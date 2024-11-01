edición general
5 meneos
6 clics

Prohibición de redes sociales en España: un troyano provigilancia para la censura [en]

La medida del Gobierno español no es buena para los menores, pero sobre todo, es mala para los adultos, ya que les despoja de su privacidad, impide el anonimato y los expone a un aumento de la ciberdelincuencia.

| etiquetas: prohibir , redes sociales , vigilancia , privacidad
4 1 3 K 18 actualidad
7 comentarios
4 1 3 K 18 actualidad
Torrezzno #1 Torrezzno *
Original en catalán: www.elcritic.cat/opinio/alvaro-martinez/lobjectiu-es-protegir-els-meno

"
La iniciativa del Gobierno de España para impedir el acceso a las redes sociales a los menores de16 años no es aislada en el plano internacional ni en el legislativo, y se ampara en otras iniciativas legales como la censura de internet cada fin de semana por orden de LaLiga o la iniciativa europea ChatControl. Son proyectos enmarcados en un…   » ver todo el comentario
3 K 48
Ovlak #7 Ovlak
#1 Faltará ver la implementación técnica de esto, ¿no?
0 K 11
jonolulu #4 jonolulu
Yo sería más de prohibirlas en general
1 K 28
#5 Marisadoro *
¿Y en otros lugares?

La Asamblea Nacional de Francia aprueba la prohibición de las redes sociales a menores de 15 años

www.meneame.net/story/asamblea-nacional-francia-aprueba-prohibicion-re
0 K 20
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
"ya que les despoja de su privacidad, impide el anonimato"

Que pena que ya no se podria insultar ni difundir bulos impunemente por RRSS sin tener que afrontar las consecuencias.
0 K 20
SolidGeorg #3 SolidGeorg
La excusa es proteger a los menores (que realmente se la suda). El objetivo es censurar a los adultos. El fascismo muta y avanza.
1 K 12
alfre2 #2 alfre2
Anonimato en RRSS? Pero si ya no queda de eso!
0 K 9

menéame