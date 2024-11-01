El PSOE exige al PP y al TSJM que condenen las amenazas y el odio a Sánchez en la manifestación falangista

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha reclamado este sábado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) una condena explícita de los graves insultos y amenazas proferidos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la marcha convocada por Falange en Madrid, donde se escucharon gritos exigiendo “un tiro en la nuca”.