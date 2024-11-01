edición general
Netanyahu afirma que no se constituirá un Estado palestino

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que no se constituirá un Estado palestino, tras el reconocimiento de Reino Unido, Canadá y Australia. Netanyahu dijo este domingo que la creación de un Estado palestino pondría en peligro la supervivencia de Israel y aseguró que se opondrá a los esfuerzos en este sentido en la Asamblea General de Naciones Unidas.“También tendremos que luchar, tanto en la ONU como en todos los demás ámbitos, contra la falsa propaganda dirigida hacia nosotros".

comentarios
Cuñado
PP: Hay que apoyar a Netanyahu. Él sólo quiere combatir el terrorismo y defender a los ciudadanos de Israel.
Netanyahu: No, bueno, yo en realidad lo que busco es exterminar a los palestinos y quedarme con sus tierras y bienes.
PP: ¡Lo veis! ¡Lo veis! ¡Qué hombre! ¡Un prócer de las libertades civiles! ¡Un paladín de los derechos humanos!
Arkhan
#2 Viendo las personas que pueden llegar a adorar es una conversación totalmente creíble.
pip
Yo creo que no hay nada que ponga más en peligro la existencia de Israel (y de sus cómplices) que lo que están haciendo.
alehopio
El Gran Israel es su meta, cueste lo que cueste. Si es el fin de lo tiempos, entonces el será el mesías de los judíos sionistas...


Se ha difundido que un influyente rabino (conocido como The Rebbe) le habría dicho que sería el último primer ministro de Israel antes de la llegada del Mesías. Esta idea ha sido repetida por seguidores del movimiento Jabad, que ven en Netanyahu una figura clave en la transición hacia la “era mesiánica”.

En septiembre de 2024, Netanyahu declaró públicamente que…   » ver todo el comentario
unomas23
Ni que dependiese de él. Un día estás en lo más alto y al siguiente estás colgando boca abajo de una farola. Que se ande con ojo...
