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Trump eleva su amenaza y asegura que considera retirar las tropas estadounidenses de España: "Han actuado de forma horrible"

El presidente de Estados Unidos lo ha asegurado durante una comparecencia en la Casa Blanca

| etiquetas: eeuu , españa , ejercito , bases
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20 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 Albarkas
Pues adiós.
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slainrub #8 slainrub
Que asco de titulares.

Estaban hablando de retirar las tropas de Alemania y de paso le han preguntado por Italia y España, y ha soltado lo primero que le ha venido a la cabeza.

Pero vamos, que no hay huevos, se cae el imperio si hace eso.
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#11 Albarkas
#8 Si se van, se puede negociar un alquiler con China xD xD xD
4 K 82
security_incident #18 security_incident
#11 China pasa de bases militares en el extranjero. Prefiere el puerto de Algeciras o el túnel con Marruecos
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powernergia #12 powernergia
#8 Seguro que le ha preguntado el "patriota" del ABC, es su especialidad.
2 K 47
#6 Leon_Bocanegra *
#0 te has saltado el titular y has puesto la entradilla como titular y como entradilla.
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perogrullobrrr #7 perogrullobrrr
#6 arreglado. Gracias
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#4 Leon_Bocanegra
La respuesta te sorprenderá
2 K 42
Sobitt #10 Sobitt
Ya tardas zanahorio
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ostiayajoder #5 ostiayajoder
TACO asegura q considera.

LoL
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#16 Suleiman
Por favor, que lo hagan....
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Priorat #20 Priorat
Creo que sería el momento en que el Presidente del Gobierno debería hacerse propietario del debate, decir que ya se han aguantado suficientes desplantes de EE.UU. y que se vayan.
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The_Ignorator #17 The_Ignorator
Americanoooos, os despedimos con alegría....
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perogrullobrrr #3 perogrullobrrr
Y de Canarias
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ostiayajoder #9 ostiayajoder
#3 No hay problema por eso.

Nada une más q una guerra.

El Perro será nuestro Churchill
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HeilHynkel #13 HeilHynkel
#3

Y Madrid, que para eso la fundaron los moros. :-D
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perogrullobrrr #2 perogrullobrrr
Se viene reconocimiento de Ceuta y Melilla como territorio marroqui
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DayOfTheTentacle #14 DayOfTheTentacle
#2 como debe ser...
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DayOfTheTentacle #15 DayOfTheTentacle
Antes marroquí que español y antes chino/ruso que americano.
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menéame