·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6385
clics
¿Qué porcentaje de salario es necesario para alquilar un piso de un dormitorio en las capitales europeas?[ENG]
4490
clics
Sagrada Familia: los comportamientos desconcertantes de Jesús, María y José según los evangelios apócrifos
3984
clics
Gabriel Rufián liderará “Izquierdas de Frente” (IdF), coalición para generales entre Podemos, Bildu, BNG, ERC, IU y Sumar
3125
clics
La Guardia Civil implanta el nuevo "pantalón táctico de cuadros"
5458
clics
El Mundo (...del Bulo)
más votadas
663
Gabriel Rufián liderará “Izquierdas de Frente” (IdF), coalición para generales entre Podemos, Bildu, BNG, ERC, IU y Sumar
549
Moreno Bonilla abandona la sanidad pública infantil: vacunas de pago y niños sin pediatras
410
Conservadora cristiana, votante de Trump, se sorprende al descubrir que la ley sobre el latido fetal también se aplica a ella [Eng]
383
La Audiencia Nacional y la “operación salvar a Cospedal"
425
Las ovejas han abrazado al lobo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
124
clics
'Público' y Patricia López han sido condenados por vulnerar el derecho fundamental al honor de Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, por publicar una información falsa sobre los mismos
Reproducimos a continuación el fallo de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 40 de Madrid en relación con una noticia publicada por este periódico el 27 de marzo de 2019.
|
etiquetas
:
público
,
información falsa
,
inda
7
1
0
K
87
actualidad
14 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
1
0
K
87
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
detectordefalacias
Pero entonces y leyendo el fallo:
El audio existe y es real, lo que se considera es que se ha "faltado al honor" y por ello se obliga a retirar el audio.
Lo que no entiendo es que se obligue a poner que la información es falsa, porque en el fallo en ningún momento se estima que el mismo es falso. De hecho la admisión solo ha sido parcial y prueba de ello es que las costas han sido divididas.
Discúlpenme, pero no lo entiendo...
3
K
40
#7
VFR
#6
sin más información que tú entiendo que sí hay audio pero que no dice lo que público dijo
0
K
8
#9
chavi
*
#7
Jamás lo sabremos porque el Juez ha ordenado retirar el audio...
Exactamente por qué haría eso?
Dificilmente se puede faltar al honor de alguien de la calaña de Inda
0
K
12
#10
VFR
#9
Exacto, lo único que sabemos es que público dio información falsa
0
K
8
#12
chavi
*
#10
Sabemos que el audio existe....
Me gustaría saber que dice. No se por qué el Juez lo impide.
Dice la sentencia que la información es falsa? Puedes señalar el párrafo?
0
K
12
#11
Edheo
#9
mira por donde, este señor juez... posee algo digno de ser llamado Honor
Se abren apuestas
0
K
7
#13
Quel
#9
Goebbels aprueba tu comentario.
0
K
6
#14
chavi
#13
Claro. Goebbels no retiraria el audio
0
K
12
#1
VFR
*
Bulos y más bulos en prensa, en este caso de Público
1
K
26
#3
carakola
#1
Conociendo los casos contra Podemos esto parce una tomadura de pelo más de la justicia española y la corrupción mediática.
11
K
127
#8
encurtido
#3
Conociendo a Público, poco me parece. Suele hacer artículos del estilo "según fuentes cercanas" para no pillarse los dedos pero es de los más sensacionalistas y poco éticos de entre así los más populares, de prensa de izquierdas sin ninguna duda.
1
K
15
#2
Feindesland
2019. Agilidad de la justicia, coño.
0
K
18
#4
VFR
#2
Patricia López se salva por los pelos, supongo irá a sus herederos
0
K
8
#5
CharlesBrowson
algun dia debemos meter la mano de forma inmisericorde en el infecto panorama periodistico, no avanzaremos hasta que el principal escollo que son los medios de propagandas y sus sicarios esten para defender a su amo sin importar los medios. El primer paso, incluso que ajusticiar al politico corrupto, son los los periodistas.
1
K
15
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
El audio existe y es real, lo que se considera es que se ha "faltado al honor" y por ello se obliga a retirar el audio.
Lo que no entiendo es que se obligue a poner que la información es falsa, porque en el fallo en ningún momento se estima que el mismo es falso. De hecho la admisión solo ha sido parcial y prueba de ello es que las costas han sido divididas.
Discúlpenme, pero no lo entiendo...
Exactamente por qué haría eso?
Dificilmente se puede faltar al honor de alguien de la calaña de Inda
Me gustaría saber que dice. No se por qué el Juez lo impide.
Dice la sentencia que la información es falsa? Puedes señalar el párrafo?
Se abren apuestas