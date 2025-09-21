Propuesta para el cambio de Pueblo

El pueblo ha perdido la confianza del gobierno, lo más sencillo es que el gobierno disuelva al pueblo y elija uno nuevo.
Bertolt Brecht.
En realidad, toda la izquierda y toda la derecha “respetables” comparten hoy la desconfianza instintiva ante el pueblo. El pueblo les ha defraudado. Demasiados referéndums fallidos (Dinamarca 1992, Francia 2005, Holanda 2005, Irlanda 2008, Holanda 2016, brexit 2016), demasiados gobiernos populistas por aquí y por allá, demasiadas sorpresas. La democracia está claramente sobrevalorada. Un circo donde crecen los enanos. Y Hitler llegó al poder tras unas elecciones, ¿no?...
“La gran paradoja de nuestras democracias modernas –escribe Jean-Claude Michéa– es que el pueblo ya no es considerado como la solución, sino como el problema. Que el término “populismo” –antes indisociable de las tradiciones revolucionarias más estimables– se haya convertido, desde hace más de treinta años, en la forma de designar el supremo crimen de pensamiento, dice mucho sobre la magnitud de la transformación ideológica en que vivimos” . Para la gobernanza ilustrada que nos dirige, ni el pueblo, ni las elecciones ni la democracia parecen ya fiables. ¿Qué hacer?
Adriano Erriguel
Pero no pasa, y si pasa es empujado por recurrir a sentimientos de lo más bajo... "Madrit ens robans" , "El culpable es el mena", "Quiero más derechos históricos porque los demás son literalmente menos históricos"...
Así lo que se consigue es enfrentamiento.. y que hace "la izquierda legítima"¿?. Esa izquierda de unión de los pueblos y fuera las fronteras - jugar a los dados, según le convenga.
No. Ni Hitler llegó al poder por ganar elecciones, ni la izquierda desconfía del pueblo.
En cuanto a lo primero, basta ver los resultados de las dos elecciones generales celebradas en Alemania en 1932, julio y noviembre. En las segundas, el SPD y el Partido Nazi perdieron votos y diputados.
¿Sabes qué partido fue el único que subió significativamente?
El Partido Comunista de Alemania.
Y otra cosa, democracia buguesa no es sinónimo de democracia.
es.m.wikipedia.org/wiki/Elecciones_federales_de_Alemania_de_noviembre_
Mi opinión es que debería votar quien quiera, quien esté interesado en la política, y no habría que fomentar el voto del resto. Quizá en resultado sería mucho peor, no lo sé, pero es que ahora se vota al que mejor cae, o al que votaba tu padre, o yo qué sé. Creo que no tiene mucho que ver con lo que hagan los políticos.
Es una barrabasada de principio a fin, pero como escarmiento para los que pretenden ganar sin tener que sacrificar absolutamente nada, estaría de puta madre.
Cuando se necesita la colaboración para conseguir una meta, quienes se niegan a colaborar no deberian beneficiarse de lo conseguido, si se hace realidad.
Democracia butguesa es como vino o cerveza sin alcohol.
Nngún sistema puede sobrevivir sin un pacto social, de lo contrario hablamos de represión.