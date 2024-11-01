¿Cómo se vota a Escaños en Blanco?

Aunque parezca una pregunta simple no lo es tanto y en la calle nos la hacen mucho. Votar en blanco no es votar al partido Escaños en Blanco. Escaños en Blanco se presenta como un partido más. Encontrarás nuestras papeletas junto a las de los demás partidos el día de las elecciones, En la papeleta de Escaños en Blanco también aparecerán una serie de personas (candidatos) porque así nos lo exige la ley, con la diferencia de que todos ellos se comprometen previamente a no tomar posesión del cargo, tal y como marca nuestro único punto del programa
Hice el ejercicio www.meneame.net/story/escanos-blanco-presenta-candidatura-objetivo-dej y salvo casos contados, tenía razón, al menos de forma directa.
Podría darse el caso de que si no existiera el concepto de "voto útil" más gente votaría a partidos minoritarios, pero es especular.
Así que bueno, todo lo que hablemos sobre que pasaría si se les votara de forma representativa es mera especulación
Lo que quiero decir es que el límite del 3% apenas tiene efecto directo, porque normalmente se consigue un escaño con alrededor de un 10%, por lo que el que tiene un 2% se iba a quedar sin escaño de todas formas. Pero existe la posiblidad (es especulación) de que ese partido que recibe un 2% (familiares, amigos y muy convencidos) podría alcanzar ese 10% mínimo.
Si, bueno, a eso es a lo que pueden aspirar.
A través del voto al partido Escaños en Blanco se equipara el voto del ciudadano crítico al de cualquier otro, haciendo que pueda alcanzar representación y así, que tu opinión quedará reflejada en forma de escaños vacíos dentro de los parlamentos.
Al fin y al cabo, "A veces uno sabe de que lado estar, simplemente viendo quienes están del otro lado" Leonard Cohen.
Si los diputados que tiene Junts los tuviera Escaños en Blanco, el gobierno estaría dando saltos de alegría.