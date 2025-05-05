Si la pregunta es "por qué España no construye más casas", la industria del ladrillo tiene la repuesta: no es rentable

Tras estudiar el sector valorando la rentabilidad de los activos y el coste de financiación del pasivo, los técnicos de Hespérides llegaron a la conclusión de que en 2024 la rentabilidad de la construcción se situaba en el -0’1% frente al 2,7% de media del conjunto de las actividades económicas en España. De hecho detectó 68 actividades económicas más rentables que levantar edificios.