Netanyahu afirma que no se constituirá un Estado palestino

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que no se constituirá un Estado palestino, tras el reconocimiento de Reino Unido, Canadá y Australia. Netanyahu dijo este domingo que la creación de un Estado palestino pondría en peligro la supervivencia de Israel y aseguró que se opondrá a los esfuerzos en este sentido en la Asamblea General de Naciones Unidas.“También tendremos que luchar, tanto en la ONU como en todos los demás ámbitos, contra la falsa propaganda dirigida hacia nosotros".
Netanyahu: No, bueno, yo en realidad lo que busco es exterminar a los palestinos y quedarme con sus tierras y bienes.
PP: ¡Lo veis! ¡Lo veis! ¡Qué hombre! ¡Un prócer de las libertades civiles! ¡Un paladín de los derechos humanos!
Se ha difundido que un influyente rabino (conocido como The Rebbe) le habría dicho que sería el último primer ministro de Israel antes de la llegada del Mesías. Esta idea ha sido repetida por seguidores del movimiento Jabad, que ven en Netanyahu una figura clave en la transición hacia la “era mesiánica”.
