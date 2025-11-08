Producir un mes de Ozempic cuesta $3, pero se vende en más de $1,000: la presión que forzó la bajada de precios en EEUU

Un análisis reciente sobre el medicamento estrella para la pérdida de peso, Ozempic (Semaglutida), confirma que el coste de fabricación por dosis mensual no supera los $3 dólares, mientras su precio de venta supera los $1,000 en algunos países. La enorme diferencia de márgenes y la presión pública han obligado a los fabricantes a negociar acuerdos con el gobierno de EEUU para reducir el coste final al consumidor, reabriendo el debate sobre las patentes y la especulación de precios.
| etiquetas: farmacéuticas , obesidad , sanidad , salud , patentes , eeuu , precios
Sin embargo, el argumento clave es que la enorme diferencia de precio final ($1,000) no se justifica solo por I+D, sino por el monopolio de la patente y la capacidad de las farmacéuticas para fijar precios abusivos.
Y es que lo que debe financiar es tanto el I+D de Ozempic como de los proyectos que han investigado y se han quedado por el camino sin generar ingresos. Y debe financiarlo de una forma que les justifique seguir asumiendo esos riesgos en el ámbito de investigación de medicamentos futuros.
Y yo no sé cuánto dinero requiere eso ni el precio al que deberían vender el producto, pero quien ha analizado el coste a $3 la dosis mensual tampoco.
Además, que a 500$ de beneficio por mes y cliente consigues millones de sobra.
Vamos. Una puta mierda de notica.
Y si no se incluye es porque la empresa en cuestion tiene un sistema contable de mierda, algo que en una farmacéutica internacional no cuela.
Asique sí, las normas contables internacionales obligan que para calcular el coste final, se tenga en cuenta TODOS los costes, directos e indirectos.
Aquí te vas al médico y no te tratan como en eeuu. ¿Que estás obeso? Dieta saludable y ejercicio y, en caso extremo, ya veremos si algo más. Aquí te duele la espalda y te mandan ejercicios, rehabilitación y calmantes “light”, allí te dan un opioide y hasta que petes de lo uno, de lo otro o de los dos a la vez. El sistema sanitario americano es una putisima mierda donde lo último que importa es la salud
En Cataluña 2022 ya sobrepasaba las 300.000 recetas.
www.elperiodico.com/es/sociedad/20231030/recetas-farmacos-ozempic-diab
Pero el caso del Ozempic es relevante porque expone al detalle la economía de las patentes en tiempo real (costo $3 vs. $1,000), lo cual aplica de igual forma a medicamentos más críticos. Es un ejemplo actual y muy gráfico del problema del monopolio.
Por eso este tipo de mercados (salud, energía, etc.) no pueden dejarse solo a esa máxima. Cuando la diferencia entre el coste de fabricación y el precio de mercado es tan abultada, solo la regulación o la competencia de genéricos/biosimilares puede forzar la bajada, como ha ocurrido en este caso.
Pero el caso del Ozempic es relevante porque expone al detalle la economía de las patentes en tiempo real (costo $3 vs. $1,000), lo cual aplica de igual forma a medicamentos más críticos. Es un ejemplo actual y muy gráfico del problema del monopolio.
¿Y cuanto ha invertido en investigación para otras cosas que no han llegado a un producto viable? Porque la investigación tiene eso, que muchas veces se refieren caminos que no llevan a ninguna parte, de 100 caminos que toman quizás solo uno o dos lleguen a ser un medicamento, a veces por error o casualidad, porque el ozempic viene de una investigación sobre la diabetes y ha acabado siendo un producto para la pérdida de peso...
Pero ese riesgo se mitiga porque gran parte de la investigación base y los primeros ensayos están financiados con dinero público (universidades, agencias estatales).
El margen de $1,000 contra $3 (más los costes de distribución) no es un "margen de riesgo", es un margen de monopolio. Esa es la crítica central.
Todo el programa de descubrimiento, optimización, ensayos preclínicos y clínicos fue pagado por la empresa, como es habitual en el desarrollo de fármacos comerciales.
Esto incluye:
-investigación básica interna,
-química y biología molecular,
-ensayos en animales,
-ensayos clínicos en humanos (Fase… » ver todo el comentario