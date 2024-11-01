edición general
Preocupación por una perra que no se mueve desde hace días de la entrada del hospital Juan Ramón Jiménez

Preocupación por una perra que no se mueve desde hace días de la entrada del hospital Juan Ramón Jiménez  

Desde hace al menos dos días, una perra permanece en la entrada del Hospital Juan Ramón Jiménez, en Huelva, sin apartarse del mismo lugar pese a la lluvia constante y el temporal que afecta a la capital. Empapada y quieta, continúa allí como si esperara a alguien que no llega. No se mueve, no se refugia y no se separa de la puerta del hospital, lo que ha generado una creciente preocupación por su estado. Se ha lanzado un llamamiento urgente para localizar a su propietario.

41 comentarios
Comentarios destacados:            
Gandark_S1rk
si eso no es amor que venga dios y me lo diga.

Leon_Bocanegra
#5 luego que si la superioridad moral de la izquierda.

AxFe
#6 Estoy de acuerdo: es culpar a la victima.

dunachio
#5 No cambio el bienestar de esa perra por el tuyo. Así, sin medias tintas. Y quien dice bienestar dice algo más.

Alegremensajero
#5 Eso es lo tuyo y tu labor aquí, no proyectes, bot de pacotilla.

Nobby
#5 si me dices eso de un gato te lo compro, pero de un perro...

oceanon3d
#5 Desagradable a tiempo completo ... bueno el poco tiempo que llevas con este nuevo Nik

JanSolo
#5 Cuenta con una media de 50 comentarios al día.

SturmBright
#5 las personas que no muestran empatía por los animales me dan mucha mucha pena.

dunachio
#35 Ese tipo de personas no tienen cabida en mi entorno. Nunca querríamos tener cerca a alguien que disfruta del sufrimiento de un animal. No son gente de fiar, y cuanto más lejos, mejor.

sieteymedio
Pues como su dueño haya salido por "otra" puerta...

woopi
#20 El viejo truco. Antes los abandonaban en gasolineras. Ahora entras por urgencias y sales por consultas externas y... ¡Listo!

skaworld
Venga va... sacad los pañuelos
youtu.be/0WBbKSFhw9A?si=xStaJCJxv8940oja

Leon_Bocanegra
#2 eso no se hace, no tienes corazón!

He visto la serie 700 veces y ese capítulo solo una vez.

Theforesthero
#2 i will wait for you... :'( :'(

Alegremensajero
Canelo versión 2.0

angelitoMagno
Yo uso menéame por los troleos, no para ponerme triste :'(

omega7767
#3 pues échale la culpa a la privatización de a la sanidad que la pobre perra lleva mucho tiempo esperando

Leclercia_adecarboxylata
#8 No tiene publicidad invasiva...........

Alegremensajero
#12 Nos la mete por aquí xD

unocualquierax
#10 #12 #14 #15 #18
Encima le da igual que le pongamos negativos, crea un perfil diferente cada día.

yemeth
#19 Precisamente que #8 pueda hacer eso es síntoma de la dejación con los clones de la @admin istración desde hace nisesabe.

Lo raro es que no tengamos esto lleno de comentarios tipo "Gran noticia! ¿Pero sabes qué es tambien grande? Esta web de criptomonedas que..."

Natxelas_V
Hachiko

quique
#11 Te me has adelantado :-)

Leclercia_adecarboxylata


Alegremensajero
#8 Sé que eres más pesao que el que mató a un cochino a besos.

Theforesthero
Canelo... (CÁDIZ). SEYMOUR... (Futurama)... Hachiko (Japón)... :'( :'( :'(

Sikorsky
Coño ¿y no tiene chip? Todavía encuentran al dueño y le multan y todo..

dunachio
#8 Lo de la dignidad ya tal. Qué vergüenza ajena.

bacilo
¿Pero no tiene microchip?

Alegremensajero
#30 Chúpame un pie.

Aenedeerre
Tiene cita para traumatología.

goyito
En el mejor de los casos su dueño, y por añadidura compañero, estara dentro y pronto saldra. En el peor de los casos ya nadie podra venir a por ella.

Pamplino
#8 Por pesao no entraré en mi vida


