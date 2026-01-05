edición general
El PP insiste en que Edmundo González debe ser quien lidere la transición en Venezuela

Madrid (EFE).- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha retirado este lunes que Venezuela tiene que avanzar hacia la democracia y, para ello, los únicos protagonistas de ese camino de transición deben ser Edmundo González y María Corina Machado.

#1 Suleiman
No hay nadie al volante? En que planeta viven?
8 K 81
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#1 Nadie a su gusto, que no es lo mismo.
0 K 20
#6 covacho
#1 Dentro de poco, la convocatoria del PP a una manifestación delante de la embajada de EEUU.
2 K 26
#8 Bombástico *
#1 Canta a la legua que tienen algún tipo de conexión con el tipo ese y quieren arrimar el cazo.

#5 Corrupción gestándose.
1 K 22
Edheo #10 Edheo
#1 Ahora vendrán con ETA, la culpa es del Perro sanxe... y que las víctimas, están subvencionadas

No se de qué te sorprendes, como si lo que el PP insista u opine, tuviese relevancia alguna, ni siquiera dentro de sus propias filas.
0 K 7
Ze7eN #5 Ze7eN
La derecha española es, con diferencia, la más gilipollas de toda la derecha mundial.
Es que no saben ni por dónde les sopla el viento. Ni adrede. podrían quedar siempre tan retratados y tan en evidencia. Que solar.
3 K 42
hormiga_cartonera #3 hormiga_cartonera
El PP y su retraso. Solo valen para robar y matar, todo lo demás es ciencia infusa para ellos.
2 K 30
#13 Piscardo_Morao
Grazna más fuerte Cuca, que Trump todavía no te ha escuchado.

También le pueden pedir a Abascal que hable con su amigo Trump, que seguro que le hace caso.
1 K 21
#12 Y_digo_yo
Tranquila, Venezuela, que el PP os guarda.
1 K 18
#14 xavigo
Cuca, que a lo mejor Edmundo no es presidente porque no quiere…
1 K 14
wata #7 wata
Espero que Feijoo pida la dimisión inmediata de Trump.
0 K 12
ipanies #9 ipanies
Cuanto van a tardar en entonar el "Hemos sido engañados" ???
0 K 12
Veelicus #2 Veelicus
el PP esta en la puta luna, van a seguir gobernando los mismos que estan ahora solo que EEUU se llevara su parte del pastel y sacaran a los chinos de venezuela.
0 K 12
kevers #11 kevers *
El mismo que falsificó las actas. Esas que el Maduro no enseñó nunca. Pobre Venezuela.
0 K 11
verocla #15 verocla
Me gustaría contactar con su camello, es para un amigo :troll:
0 K 10

