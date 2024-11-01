edición general
12 meneos
10 clics
Trabajo y los sindicatos acuerdan subir el salario mínimo a 1.221 euros sin los empresarios

Trabajo y los sindicatos acuerdan subir el salario mínimo a 1.221 euros sin los empresarios

El Ministerio de Trabajo ha cerrado este jueves un acuerdo con los sindicatos y sin los empresarios para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% este año, hasta situarlo en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas y que se mantenga sin pagar IRPF. Pese al intento del Gobierno de atraer a la patronal a un pacto con una ayuda fiscal, las organizaciones empresariales han rechazado la medida, entre duras críticas, y también el alza del SMI.

| etiquetas: sueldo , mínimo , smi , sindicatos , gobierno , trabajo , empresarios
11 1 0 K 128 actualidad
11 comentarios
11 1 0 K 128 actualidad
Comentarios destacados:    
mis_cojones_en_bata #6 mis_cojones_en_bata *
#5 tu mente tiene que ser algo fascinante, en serio o_o
3 K 40
#1 Leon_Bocanegra *
Si tan buenas son las subidas del SMI que lo suban a 5000...



Ale, fachapobres... ya os he hecho yo el trabajo.
2 K 34
#3 Eukherio *
#1 Si ahora el nuevo discurso fachapobre de redes es: como les obligan a subir el mínimo después el jefe no me lo puede subir a mí, con lo que me perjudica, que yo cobro 100 más y el jefe ya me ha dicho que si pudiese me lo subía, pero es que con esas imposiciones...
6 K 79
#5 Katos
#1 sabes que es el salario más común en España, ¿verdad?
Justo ha pasado lo que decían los facha pobres.

Somos un pais tercermundista, gobernado por un gobierno feminista repúblicano de puteros monarquicos.

La izquierda tendría que poner el grito en el cielo con que el SMI fuera el salario más común y en lugar de eso, legaliza a medio millón de inmigrantes que cobrarán ese SMI para que vivan en Madrido Barcelona.

Gracias por joder ideológicamente eticamente y socialmente un poco más España.
1 K 16
#8 Leon_Bocanegra *
#5 menuda sarta de chorradas.
Empezando por la gilipollez esa de gobierno feminista repúblicano de puteros monarquicos

Y siguiendo por La izquierda tendría que poner el grito en el cielo con que el SMI fuera el salario más común y en lugar de eso, legaliza a medio millón de inmigrantes que cobrarán ese SMI para que vivan en Madrido Barcelona.



No pienso meterme en una discusion de mierda.
Que venga otro a contarte que no es la izquierda (ni la derecha) la que tiene que subir los salarios que no sean el salario mínimo.
1 K 14
yoma #11 yoma
#5 Pues con esa regulación que no legalización como dices, (no eran ilegales ya que ningún ser humano lo es, en todo caso lo es su situación), estarán supercontentos de poder cobrar el SMI en lugar de los sueldos esclavistas que los empresarios, apoyados por la derecha, les pagan ahora. :troll:
0 K 12
Gandark_S1rk #2 Gandark_S1rk
uff, gracias yolanda... ¿que va a hacer mi jefe ahora? ¿es que nadie piensa que tiene que comprarse otro chale? eh? creeis que la cocaina es gratis?
1 K 21
#7 Nastar
El que piense que es positivo una subida del smi sin mecanismos que garanticen que el resto de tablas salariales suban en consecuencia es tan rematadamente idiota que no vale la pena ni siquiera explicarle lo que se va a encontrar
2 K 13
Febrero2034 #10 Febrero2034
Algunos, lo importante es el número, para otros, lo que puedes hacer con ese número. Y no creo que haber subido el SMI haya conseguido que podamos comprar más cosas
0 K 7
taSanás #4 taSanás
Otra ronda de subidas del precio del alquiler  media
1 K 6
yoma #9 yoma
#4 Desde luego estos fondos buitres y grandes tenedores inmobiliarios, que tanto defiende la derecha, encuentra cualquier motivo para subir los alquileres. Así cuando lleva el gobierno al Parlamento medidas para evitarlo ellos votan en contra. :troll:
0 K 12

menéame