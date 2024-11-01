edición general
El presidente iraní agradece a España su oposición a la guerra

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, agradeció este miércoles a España por oponerse a los ataques de Estados Unidos e Israel en su contra, y consideró que su postura demuestra que todavía hay "ética" en Occidente. "España ha actuado de manera responsable al oponerse a las violaciones de derechos humanos y a la agresión militar de la coalición sionista?estadounidense contra países como Irán, lo que demuestra que todavía hay ética y conciencias despiertas en Occidente", dijo en X

| etiquetas: irán , españa , agradecimiento , oposición , guerra , eeuu , israel
16 comentarios
Comentarios destacados:    
Abrildel21 #5 Abrildel21
¿Dijo algo sobre las violaciones de derechos humanos que se hacen a las mujeres en su país?
1 K 38
#8 Almirantecaraculo
#5 Trump? No, está demasiado ocupado creando cortinas de humo para que no se hable de la lista Epstein y tal.
Pero es bueno que no perdáis el foco.
0 K 8
#9 silzul
#5 A los hombres también los acosan, detienen, torturan y matan ¿Eh?
0 K 8
Abrildel21 #12 Abrildel21
#9 Señalar una problemática concreta no niega otras.
Irán es un país en en el que se vulneran derechos de manera general y además existen restricciones legales y sociales dirigidas específicamente contra las mujeres, ambas cosas merecen ser señaladas. No es una competencia de víctimas.
0 K 18
#2 Leclercia_adecarboxylata
Pero no se supone que ahora España va a cooperar con la Casa Blanca?

Qué clase de ménage-à-trois es este?
0 K 17
oceanon3d #3 oceanon3d *
#2 Lo de la casa blanca es un descarado TACO.

La realidad internacional le ha pasado a Trump de nuevo por encima.
2 K 47
#14 Tunguska08Chelyabinsk13
#11 A los que menos, a los que están atacando a Irán.
0 K 15
Mauro_Nacho #15 Mauro_Nacho
#11 No era medio millón.
0 K 14
#16 okeil
#11 Claro, si ahora Trump y Netanyahu se carga a otros cuantos miles, quién se va a quejar. Especialmente cuando nos están contando que tenían hackeado hasta la cámara del telefonillo de la élite iraní ... Igual los iraníes tienen lo mismo que agradecer a unos que a otros ... Los asesinos si que son todos iguales ...
0 K 10
FunFrock #4 FunFrock
Nos felicita Hamas, Venezuela e Iran.
1 K 8
Andreham #6 Andreham
#4 Y nos amenazan nuestros aliados, que están bombardeando a niños en colegios y a enfermos en hospitales.
4 K 63
FunFrock #11 FunFrock
#6 que Iran se haya cargado a casi 40.000 personas en semanas, se ve q no molesta :-)
0 K 9
Dene #10 Dene
#4 si es por cumplir y pedir que se cumplan las normas, como si nos felicita satanás
0 K 12
#13 Tunguska08Chelyabinsk13
#4 ... Agamenón o su porquero.
0 K 15
oceanon3d #1 oceanon3d
Que el ministerio del interior porque a todo el aparato policial en máxima alerta; lo mismo los genocida israelítas ya están tramando un atentado de falsa bandera en España.
5 K 7
#7 Almirantecaraculo
#1 o darán orden a Marruecos de qué haya oleadas de saltos en Ceuta y Melilla.
1 K 27

