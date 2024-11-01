El PP podría gobernar con la abstención de Vox, según una encuesta

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo podría gobernar sin necesitar el apoyo de Vox, únicamente con su abstención, al lograr 146 escaños en el Congreso, igual que la suma de todos los partidos que actualmente sustentan el bloque del Ejecutivo de Pedro Sánchez, según una encuesta publicada por 'El Español'.
Apuesto a que cuando haya elecciones Feijóo hará otro ridículo.
Un signo de la decadencia de nuestra democracia son estas chorradas de 3° de EGB
Que ha sido condenado en multiples ocasiones por ello.
Te recuerdo que en las ultimas generales también decíais eso de que el CIS mentía... y aqui estamos con Feijoo sin gobernar, pero por que no quiere ¿eh?
Las únicas encuestas no interesadas son las de las urnas, hasta entonces gayolas gratis para quien las quiera.
si por ridículo te refieres a que necesitará apoyos de otros partidos creo que aciertas
el tiempo dará y quitará razones
Hablo de que gobierne o no hará el ridículo.
Como mínimo moviéndose por europa sin hablar ni media de inglés.
Segundo haciendo concesiones que ellos mismos tildan ahora vergonzosas a la ultraderecha y a los nacionalistas si los necesita.
Y podría seguir...
www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/paginas/2023/161123-sanche
Pedro Sánchez ha obtenido el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara con 179 votos a favor y 171 en contra.
¿Tiene Feijoo 176 votos?
Es cuando digo: "Feijoo podría gobernar" o "Fachascal podría ser presidente"...
Si un personaje deleznable y siniestro como Aznar y un incompetente manifiesto como Zapatero fueron presidentes, igualmente pueden serlo Abascal o Feijóo.
Entonces empezarán las risas de verdad.