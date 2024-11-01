Trabajo y los sindicatos acuerdan subir el salario mínimo a 1.221 euros sin los empresarios

El Ministerio de Trabajo ha cerrado este jueves un acuerdo con los sindicatos y sin los empresarios para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% este año, hasta situarlo en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas y que se mantenga sin pagar IRPF. Pese al intento del Gobierno de atraer a la patronal a un pacto con una ayuda fiscal, las organizaciones empresariales han rechazado la medida, entre duras críticas, y también el alza del SMI.