El presidente iraní agradece a España su oposición a la guerra

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, agradeció este miércoles a España por oponerse a los ataques de Estados Unidos e Israel en su contra, y consideró que su postura demuestra que todavía hay "ética" en Occidente. "España ha actuado de manera responsable al oponerse a las violaciones de derechos humanos y a la agresión militar de la coalición sionista?estadounidense contra países como Irán, lo que demuestra que todavía hay ética y conciencias despiertas en Occidente", dijo en X
Pero es bueno que no perdáis el foco.
Irán es un país en en el que se vulneran derechos de manera general y además existen restricciones legales y sociales dirigidas específicamente contra las mujeres, ambas cosas merecen ser señaladas. No es una competencia de víctimas.
Qué clase de ménage-à-trois es este?
La realidad internacional le ha pasado a Trump de nuevo por encima.