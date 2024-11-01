edición general
'Público' y Patricia López han sido condenados por vulnerar el derecho fundamental al honor de Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, por publicar una información falsa sobre los mismos

'Público' y Patricia López han sido condenados por vulnerar el derecho fundamental al honor de Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, por publicar una información falsa sobre los mismos

Reproducimos a continuación el fallo de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 40 de Madrid en relación con una noticia publicada por este periódico el 27 de marzo de 2019.

#6 detectordefalacias
Pero entonces y leyendo el fallo:

El audio existe y es real, lo que se considera es que se ha "faltado al honor" y por ello se obliga a retirar el audio.

Lo que no entiendo es que se obligue a poner que la información es falsa, porque en el fallo en ningún momento se estima que el mismo es falso. De hecho la admisión solo ha sido parcial y prueba de ello es que las costas han sido divididas.

Discúlpenme, pero no lo entiendo...
#7 VFR
#6 sin más información que tú entiendo que sí hay audio pero que no dice lo que público dijo
#9 chavi *
#7 Jamás lo sabremos porque el Juez ha ordenado retirar el audio...

Exactamente por qué haría eso?

Dificilmente se puede faltar al honor de alguien de la calaña de Inda
#10 VFR
#9 Exacto, lo único que sabemos es que público dio información falsa
#12 chavi *
#10 Sabemos que el audio existe....

Me gustaría saber que dice. No se por qué el Juez lo impide.

Dice la sentencia que la información es falsa? Puedes señalar el párrafo?
Edheo #11 Edheo
#9 mira por donde, este señor juez... posee algo digno de ser llamado Honor

Se abren apuestas
Quel #13 Quel
#9 Goebbels aprueba tu comentario.
#14 chavi
#13 Claro. Goebbels no retiraria el audio
#1 VFR *
Bulos y más bulos en prensa, en este caso de Público
carakola #3 carakola
#1 Conociendo los casos contra Podemos esto parce una tomadura de pelo más de la justicia española y la corrupción mediática.
#8 encurtido
#3 Conociendo a Público, poco me parece. Suele hacer artículos del estilo "según fuentes cercanas" para no pillarse los dedos pero es de los más sensacionalistas y poco éticos de entre así los más populares, de prensa de izquierdas sin ninguna duda.
Feindesland #2 Feindesland
2019. Agilidad de la justicia, coño.
#4 VFR
#2 Patricia López se salva por los pelos, supongo irá a sus herederos
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
algun dia debemos meter la mano de forma inmisericorde en el infecto panorama periodistico, no avanzaremos hasta que el principal escollo que son los medios de propagandas y sus sicarios esten para defender a su amo sin importar los medios. El primer paso, incluso que ajusticiar al politico corrupto, son los los periodistas.
