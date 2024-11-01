Waymo pagará a repartidores de comida de la empresa DoorDash por ir a cerrar las puertas de sus coches [Ing]

Waymo, la empresa de vehículos autónomos de Google, y DoorDash, la plataforma de reparto y trabajo temporal, han puesto en marcha un programa piloto que paga a los repartidores, al menos en un caso, unos 10 dólares por desplazarse hasta un Waymo aparcado y cerrar la puerta que el pasajero anterior dejó abierta, según una declaración conjunta de la empresa facilitada a 404 Media. El programa es inusual, ya que los repartidores suelen dedicarse más a entregar comida que a ayudar a un robot conductor.