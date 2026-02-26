Primer escuadrón de drones kamikaze de EE.UU. debutaría en posibles ataques a Irán

La nueva unidad de drones kamikaze del Pentágono está dispuesta a participar activamente en un ataque de Estados Unidos a Irán si este sucede, informa Bloomberg citando a funcionarios gubernamentales y analistas. La denominada fuerza operativa Scorpion fue “establecida el año pasado para equipar rápidamente” a los combatientes “con nuevas capacidades no tripuladas de ataque que continúan evolucionando”, según el capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de EE.UU., quien confirmó la disposición de la unidad para operaciones.