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El PP acaricia la mayoría absoluta en Andalucía con el doble de escaños que el PSOE

A una semana de las elecciones andaluzas del próximo domingo, el estudio del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER muestra como opción más probable que el PP revalide la mayoría absoluta, aunque con dos escaños menos (56) de los que tenía y doblando en diputados al PSOE, con una estimación de 28 diputados, dos por debajo de los que obtuvo en las urnas en 2022. El sondeo consolida al PP como partido hegemónico en Andalucía, con un 43,3% de estimación de voto, es decir, 20 puntos más que el PSOE, que gobernó la comunidad durante 37 años, h

| etiquetas: elecciones , andalucía
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9 comentarios
3 1 0 K 40 actualidad
EvilPreacher #1 EvilPreacher
Después de la crisis de los cribados, era de esperar.
Cada cacicada les hace más fuertes.
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josde #2 josde *
#1 Luego que no se quejen con la falta de la sanidad, para eso los han votado.
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#3 Martillo_de_Herejes
#1 "Todo el mundo es idiota, menos yo" (Homer Simpson).

Y seguimos para bingo, pensando en que van a votar a quienes más les van a joder la existencia, porque son imbéciles y subnormales, y votan mal. A ver si es que ven quiénes son los otros y les provocan más rechazo aún.... A la Marisú Mopongo ya la conocen en Andalucía, y mucho.
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EvilPreacher #8 EvilPreacher
#3 No es que la gente sea idiota: se mete mucho dinero ahí, una barbaridad, para dirigir la opinión. Todavía hay gente que se cree lo de la cuenta de Pablo Iglesias en paraísos fiscales y que «nunca sabremos toda la verdad» sobre los autores del atentado de Atocha.
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UnMeroEspectador #4 UnMeroEspectador
Lo cierto es que el PSOE no ha puesto a la mejor candidata.
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Meneador_Compulsivo #7 Meneador_Compulsivo
En mnm confiamos en María Jesús, el cambio es posible, a ver si Pedro va a más mítines para movilizar a la mayoría social {0x1f339}
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pepel #6 pepel
Me aburre tanta estadística para condicionar el voto.
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#5 tednsi
Es que el PP no te defrauda.
>:-(
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#9 Mutiko30
En fin.. la democracia es el lobo para la democracia.
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menéame