Primer escuadrón de drones kamikaze de EE.UU. debutaría en posibles ataques a Irán

La nueva unidad de drones kamikaze del Pentágono está dispuesta a participar activamente en un ataque de Estados Unidos a Irán si este sucede, informa Bloomberg citando a funcionarios gubernamentales y analistas. La denominada fuerza operativa Scorpion fue “establecida el año pasado para equipar rápidamente” a los combatientes “con nuevas capacidades no tripuladas de ataque que continúan evolucionando”, según el capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de EE.UU., quien confirmó la disposición de la unidad para operaciones.
| etiquetas: drones kamikaze , estados unidos , irán
Yo creo que por esto no atacó el fin de semana pasado.
Desde la 2ªGM USA no ha perdido ningún portaaviones, si Irán, un país con un bloqueo económico bestial y, en teoría, débil, es capaz de hundir un portaaviones...
La justificación de tener un bicho enorme de 13.000 millones de $ y con miles de personas se tambalearía y, con que muriera un 20% de la tripulación sería un golpe horrendo.
Ese traspaso de tecnología no se hace así como así.
Y lo de "así como así" no se ajusta a la realidad. Hay un contexto y unos precedentes determinados.
Luego lo de que China va a regalar tecnología a un país como Irán que lo copia todo, no sé yo.... Cuando los vea me lo creeré.
Pero hoy en día los misiles maniobran también y la diferencia principal es que, los drones, son aviones en miniatura, con un motor de hélice (generalmente) mientras que el misil tiene motor químico, el dron puede llevar más explosivo mientras que el misil utiliza su motor como parte de la potencia de explosión.
Así que la diferencia principal es que un dron es más barato que un misil.
El problema es que se le llama dron a un aparato de un kilo y a un avión de varias toneladas que vuela durante 40h ininterrumpidas.
ChinaUSA solo sabe copiar.
Lo diferenciador es la velocidad y el tamaño de la cabeza de guerra. Qué en un misil suele ser 10 veces más grande, como poco.
Se usan para bombardear instalaciones.
Y no hace el efecto de un misil, porque la cabeza de guerra es muy pequeña y suele reventar al primer contacto, con lo que no explota dentro del lugar si no sobre la primera superficie con la que toca.
Tiene sentido si quieres saturar defensas aereas, pero es q usa puede saturarlas con tomahawks y lo q pase seran tomahawks....
¿Por qué os empeñáis en menear cosas de una calidad tan pésima?