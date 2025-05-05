Si la pregunta es "por qué España no construye más casas", la industria del ladrillo tiene la repuesta: no es rentable

Tras estudiar el sector valorando la rentabilidad de los activos y el coste de financiación del pasivo, los técnicos de Hespérides llegaron a la conclusión de que en 2024 la rentabilidad de la construcción se situaba en el -0’1% frente al 2,7% de media del conjunto de las actividades económicas en España. De hecho detectó 68 actividades económicas más rentables que levantar edificios.
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Sacando suelo urbanizable con cuentagotas algunos se forran. Qué casualidad, políticos a menudo
Bono da un pelotazo de 1 millón de € en Toledo con la recalificación de 8.300 m² de su hípica
www.elconfidencial.com/espana/2025-05-05/bono-psoe-suelo-pelotazo-mill
menea.me/2gihu
menea.me/2c7ka
menea.me/2c758
menea.me/2c6sj
menea.me/2c6cb
menea.me/2c4jc
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Con eso no intento un whataboutism, si no crear conciencia de que hay más de un enemigo poniendo palos en las ruedas, y que hay que hacer un frente común no votando a estos hijoputas ni dejando de votar (abstención, voto nulo, voto en blanco, voto a Escaños en blanco...) para que se lo lleven crudo los mismos.
En el PGOU hay un porcentaje de dotacional y equipamientos públicos, y la iglesia puede optar al mismo como cualquier otra institución
En mi barrio en Madrid hay casi 40 parcelas públicas vacías dedicadas a equipamientos públicos.
Por que buena parte de sus ingresos dependen de los altos precios de la vivienda. IVA, IBI, ITP, sucesiones, donaciones, plusvalía, IAJD....
No es una afirmación fácil de sostener, el suelo es un coste fijo que se cubre fácilmente con un par de pisos vendidos en una época donde si es posible construyen "edificios de gama alta".
Yo solo conozco los datos que me llegan como comprador de una vivienda recién construida, en un edificio de veinte plantas. Sabiendo el precio del suelo (dos millones) y el precio medio de cada vivienda (medio millón) no entiendo que sea un gran… » ver todo el comentario
Los costes de algo son relativos al beneficio que se saca de ello, pero en casos de cosas necesarias las prioridades son otras.
Sin duda nuestra sanidad puede tener mas beneficios y ser como la de Usa eso si a los costes que vemos en USA.
Los beneficios en cosas necesarias tienden a ser otros.
No es malo que la construccion vivienda no sea un negocio rentable, eso si, si no es rentable hay que protegerla, para que cuando se construya no venga como en Madrid en una crisis y un fondo buitre compre viviendas "protegidas".
Soy antidesarrollismo pero hemos de cubrir las necesidades importantes.
"En España, el tema de la vivienda es un jaleo de competencias que te explico rápido para que no te explote la cabeza. La Constitución dice que las Comunidades Autónomas (CCAA) son las que tienen la sartén por el mango en esto.
Aquí te detallo cómo se reparte el pastel:
1. Las CCAA tienen la "exclusividad"
Desde los años 80, la competencia sobre vivienda está transferida. Esto significa que son los gobiernos autonómicos quienes deciden:
Dónde se construye la vivienda… » ver todo el comentario
El Gobierno de Ayuso rechaza los 660 millones del Plan Estatal de Vivienda: "Invade competencias"
www.meneame.net/story/gobierno-ayuso-rechaza-660-millones-plan-estatal
No te mates. Es otro clon.
JohnSecada : Desde 02-04-2026 19:04 UTC