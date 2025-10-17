·
El PP lleva una ley al Congreso para sancionar y destituir a cargos públicos por ultrajes a la bandera o al Rey
Quiere censurar la exhibición de banderas autonómicas fuera de la comunidad
|
etiquetas
:
pp
,
propuesta
,
inhabilitacion
,
ultraje
,
bandera
#2
oceanon3d
El PP centrado en lo importante ... los que necesitan las familias en su día a día.
7
K
81
#3
Sandman
¿Cuentan también lo de escudarse en la bandera para protegerse de sus mierdas de corrupción?
2
K
28
#5
pepel
¿Y por chorizos, cuando?
0
K
20
#12
Ripio
Por lo visto en su clon de mierda remedo de un clon, no tiene audiencia.
0
K
20
#9
BoosterFelix
Tened en cuenta que no están planteando el punir a quien ultraje a la jefatura de Estado, están planteando punir a quien ultraje al rey, es decir, a quien ultraje a quien acceda a la jefatura de Estado por su apellido en vez de por su mérito.
A veces este universo hace una justicia tan grande que de lo grande es imposible de ver, y este despaís tiene la pobreza, la precariedad y el subdesarrollo que su cociente intelectual, su maltrato animal, y su defensa del derecho de hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad se merecen.
1
K
12
#8
ur_quan_master
El titular debería ser " El PP, en su estrategia de prohibir otras opciones políticas, arremete contra la libertad de expresión."
0
K
11
#6
Ovidio
Lo raro es que una norma así no exista
0
K
10
#11
juanac
#10
Exacto.
0
K
10
#4
Glidingdemon
Aquí un facha diciendo gilipolleces sobre trapos de colores, pero sabe que trapos le gustan a los rojos.
, cierto es que no nos gustan ningunos, otra cosa es que así los fachas sepáis identificar vuestras fobias, para el que me tiene bloqueado.
0
K
8
#1
alcama
Para la izquierda, la bandera es super importante si es la palestina.
El resto son trapos
6
K
-44
#7
juanac
*
#1
Pienso que al revés. La izquierda lleva bastantes años denunciando la apropiación de ciertos símbolos por parte de la derecha que se autodenomina patriótica. Incluso el PSOE la ha sacado a relucir en campaña. Es algo de lo que hablaba mucho Errejón, el error histórico en haber renunciado a la bandera. Pienso que fue esta búsqueda de la transversalidad la que le alejó de Podemos, de hecho.
La expresión "patriotas de pulserita rojigualda" recogía bien está intención.
Si que te concedo que hay una parte de la izquierda anclada en el simbolismo, que prefiere la pureza a una opción de cambio. Quizá donde históricamente ha estado IU con esos techos de un 5-10% de intención de voto.
1
K
13
#10
alcama
*
#7
La mejor manera de que la derecha no se apropie de la bandera de España es que la izquierda,en sus actos y manifestaciones, la lleven. Pero no lo hacen por acomplejados.
0
K
6
