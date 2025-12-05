edición general
El precio de la vivienda libre se dispara un 12,8% en el tercer trimestre, su mayor alza en 18 años

El precio de la vivienda libre sigue sin tocar techo. En el tercer trimestre del año, se disparó un 12,8%, registrando así su mayor alza interanual desde el inicio de la serie histórica en 2007, cuando repuntó un 13,1%. De esta forma, el precio de la vivienda libre acumula 46 trimestres consecutivos de subidas.

Ze7eN #1 Ze7eN
Esto lo arregla la marioneta Ministra de Vivienda con otro llamamiento a los fondos buitre y extranjeros.
1
Andreham #5 Andreham
Los fascistas gozan con las desgracias de los ciudadanos porque saben que, cuando explote la burbuja, se volverá a rescatar a bancos y empresas de los amigos.
1
Expat_Guinea_Ecuatorial #6 Expat_Guinea_Ecuatorial
#5 Todo fueron cajas publicas menos un banco privado regional es.wikipedia.org/wiki/Rescate_bancario_español
0
#2 Kuruñes3.0
Burbuja, burbuja. Alquila, amego.
1
Expat_Guinea_Ecuatorial #4 Expat_Guinea_Ecuatorial
#2 No hay burbuja, lo que hay es una demanda brutal junto a escasez de oferta. Ahora alguien me respondera con los millones de casas vacias en Villaconejos
2
#7 MetalAgm
#4 Pues si, ese es el problema principal de la demanda... Mientras se siga concentrando en grandes ciudades y mismos sitios los trabajos y la economia, la demanda de vivienda superara la escasez de oferta y la falta de suelo para construir, mientras en Villaperales de la Rivera tienes 100 casas vacias y en camino de derrumbe...

El problema de España no es la escasez de vivienda, es la falta de teletrabajo, abandono de la España vaciada y la concentración de economia y trabajos en determinados…   » ver todo el comentario
0
alcama #3 alcama
A ver, están más ocupados haciendo oposición a Ayuso
0

