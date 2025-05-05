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Si la pregunta es "por qué España no construye más casas", la industria del ladrillo tiene la repuesta: no es rentable

Si la pregunta es "por qué España no construye más casas", la industria del ladrillo tiene la repuesta: no es rentable

Tras estudiar el sector valorando la rentabilidad de los activos y el coste de financiación del pasivo, los técnicos de Hespérides llegaron a la conclusión de que en 2024 la rentabilidad de la construcción se situaba en el -0’1% frente al 2,7% de media del conjunto de las actividades económicas en España. De hecho detectó 68 actividades económicas más rentables que levantar edificios.

| etiquetas: construcción , vivienda , españa
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21 comentarios
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Comentarios destacados:        
powernergia #3 powernergia
Fundamentalmente porque la especulación ha disparado el precio del suelo.
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JohnSecada #5 JohnSecada
#3 la especulación fomentada por una ley del suelo desastrosa y por los políticos, fundamentalmente.

Sacando suelo urbanizable con cuentagotas algunos se forran. Qué casualidad, políticos a menudo

Bono da un pelotazo de 1 millón de € en Toledo con la recalificación de 8.300 m² de su hípica

www.elconfidencial.com/espana/2025-05-05/bono-psoe-suelo-pelotazo-mill
6 K 68
ochoceros #13 ochoceros
#5 A nada que busques, verás que en Madrid capital se regala suelo público céntrico a la iglesia constantemente, con unos pelotazos que dejan eso a la altura del betún, como por ejemplo:

menea.me/2gihu

menea.me/2c7ka

menea.me/2c758

menea.me/2c6sj

menea.me/2c6cb

menea.me/2c4jc

...

Con eso no intento un whataboutism, si no crear conciencia de que hay más de un enemigo poniendo palos en las ruedas, y que hay que hacer un frente común no votando a estos hijoputas ni dejando de votar (abstención, voto nulo, voto en blanco, voto a Escaños en blanco...) para que se lo lleven crudo los mismos.
2 K 42
JohnSecada #17 JohnSecada
#13 cual es el problema? Si prestan servicios públicos, están completamente en su derecho.

En el PGOU hay un porcentaje de dotacional y equipamientos públicos, y la iglesia puede optar al mismo como cualquier otra institución

En mi barrio en Madrid hay casi 40 parcelas públicas vacías dedicadas a equipamientos públicos.
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#14 javi618
#3 Si fuera por eso se construiría más que nunca porque la demanda es alta y el precio alcista. El problema es lo que comenta #5, que sale suelo urbanizable con cuentagotas porque los políticos especulan con él en su propio beneficio. Liberalizando el suelo esto no pasaría.
2 K 27
#9 srskiner
#3 todos los constructores que conozco dicen que el suelo esta barato en proporción a la venta, que es el resto de los costes el que esta marcando el problema.
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#15 ddomingo *
#3 Efectivamente las especulación por parte de las administraciones públicas que tienen el monopolio del uso del suelo y lo retienen para poder mantener alto el precio.

Por que buena parte de sus ingresos dependen de los altos precios de la vivienda. IVA, IBI, ITP, sucesiones, donaciones, plusvalía, IAJD....
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#19 Onaj *
#3 ¿Qué datos manejas para apoyar esa afirmación?

No es una afirmación fácil de sostener, el suelo es un coste fijo que se cubre fácilmente con un par de pisos vendidos en una época donde si es posible construyen "edificios de gama alta".

Yo solo conozco los datos que me llegan como comprador de una vivienda recién construida, en un edificio de veinte plantas. Sabiendo el precio del suelo (dos millones) y el precio medio de cada vivienda (medio millón) no entiendo que sea un gran…   » ver todo el comentario
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FunFrock #10 FunFrock
Cada Ve se pide más más y más a la construcción. Así q cada vez será más y más cara y menos accesibles.
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JackNorte #8 JackNorte
Si un negocio necesario no es rentable habra que construir de otra forma o que deje de ser un negocio para concretamente las necesidades.
Los costes de algo son relativos al beneficio que se saca de ello, pero en casos de cosas necesarias las prioridades son otras.
Sin duda nuestra sanidad puede tener mas beneficios y ser como la de Usa eso si a los costes que vemos en USA.
Los beneficios en cosas necesarias tienden a ser otros.
No es malo que la construccion vivienda no sea un negocio rentable, eso si, si no es rentable hay que protegerla, para que cuando se construya no venga como en Madrid en una crisis y un fondo buitre compre viviendas "protegidas".
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Dragstat #21 Dragstat *
#8 el problema es que el negocio es rentable pero no para los constructores, a determinados precios, para todos los demás excepto la gente que no tiene vivienda es muy rentable. Con poner una caseta de las que venden Amazon por 15.000€ conectada a suministros se te mete gente a vivir. Y no vivimos en Mónaco que no tienen espacio. Pero se se facilita porque no se quiere facilitar.
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g3_g3 #1 g3_g3
Pues que den conciertos!
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asola33 #20 asola33
En Bcn, desde las alturas, se ve una gran llanura, el Baix Llobregat, infraurilizada tocando a bcn, allí caben dos o tres veces la ciudad actual.
Soy antidesarrollismo pero hemos de cubrir las necesidades importantes.
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#2 exeware
Pues son caros de cojones. O los albañiles cobran mas que en silicon valley o los del suelo.
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yabumethod #4 yabumethod
Y menos mal. Llega a serlo y no habria m2 sin casa. Ahora lo importante es ver que no se construye vivienda publica si el sector privado no da a basto...
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JohnSecada #6 JohnSecada
#4 ya hemos visto cómo el gobierno progresista no ha parado de construir vivienda pública los últimos 8 años
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SMaSeR #7 SMaSeR
#6
"En España, el tema de la vivienda es un jaleo de competencias que te explico rápido para que no te explote la cabeza. La Constitución dice que las Comunidades Autónomas (CCAA) son las que tienen la sartén por el mango en esto.

Aquí te detallo cómo se reparte el pastel:

1. Las CCAA tienen la "exclusividad"
Desde los años 80, la competencia sobre vivienda está transferida. Esto significa que son los gobiernos autonómicos quienes deciden:

Dónde se construye la vivienda…   » ver todo el comentario
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#11 j-light
#7 Hubo y hay CCAA gobernadas por PSOE y sigue existiendo el problema.
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SMaSeR #12 SMaSeR *
#7 Relacionado con el comentario :

El Gobierno de Ayuso rechaza los 660 millones del Plan Estatal de Vivienda: "Invade competencias"

www.meneame.net/story/gobierno-ayuso-rechaza-660-millones-plan-estatal
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HeilHynkel #16 HeilHynkel
#7

No te mates. Es otro clon.

JohnSecada : Desde  02-04-2026 19:04 UTC
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#18 topecb
Mensaje para todos los fondos de inversión: La vivienda en España no es rentable, huid!! :roll:
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menéame