Waymo pagará a repartidores de comida de la empresa DoorDash por ir a cerrar las puertas de sus coches [Ing]

Waymo, la empresa de vehículos autónomos de Google, y DoorDash, la plataforma de reparto y trabajo temporal, han puesto en marcha un programa piloto que paga a los repartidores, al menos en un caso, unos 10 dólares por desplazarse hasta un Waymo aparcado y cerrar la puerta que el pasajero anterior dejó abierta, según una declaración conjunta de la empresa facilitada a 404 Media. El programa es inusual, ya que los repartidores suelen dedicarse más a entregar comida que a ayudar a un robot conductor.

JanSmite #1 JanSmite
Me veo oleada de pasajeros que se dejarán la puerta abierta a propósito para que los repartidores se saquen un sobresueldo.
#2 Semar80
#1 yo una fianza de 10 dólares, que solo te devuelven si cierras la puerta xD
JanSmite #4 JanSmite
#2 …hasta que aparezca otra compañía con cierre de puertas automático, y nadie use Waymo por la fianza. ┐( ˘_˘)┌
Ferran #12 Ferran
#4 ¿Un coche que conduce solo pero es incapaz de cerrar sus puertas?

Lo normal es que mediante tecnología logren cerrar las puertas de forma autónoma tambien…
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
#2 veo más viable eso
Graffin #10 Graffin
#2 Fianza no se, pero un sobre coste por no cerrarla me parecería normal.
#3 EISev
#1 DoorDash por si puedes tocar el titular
JanSmite #5 JanSmite
#3 Me di cuanta antes de leerte, pero gracias de todas maneras. ;)
#8 Tensk
#3 DoorClose :roll:
cosmonauta #11 cosmonauta *
Si están ajustando costes a ese nivel, es que ya no pueden rascar por otro sitio. Tecnología madura ya.
Connect #9 Connect *
A ver, hace más de 20 años que hay puertas en los coches que se cierran automáticamente, ¿y estos coches no la tienen? Vamos, mi coche el portón trasero se abre y cierra solo.

Surrealista.
