Trabajo y los sindicatos acuerdan subir el salario mínimo a 1.221 euros sin los empresarios

El Ministerio de Trabajo ha cerrado este jueves un acuerdo con los sindicatos y sin los empresarios para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% este año, hasta situarlo en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas y que se mantenga sin pagar IRPF. Pese al intento del Gobierno de atraer a la patronal a un pacto con una ayuda fiscal, las organizaciones empresariales han rechazado la medida, entre duras críticas, y también el alza del SMI.
| etiquetas: sueldo , mínimo , smi , sindicatos , gobierno , trabajo , empresarios
Ale, fachapobres... ya os he hecho yo el trabajo.
Justo ha pasado lo que decían los facha pobres.
Somos un pais tercermundista, gobernado por un gobierno feminista repúblicano de puteros monarquicos.
La izquierda tendría que poner el grito en el cielo con que el SMI fuera el salario más común y en lugar de eso, legaliza a medio millón de inmigrantes que cobrarán ese SMI para que vivan en Madrido Barcelona.
Gracias por joder ideológicamente eticamente y socialmente un poco más España.
Empezando por la gilipollez esa de gobierno feminista repúblicano de puteros monarquicos
Y siguiendo por La izquierda tendría que poner el grito en el cielo con que el SMI fuera el salario más común y en lugar de eso, legaliza a medio millón de inmigrantes que cobrarán ese SMI para que vivan en Madrido Barcelona.
No pienso meterme en una discusion de mierda.
Que venga otro a contarte que no es la izquierda (ni la derecha) la que tiene que subir los salarios que no sean el salario mínimo.