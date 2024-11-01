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El Gobierno de Ayuso rechaza los 660 millones del Plan Estatal de Vivienda: "Invade competencias"

El Gobierno de Ayuso rechaza los 660 millones del Plan Estatal de Vivienda: "Invade competencias"

El Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso no acepta las condiciones impuestas por el ejecutivo de Pedro Sánchez en el Plan Estatal de Vivienda, que prevé triplicar la inversión pública en vivienda hasta 2030 hasta los 7.000 millones y que va este martes al Consejo de Ministros. A la Comunidad de Madrid le correspondían 1.113 millones hasta 2030, de los cuales Estado aportaría el 60%, o sea, unos 600 millones, y la Comunidad el 40% restante de acorde con las condiciones del Plan. Los 1.000 millones del Plan supondrían más del triple de los 298 recibidos

| etiquetas: ayuso , comunidad de madrid , ayudas , vivienda
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3 comentarios
8 2 0 K 113 actualidad
makinavaja #1 makinavaja
El gobierno de Pedro Sanchez debería sacar un decreto para ordenar a Ayuso que respirara, a ver qué hacía.... :-D :-D :-D
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oceanon3d #3 oceanon3d *
Un gobierno para ricos votado por pobres orgullosos de ser unos alelados ... no hay mas en Madrid.
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banense #2 banense
Viva el poder del pueblo!
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menéame