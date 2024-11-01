Los precios del alquiler, a punto de tocar techo: los inquilinos ya no pueden pagar más con sus salarios

Los propietarios no encuentran perfiles que superen los análisis de riesgo para formalizar nuevos contratos a precios superiores: los filtros de solvencia técnica rechazan a un porcentaje récord de solicitantes
| etiquetas: precio alquiler , techo , salario , vivienda
Creo que el único que tengo en el ignore por pesado y no por troll
Creo que un titular mas de su cuerda seria "Los techos del coste de los niños: los padres ya no pueden pagar mas con sus salarios y empiezan a no tener hijos para pagarse el alquiler"
Eres un puto genio de la sodomia
Y por lo que huelo en el metro, otros tantos no se duchan
Si es que dejáis mucho margen aun para que la iniciativa privada pueda aportar a la sociedad generando nichos de mercado en los que obtener beneficio a la par que genera espacios dinámicos para los trabajadores dejando espacios libres para otras singladuras empresariales
Camas, sofás, de dos en dos...
Así no vais a salir de pobres si seguís dando la espalda a las oportunidades
Lo que hace el precio es lo que hace la nota de corte en unas oposiciones