El PP insiste en que Edmundo González debe ser quien lidere la transición en Venezuela

Madrid (EFE).- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha retirado este lunes que Venezuela tiene que avanzar hacia la democracia y, para ello, los únicos protagonistas de ese camino de transición deben ser Edmundo González y María Corina Machado.
| etiquetas: pp , edmundo gonzález , venezuela
#5 Corrupción gestándose.
No se de qué te sorprendes, como si lo que el PP insista u opine, tuviese relevancia alguna, ni siquiera dentro de sus propias filas.
Es que no saben ni por dónde les sopla el viento. Ni adrede. podrían quedar siempre tan retratados y tan en evidencia. Que solar.
También le pueden pedir a Abascal que hable con su amigo Trump, que seguro que le hace caso.