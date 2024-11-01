edición general
El PP podría gobernar con la abstención de Vox, según una encuesta

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo podría gobernar sin necesitar el apoyo de Vox, únicamente con su abstención, al lograr 146 escaños en el Congreso, igual que la suma de todos los partidos que actualmente sustentan el bloque del Ejecutivo de Pedro Sánchez, según una encuesta publicada por 'El Español'.

#1 tromperri
No se lo creen ni ellos.
Apuesto a que cuando haya elecciones Feijóo hará otro ridículo.
Barney_77 #2 Barney_77 *
#1 Imposible, el CIS dice que Pedro ganaría casi con mayoría absoluta y el CIS no miente nunca.
hdblue #3 hdblue
#2 Lo que nos vamos a reír de vosotros, fachapobres, cuando la derecha y los nazis de vox lleguen al poder y empecéis a llorar por qué no podéis ni comer a final de mes :-D :-D :-D :-D :-D
Barney_77 #6 Barney_77
#3 No querría un gobierno con VOX, no del PP, pero tampoco quiero este gobierno que no puede hacer nada porque no tiene capacidad para hacer nada, sin presupuestos ni números parlamentarios.
#7 VFR
#3 Pero que hay de la felicidad que da no comer con un gobierno de derecha en lugar de no comer con un gobierno de izquierdas?
Magog #11 Magog
#3 esto no es un partido de futbol, no estaría de mas estar un poco a la altura y dejar de reirse los unos de los otros
hdblue #24 hdblue
#11 Tienes razón, hay que ser más ecuánime, a partir de ahora ni kukusclan ni negros.
Magog #29 Magog
#24 tio, no me digas que no es una infantilada los "cuando perdáis jiji"
Un signo de la decadencia de nuestra democracia son estas chorradas de 3° de EGB
#10 Barriales
#2 tú tampoco mientes nunca.
Barney_77 #15 Barney_77
#10 No tanto como el CIS
#18 Barriales
#15 veo que NarcoFrijolito no gobierna y mira que tenía todas las encuestas a su favor.
#16 tromperri *
#2 quien nunca miente es el Mundo ¿verdad?
Que ha sido condenado en multiples ocasiones por ello.
Te recuerdo que en las ultimas generales también decíais eso de que el CIS mentía... y aqui estamos con Feijoo sin gobernar, pero por que no quiere ¿eh?
Herumel #17 Herumel
#2 Encuesta de "El Español" otros que tampoco mienten nunca.
Las únicas encuestas no interesadas son las de las urnas, hasta entonces gayolas gratis para quien las quiera.
#4 VFR *
#1 si por ridículo te refieres a que no podrá gobernar creo que te equivocas
si por ridículo te refieres a que necesitará apoyos de otros partidos creo que aciertas

el tiempo dará y quitará razones
#20 tromperri
#4 No, no, léeme bien; yo no hablo de gobernar.
Hablo de que gobierne o no hará el ridículo.
Como mínimo moviéndose por europa sin hablar ni media de inglés.
Segundo haciendo concesiones que ellos mismos tildan ahora vergonzosas a la ultraderecha y a los nacionalistas si los necesita.
Y podría seguir...
#23 VFR
#20 si negociar y hacer concesiones a las peticiones de VOX es hacer el ridículo entonces seguro que lo hará, deseo que lo haga y mucho, si es hacérselas al PSOE espero que no haga el ridículo.
millanin #21 millanin
#1 No será presidente por que no querrá.
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Vamos a ver ...

www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/paginas/2023/161123-sanche

Pedro Sánchez ha obtenido el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara con 179 votos a favor y 171 en contra.

¿Tiene Feijoo 176 votos?
cocolisto #19 cocolisto
La derecha se lo tiene muy creído,creen que esto como la ley de la gravedad , inmutable.Luego no ganan y se ponen a rabiar y a decir eso de "no gobernamos porque no queremos".O también como ayer decía Feijol en una de sus brillantes frases:"la única forma en que ganemos el gobierno es votar al PP".¿Es que habían y están pensando en otra forma de ganar que no sea por los votos?.
#26 VFR
#19 Claro, pensaban en la alternativa que sería con los votos de otros partidos que no fueran el PP
Milmariposas #22 Milmariposas
Los titulares con condicional son caca... {0x1f4a9}

Es cuando digo: "Feijoo podría gobernar" o "Fachascal podría ser presidente"...
#27 VFR
#22 Es lo que tiene el futuro, nadie lo conoce
JackNorte #12 JackNorte
No gobierna porque no quiere.
Asimismov #14 Asimismov
¿Este tío no sabe el precio de la abstención?
Sandman #9 Sandman
Como si la abstención de VOX no fuese lo mismo que un apoyo explícito y no fuesen a pedir las mismas exigencias.
#13 ombresaco
Un titular en condicional...
#25 VFR
#13 No deben tener la capacidad de asegurar el futuro
#8 VFR *
igual te conviene ver los escaños que dice la encuesta que tendrán esos partidos que le dieron 179 votos
#28 Tecar
PP-VOX gobernarán en España, no queda otra, si no es en esta legislatura será en la siguiente.
Si un personaje deleznable y siniestro como Aznar y un incompetente manifiesto como Zapatero fueron presidentes, igualmente pueden serlo Abascal o Feijóo.
Entonces empezarán las risas de verdad.
xD
