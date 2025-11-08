edición general
Producir un mes de Ozempic cuesta $3, pero se vende en más de $1,000: la presión que forzó la bajada de precios en EEUU

Un análisis reciente sobre el medicamento estrella para la pérdida de peso, Ozempic (Semaglutida), confirma que el coste de fabricación por dosis mensual no supera los $3 dólares, mientras su precio de venta supera los $1,000 en algunos países. La enorme diferencia de márgenes y la presión pública han obligado a los fabricantes a negociar acuerdos con el gobierno de EEUU para reducir el coste final al consumidor, reabriendo el debate sobre las patentes y la especulación de precios.

#1 Tertuliano_equidistante
Solo por curiosidad. ¿En el coste de fabricación está incluido todo el gasto de I+D previo necesario para llegar a ello?
8
#2 martin_rio
#1 No. Los $3 no incluyen todo el I+D.
Sin embargo, el argumento clave es que la enorme diferencia de precio final ($1,000) no se justifica solo por I+D, sino por el monopolio de la patente y la capacidad de las farmacéuticas para fijar precios abusivos.
4
#4 sorrillo
#2 Es muy posible que no lo haga pero sin conocer el resto de costes no se puede afirmar.

Y es que lo que debe financiar es tanto el I+D de Ozempic como de los proyectos que han investigado y se han quedado por el camino sin generar ingresos. Y debe financiarlo de una forma que les justifique seguir asumiendo esos riesgos en el ámbito de investigación de medicamentos futuros.

Y yo no sé cuánto dinero requiere eso ni el precio al que deberían vender el producto, pero quien ha analizado el coste a $3 la dosis mensual tampoco.
1
#16 NO86
#4 Sí se puede conocer. Solo tienes que mirar los beneficios de la farmacéutica después de dividendos. Se están forrando.

Además, que a 500$ de beneficio por mes y cliente consigues millones de sobra.
1
#17 sorrillo
#16 Si el criterio pasa a ser obligar a bajar precios a las empresas en función de los beneficios que reporten hay que valorar muy bien el alcance y consecuencias de ello.
0
#14 court
#1 #2 No incluye el gasto de I+D del medicamento. Ni incluye el gasto de I+D de los 100 que se investigaron antes y no resultaron (se investigan muchos, sólo resulta interesante 1, y ése tiene que pagar todas las investigaciones que no resultaron, no sólo la suya). No incluye los gastos de logística, transporte (aviación y carretera) y conservación (en temperaturas muy controladas y refrigeración activa desde la fuente hasta el destino). No incluye los márgenes de los intermediarios ni de la farmacia de la esquina que te lo vende. No incluye impuestos. No incluye los gastos de formación a sanitarios. No incluye los costes de atención a paciente, legales, licencias... No incluye nada.

Vamos. Una puta mierda de notica.
1
#23 mis_cojones_en_bata
#14 cuando se da un dato de coste por parte de la empresa que lo fabrica, si se incluye todo eso.

Y si no se incluye es porque la empresa en cuestion tiene un sistema contable de mierda, algo que en una farmacéutica internacional no cuela.

Asique sí, las normas contables internacionales obligan que para calcular el coste final, se tenga en cuenta TODOS los costes, directos e indirectos. ;)
0
#13 Delphidius
#1 La semaglutida fue desarrollada en 2007. Hace muchísimo tiempo que amortizaron el gasto en I+D. De hecho lo amortizaron durante los primeros años, cuando era un fármaco para la diabetes y que se vendía mucho más barato que ahora.
1
#15 calde
#1 anda... anda... a tomarle el pelo a otro! >:-(
1
#21 mis_cojones_en_bata
#1 normalmente si.
0
#26 Aitr
#1 No. También es cierto que las farmaceuticas se dejan más dinero el marketing que en I+D y Novo Nordisk tiene beneficios netos 13.500 millones de euros. Las mayores innovaciones en cuanto a mecanismos de acción, compuestos etc o en este caso la GLP-1 fue y sigue siendo investigación pública. El problema es que lo público no tiene capacidad de comercializar estos farmacos.
0
#3 Enésimo_strike
Sinceramente de todos los fármacos este, que es estético, es el de precio más irrelevante. Deberían empezar por los medicamentos como la insulina.
1
#5 sorrillo
#3 Este medicamento no es estético, este medicamento se receta a quienes tienen diabetes.
1
#20 Enésimo_strike
#5 para lo que hay alternativas más baratas.

