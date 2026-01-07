edición general
La prohibición china de las exportaciones de productos de doble uso a Japón supone una escalada decisiva (ING)

Las restricciones a las exportaciones impuestas por China el martes a los bienes destinados a Japón podrían poner en riesgo los flujos comerciales establecidos, ya que la lista de productos de doble uso potencialmente cubiertos por la prohibición es amplia y diversa.

Gry #2 Gry *
¿Y anunciar que vas a reforzar tu ejercito para proteger a Taiwán que es?

Habría que ser idiota para vender pólvora a quien amenaza con dispararte. Por lo menos disimular un poco "Vamos a construir unos cuantos portaaviones para... defendernos de Corea del Norte".
zentropia #3 zentropia
#2 la mayor amenaza de Japon es China para sorpresa de nadie.
Gry #6 Gry
#3 #5 Si Japón quiere que China deje de ser una amenaza solo tienen que "girar un destornillador"

en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_latency
zentropia #7 zentropia
#6 Aja. Crees que la mejor defensa es no tener defensa.

Parafraseando a Bruce Lee el tigre te va a comer igual aunque seas vegetariano.
#2 Van de sobrados
#2 Van de sobrados
#5 arreglenenlacemagico
#2 china tiene reclamaciones territoriales sobre unas islas japonesas no es por taiwan , quieren hacer piña ante un vecino que tiene reclamaciones territoriales sobre 8 paises
#1 NoMeVeas
A los japoneses hay que humillarlo. Más les humillas, mas te adoran.
