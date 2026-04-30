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Trump eleva su amenaza y asegura que considera retirar las tropas estadounidenses de España: "Han actuado de forma horrible"
El presidente de Estados Unidos lo ha asegurado durante una comparecencia en la Casa Blanca
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#1
Albarkas
Pues adiós.
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#8
slainrub
Que asco de titulares.
Estaban hablando de retirar las tropas de Alemania y de paso le han preguntado por Italia y España, y ha soltado lo primero que le ha venido a la cabeza.
Pero vamos, que no hay huevos, se cae el imperio si hace eso.
3
K
46
#11
Albarkas
#8
Si se van, se puede negociar un alquiler con China
4
K
82
#18
security_incident
#11
China pasa de bases militares en el extranjero. Prefiere el puerto de Algeciras o el túnel con Marruecos
0
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#12
powernergia
#8
Seguro que le ha preguntado el "patriota" del ABC, es su especialidad.
2
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#6
Leon_Bocanegra
*
#0
te has saltado el titular y has puesto la entradilla como titular y como entradilla.
2
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#7
perogrullobrrr
#6
arreglado. Gracias
1
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#4
Leon_Bocanegra
La respuesta te sorprenderá
2
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#10
Sobitt
Ya tardas zanahorio
1
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25
#5
ostiayajoder
TACO asegura q considera.
LoL
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#16
Suleiman
Por favor, que lo hagan....
0
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13
#20
Priorat
Creo que sería el momento en que el Presidente del Gobierno debería hacerse propietario del debate, decir que ya se han aguantado suficientes desplantes de EE.UU. y que se vayan.
0
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12
#17
The_Ignorator
Americanoooos, os despedimos con alegría....
0
K
10
#3
perogrullobrrr
Y de Canarias
0
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10
#9
ostiayajoder
#3
No hay problema por eso.
Nada une más q una guerra.
El Perro será nuestro Churchill
0
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10
#13
HeilHynkel
#3
Y Madrid, que para eso la fundaron los moros.
1
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35
#19
MiguelDeUnamano
#13
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16
#2
perogrullobrrr
Se viene reconocimiento de Ceuta y Melilla como territorio marroqui
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10
#14
DayOfTheTentacle
#2
como debe ser...
0
K
9
#15
DayOfTheTentacle
Antes marroquí que español y antes chino/ruso que americano.
0
K
9
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20
comentarios)
menéame
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Estaban hablando de retirar las tropas de Alemania y de paso le han preguntado por Italia y España, y ha soltado lo primero que le ha venido a la cabeza.
Pero vamos, que no hay huevos, se cae el imperio si hace eso.
LoL
Nada une más q una guerra.
El Perro será nuestro Churchill
Y Madrid, que para eso la fundaron los moros.