Aquí te vas al médico y no te tratan como en eeuu. ¿Que estás obeso? Dieta saludable y ejercicio y, en caso extremo, ya veremos si algo más. Aquí te duele la espalda y te mandan ejercicios, rehabilitación y calmantes “light”, allí te dan un opioide y hasta que petes de lo uno, de lo otro o de los dos a la vez. El sistema sanitario americano es una putisima mierda donde lo último que importa es la salud
0
#22 sorrillo
#20 En España también se receta Ozempic y similares.

En Cataluña 2022 ya sobrepasaba las 300.000 recetas.
www.elperiodico.com/es/sociedad/20231030/recetas-farmacos-ozempic-diab
0
#24 Enésimo_strike
#22 la noticia ya indica que la gente se va a la privada para que se lo receten… para bajar peso.
0
#25 sorrillo
#24 Para la diabetes en España sí se receta Ozempic y similares.
0
#8 martin_rio
#3 Totalmente de acuerdo en la urgencia de la insulina o el cáncer.
Pero el caso del Ozempic es relevante porque expone al detalle la economía de las patentes en tiempo real (costo $3 vs. $1,000), lo cual aplica de igual forma a medicamentos más críticos. Es un ejemplo actual y muy gráfico del problema del monopolio.
2
#6 manzitor
De lo primero que me contaron en la universidad. "El precio de un producto es el más alto posible que el consumidor este dispuesto a pagar de forma sostenida". Si aquí pagamos 300 o 400, porque ponerlo a 150?. Comprendo que las farmacéuticas son empresas y su modelo de negocio requiere mucha pasta en investigación que a veces no llega a dar fruto, pero esos márgenes me parecen una pasada.
1
#10 tul
#6 la mayor parte del gasto en investigación se paga con dinero publico, las empresas farmacéuticas en lo que gastan es en marketing y en sobornos
1
#11 martin_rio
#6 Exacto, es la pura ley de oferta/demanda capitalista en acción.
Por eso este tipo de mercados (salud, energía, etc.) no pueden dejarse solo a esa máxima. Cuando la diferencia entre el coste de fabricación y el precio de mercado es tan abultada, solo la regulación o la competencia de genéricos/biosimilares puede forzar la bajada, como ha ocurrido en este caso.
1
#19 Mikhail
#11 Es que el mercado sólo funciona si hay competencia. Con las patentes, se expulsa la competencia y se desvirtúa el precio del producto. Si además hablamos de medicamentos u otros bienes o servicios de primera necesidad, se debería aplicar las leyes antimonopolio. >:-(  media
0
#7 martin_rio
Totalmente de acuerdo en la urgencia de la insulina o el cáncer.
Pero el caso del Ozempic es relevante porque expone al detalle la economía de las patentes en tiempo real (costo $3 vs. $1,000), lo cual aplica de igual forma a medicamentos más críticos. Es un ejemplo actual y muy gráfico del problema del monopolio.
1
#9 DarthAcan
¿Y cuanto ha gastado la farmacéutica en investigación para conseguir formular el ozempic?
¿Y cuanto ha invertido en investigación para otras cosas que no han llegado a un producto viable? Porque la investigación tiene eso, que muchas veces se refieren caminos que no llevan a ninguna parte, de 100 caminos que toman quizás solo uno o dos lleguen a ser un medicamento, a veces por error o casualidad, porque el ozempic viene de una investigación sobre la diabetes y ha acabado siendo un producto para la pérdida de peso...
0
#12 martin_rio
#9 Tienes razón, la I+D es un riesgo muy alto.
Pero ese riesgo se mitiga porque gran parte de la investigación base y los primeros ensayos están financiados con dinero público (universidades, agencias estatales).
El margen de $1,000 contra $3 (más los costes de distribución) no es un "margen de riesgo", es un margen de monopolio. Esa es la crítica central.
1
#18 DarthAcan
#12 La molécula semaglutida es parte de una larga línea de investigación en agonistas del receptor GLP-1 que Novo Nordisk lleva realizando desde los años 90 (incluyendo liraglutida/Victoza).

Todo el programa de descubrimiento, optimización, ensayos preclínicos y clínicos fue pagado por la empresa, como es habitual en el desarrollo de fármacos comerciales.

Esto incluye:
-investigación básica interna,
-química y biología molecular,
-ensayos en animales,
-ensayos clínicos en humanos (Fase…   » ver todo el comentario
0

