El PP acaricia la mayoría absoluta en Andalucía con el doble de escaños que el PSOE

A una semana de las elecciones andaluzas del próximo domingo, el estudio del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER muestra como opción más probable que el PP revalide la mayoría absoluta, aunque con dos escaños menos (56) de los que tenía y doblando en diputados al PSOE, con una estimación de 28 diputados, dos por debajo de los que obtuvo en las urnas en 2022. El sondeo consolida al PP como partido hegemónico en Andalucía, con un 43,3% de estimación de voto, es decir, 20 puntos más que el PSOE, que gobernó la comunidad durante 37 años, h