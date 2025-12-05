El precio de la vivienda libre se dispara un 12,8% en el tercer trimestre, su mayor alza en 18 años

El precio de la vivienda libre sigue sin tocar techo. En el tercer trimestre del año, se disparó un 12,8%, registrando así su mayor alza interanual desde el inicio de la serie histórica en 2007, cuando repuntó un 13,1%. De esta forma, el precio de la vivienda libre acumula 46 trimestres consecutivos de subidas.
marionetaMinistra de Vivienda con otro llamamiento a los fondos buitre y extranjeros.
El problema de España no es la escasez de vivienda, es la falta de teletrabajo, abandono de la España vaciada y la concentración de economia y trabajos en determinados… » ver todo el comentario