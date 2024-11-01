Prohibición de redes sociales en España: un troyano provigilancia para la censura [en]

La medida del Gobierno español no es buena para los menores, pero sobre todo, es mala para los adultos, ya que les despoja de su privacidad, impide el anonimato y los expone a un aumento de la ciberdelincuencia.
| etiquetas: prohibir , redes sociales , vigilancia , privacidad
"
La iniciativa del Gobierno de España para impedir el acceso a las redes sociales a los menores de16 años no es aislada en el plano internacional ni en el legislativo, y se ampara en otras iniciativas legales como la censura de internet cada fin de semana por orden de LaLiga o la iniciativa europea ChatControl. Son proyectos enmarcados en un… » ver todo el comentario
La Asamblea Nacional de Francia aprueba la prohibición de las redes sociales a menores de 15 años
www.meneame.net/story/asamblea-nacional-francia-aprueba-prohibicion-re
Que pena que ya no se podria insultar ni difundir bulos impunemente por RRSS sin tener que afrontar las consecuencias.