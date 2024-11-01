Preocupación por una perra que no se mueve desde hace días de la entrada del hospital Juan Ramón Jiménez  

Desde hace al menos dos días, una perra permanece en la entrada del Hospital Juan Ramón Jiménez, en Huelva, sin apartarse del mismo lugar pese a la lluvia constante y el temporal que afecta a la capital. Empapada y quieta, continúa allí como si esperara a alguien que no llega. No se mueve, no se refugia y no se separa de la puerta del hospital, lo que ha generado una creciente preocupación por su estado. Se ha lanzado un llamamiento urgente para localizar a su propietario.
