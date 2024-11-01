Netanyahu afirma que no se constituirá un Estado palestino

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que no se constituirá un Estado palestino, tras el reconocimiento de Reino Unido, Canadá y Australia. Netanyahu dijo este domingo que la creación de un Estado palestino pondría en peligro la supervivencia de Israel y aseguró que se opondrá a los esfuerzos en este sentido en la Asamblea General de Naciones Unidas.“También tendremos que luchar, tanto en la ONU como en todos los demás ámbitos, contra la falsa propaganda dirigida hacia nosotros".