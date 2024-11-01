edición general
26 meneos
26 clics
El PSOE exige al PP y al TSJM que condenen las amenazas y el odio a Sánchez en la manifestación falangista

El PSOE exige al PP y al TSJM que condenen las amenazas y el odio a Sánchez en la manifestación falangista

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha reclamado este sábado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) una condena explícita de los graves insultos y amenazas proferidos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la marcha convocada por Falange en Madrid, donde se escucharon gritos exigiendo “un tiro en la nuca”.

| etiquetas: falange , nuca , pp , tsjm , psoe
21 5 0 K 164 actualidad
20 comentarios
21 5 0 K 164 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 TOTEMICO
No lo condenarán, no tienen la dignidad suficiente.
6 K 84
Olepoint #4 Olepoint
#1 Y tampoco hay indicios.... :troll:
1 K 20
alcama #6 alcama *
#1 #4 Pablo Iglesias no condenó la paliza que dieron a un periodista en Pamplona ¿puedes decirme si tiene dignidad?
2 K -21
Olepoint #14 Olepoint
#6 Tengo un abuelo en Albacete.
0 K 7
mecha #16 mecha
#6 yo me llamo Ralph
0 K 7
frankiegth #10 frankiegth *
#1. Lo que no tienen es cerebro. Se trata del tipo de gente que para cuando decide apartarse de las vias no salen de su asombro al haberles pasado el tren por encima.  media
0 K 13
Thornton #15 Thornton
¿Condenarlo? Si se les cae la baba.
0 K 20
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
Mas que tu si desde luego.
0 K 20
Mltfrtk #20 Mltfrtk
¿Pero por qué iban a condenar estando de acuerdo con las amenazas y el odio? No tiene sentido. Se ríen en su cara.
0 K 11
DarthAcan #2 DarthAcan *
¿Qué tienen que ver el pp y el tsjm con la marcha convocada por falange?
0 K 11
#3 casicasi
#2 Lo mismo que con una marcha a favor de ETA.
1 K 22
#19 DonaldBlake
#3 Igual es muy joven y no lo recuerda. Yo sí recuerdo que no condenar la violencia de ETA era sinónimo de estar a favor de ella.
0 K 7
#5 Nusku *
#2 El TSJM mucho, que es el que ha autorizado la manifestación, en contra de la delegación del gobierno.

En cambio prohíbe manifestaciones republicanas.

www.eldiario.es/politica/tsjm-cifuentes-celebracion-manifestacion-repu
3 K 41
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#2 Son los mismos perros con diferentes siglas.
0 K 20
Top_Banana #9 Top_Banana *
#2 Los bocatas al principio de la "manifestación" los daban en Génova.

"La concentración ha iniciado a las 21.00 horas en las inmediaciones de la calle Génova, 24, cerca de la sede nacional del PP."
1 K 27
Mixtape96 #18 Mixtape96
#9 la casualidad...
0 K 8
Tontolculo #17 Tontolculo
#13 una cosa es odiar y otra pedir la muerte de alguien
0 K 9
#11 Cincocuatrotres
El odio a Sánchez? Eso es condenable? No se puede odiar a nadie? Es obligatorio ir al cielo?
0 K 8
frankiegth #12 frankiegth
#11. Si pedir un tiro en la nuca publicamente no es ni odio ni es condenable que paren el tren porque en la siguiente estación me bajo.
0 K 13
#13 Cincocuatrotres
#12 pues que no pongan un titular pedorro, yo y mucha gente no entendemos ese idioma, no entiendo ese idioma, como vas a condenar el odio, cada uno que odie al que quiera, es lo que hacemos todos.
0 K 8

menéame