástima, anda que no me divertía cuando abrían las puertas unos 3-4 metros antes de llegar a la parada...
1 K 18
#4 Pixmac
No recuerdo cual es pero hay un coche chino que cierra automáticamente la puerta. Deberían usarlo.
0 K 20
capitan__nemo #10 capitan__nemo
Que usen para robotaxi coches que no tengan ese problema.
0 K 15
#7 Mustela *
#3 Cierto, pero esta está en español :-| (edito: y aún tiene posibilidades)
1 K 21

