edición general
10 meneos
13 clics
Los precios del alquiler, a punto de tocar techo: los inquilinos ya no pueden pagar más con sus salarios

Los precios del alquiler, a punto de tocar techo: los inquilinos ya no pueden pagar más con sus salarios

Los propietarios no encuentran perfiles que superen los análisis de riesgo para formalizar nuevos contratos a precios superiores: los filtros de solvencia técnica rechazan a un porcentaje récord de solicitantes

| etiquetas: precio alquiler , techo , salario , vivienda
8 2 0 K 115 actualidad
15 comentarios
8 2 0 K 115 actualidad
Comentarios destacados:      
#7 Leon_Bocanegra
Quién ha activado la boosterfelixseñal?
5 K 69
The_Ignorator #12 The_Ignorator
#7 xD xD xD xD xD
Creo que el único que tengo en el ignore por pesado y no por troll

Creo que un titular mas de su cuerda seria "Los techos del coste de los niños: los padres ya no pueden pagar mas con sus salarios y empiezan a no tener hijos para pagarse el alquiler"
0 K 9
jonolulu #1 jonolulu
A ver si revienta de una puta vez y más de uno se queda sin poder pagar la hipoteca del piso para no vivir
4 K 51
#10 Katos
#1 o sea que con deuda y sin piso.
Eres un puto genio de la sodomia
1 K 26
#13 Katos
#1 #2 #5 siempre se puede dejar de construir y culpar a los inmigrantes venezolanos ricos de derechas
0 K 9
#2 rbrn
Siempre se pude compartir piso, y después habitación, hay mucho margen de subida.
3 K 50
#3 Quillotro *
#2 Y cama. Y dos más en el sofá.
3 K 54
#4 Quillotro
#3 Y para entrar a la ducha por la mañana te dan cita para dentro de dos semanas.
1 K 37
#14 EISev
#4 por lo que veo en el metro. Muchos se duchan en el gimnasio (por la mochila de Basic Fit).

Y por lo que huelo en el metro, otros tantos no se duchan
0 K 14
The_Ignorator #9 The_Ignorator *
#2 #3 Uy, que si compartir habitacion, cama....

Si es que dejáis mucho margen aun para que la iniciativa privada pueda aportar a la sociedad generando nichos de mercado en los que obtener beneficio a la par que genera espacios dinámicos para los trabajadores dejando espacios libres para otras singladuras empresariales

Camas, sofás, de dos en dos...
Así no vais a salir de pobres si seguís dando la espalda a las oportunidades  media
0 K 9
#6 BoosterFelix
Cuando enviáis noticias aporofóbicas, estáis dejando en mal lugar y estáis siendo aporófobos hacia vuestros propios padres, por haberos hecho nacer en esta pobreza, esta precariedad, este capitalismo y esta monarquía por los que protestáis. Además de que también estáis siendo aporófobos hacia vosotros mismos, porque si por una parte decís que la pobreza y la precariedad son cosas tan estupendas como para incluso defender también el derecho de hacer nacer a vuestras propias proles en ellas, pero…   » ver todo el comentario
1 K 22
Lord_Cromwell #11 Lord_Cromwell
#6 Resumido: Al difundir narrativas aporofóbicas, se ataca a los propios padres por traerles a un mundo de pobreza, capitalismo y monarquía, y también a uno mismo al defender como derecho el nacer en la precariedad mientras se protesta contra ella. Esta actitud, extendida a las futuras generaciones, perpetúa la cultura de la pobreza como una riqueza heredable. Bajo el capitalismo, que se justifica creando puestos de trabajo, esta cultura normaliza la explotación y la desigualdad. Se argumenta…   » ver todo el comentario
0 K 20
#8 okeil
Na que suban el sueldo un 30%, que ha dicho el PP que a los rentistas no se les toca (y eso sin acercarse a la Moncloa, que cuando hagan gobierno con vox les darán derecho de pernada)
0 K 10
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
siempre se pueden compartir habitaciones, tened fe
0 K 8
#15 Nastar
No se en murcia, pero en barcelona hay margen de sobra para subir el precio porque hay inquilinos de sobra para los pisos que hay

Lo que hace el precio es lo que hace la nota de corte en unas oposiciones
0 K 7

menéame