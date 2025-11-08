Producir un mes de Ozempic cuesta $3, pero se vende en más de $1,000: la presión que forzó la bajada de precios en EEUU

Un análisis reciente sobre el medicamento estrella para la pérdida de peso, Ozempic (Semaglutida), confirma que el coste de fabricación por dosis mensual no supera los $3 dólares, mientras su precio de venta supera los $1,000 en algunos países. La enorme diferencia de márgenes y la presión pública han obligado a los fabricantes a negociar acuerdos con el gobierno de EEUU para reducir el coste final al consumidor, reabriendo el debate sobre las patentes y la especulación de precios.