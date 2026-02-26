edición general
Primer escuadrón de drones kamikaze de EE.UU. debutaría en posibles ataques a Irán

La nueva unidad de drones kamikaze del Pentágono está dispuesta a participar activamente en un ataque de Estados Unidos a Irán si este sucede, informa Bloomberg citando a funcionarios gubernamentales y analistas. La denominada fuerza operativa Scorpion fue “establecida el año pasado para equipar rápidamente” a los combatientes “con nuevas capacidades no tripuladas de ataque que continúan evolucionando”, según el capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de EE.UU., quien confirmó la disposición de la unidad para operaciones.

A.more
Todo lo que no sea atacar EEUU no sirve de nada.
lameth
#8 No. Que les peten un par de barcos, unas decenas de aviones y un par de bases, aunque ganasen sería el fin de la hegemonia yanki.
Yo creo que por esto no atacó el fin de semana pasado.
eltxoa
Pues en el área de los drones de guerra parece que Irán tiene bastante experiencia. A ver si les van a hundir un barco.
maspipinobreve
#4 ¿Portaviones debutante?
eltxoa
#5 Menudo palo sería para Trump que les hundan uno de esos.
maspipinobreve
#6 Pues nada más fácil si se ponen, con esos misilazos que gastan.
unaiur
#6 O dos portaviones… al ritmo de fabricación actual necesitan 40 años para recuperarse
WcPC
#6 Palo para Trump no, sería un golpe mortal para toda la proyección militar de USA.
Desde la 2ªGM USA no ha perdido ningún portaaviones, si Irán, un país con un bloqueo económico bestial y, en teoría, débil, es capaz de hundir un portaaviones...
La justificación de tener un bicho enorme de 13.000 millones de $ y con miles de personas se tambalearía y, con que muriera un 20% de la tripulación sería un golpe horrendo.
cenutrios_unidos
#4 Desgraciadamente eso solo lo puede conseguir con un misil anti-buque muy especial. Y si no le ha dado la tecnología China...lo tiene chungo.
cenutrios_unidos
#12 La noticia lo tiene todo para ser un auténtico bulo.

Ese traspaso de tecnología no se hace así como así.
carakola
#13 Es una venta de armas. Si cada vez que EEUU vende armamento está "traspasando tecnología", vaya generosidad por parte de EEUU.
Y lo de "así como así" no se ajusta a la realidad. Hay un contexto y unos precedentes determinados.
BloodStar
#12 Firma un supuesto acuerdo ayer y hoy ya tiene los misiles porque así es la magia de la Navidad.

Luego lo de que China va a regalar tecnología a un país como Irán que lo copia todo, no sé yo.... Cuando los vea me lo creeré.
Galton
#4 o dos...
kreator
y las fuerzas especiales de Freezer...
shinjikari
Podría ser que pudiera ocurrir que quizás sería una noticia.
arreglenenlacemagico
#2 ya usaron drones kamikazes en venezuela se les pueden oir zumbando en varios videos antes de explotar
exeware
#10 pero un dron kamikaze no es un tipo de misil?
Enésimo_strike
#21 no, un misil tiene que estar propulsado por cohete o no es un misil. Un dron va con otro tipo de motor.
exeware
#23 entonces un misil tb es kamikaze no?
WcPC
#26 Realmente un misil (como se entiende tradicionalmente) es solo un sistema el cual le proporcionas un objetivo y vuela hacia él, el dron puede maniobrar.
Pero hoy en día los misiles maniobran también y la diferencia principal es que, los drones, son aviones en miniatura, con un motor de hélice (generalmente) mientras que el misil tiene motor químico, el dron puede llevar más explosivo mientras que el misil utiliza su motor como parte de la potencia de explosión.
Así que la diferencia principal es que un dron es más barato que un misil.
exeware
#29 eso me parecia a mi que la diferencia que es notable en su base no es tan grande.
Enésimo_strike
#26 no hay misiles no kamikaze, drones si.

El problema es que se le llama dron a un aparato de un kilo y a un avión de varias toneladas que vuela durante 40h ininterrumpidas.
exeware
#30 estas seguro? no hay cohetes no kamikazes?
El_Tio_Istvan
China USA solo sabe copiar. :troll: :troll:
u_1cualquiera
Dron kamikaze es lo mismo que misil barato?
BloodStar
#7 En general, no.

Lo diferenciador es la velocidad y el tamaño de la cabeza de guerra. Qué en un misil suele ser 10 veces más grande, como poco.
dilsexico
#7 #17 Para los efectos hace el trabajo de un misil teledirigido, pero tan barato que te sale a cuenta usarlo contra un solo soldado.
BloodStar
#22 En teoría estamos hablando de drones tipo shahed, que es de lo que va la noticia. Y esos no se usan para darle a un soldado.

Se usan para bombardear instalaciones.
Y no hace el efecto de un misil, porque la cabeza de guerra es muy pequeña y suele reventar al primer contacto, con lo que no explota dentro del lugar si no sobre la primera superficie con la que toca.
dilsexico
#24 Ok, yo estaba hablando de drones en general. Si tuviera que explicarle a alguien que es un drone, creo que decirle son una especie muy barata de misil guiado por señal de TV no seria descabellado.
ostiayajoder
#22 lo q no entiendo es q sentido tiene en USA, q tienen misiles a toneladas....

Tiene sentido si quieres saturar defensas aereas, pero es q usa puede saturarlas con tomahawks y lo q pase seran tomahawks.... xD
BloodStar
Ya se usaron en Venezuela...

¿Por qué os empeñáis en menear cosas de una calidad tan pésima?
