¿Cómo se vota a Escaños en Blanco?

Aunque parezca una pregunta simple no lo es tanto y en la calle nos la hacen mucho. Votar en blanco no es votar al partido Escaños en Blanco. Escaños en Blanco se presenta como un partido más. Encontrarás nuestras papeletas junto a las de los demás partidos el día de las elecciones, En la papeleta de Escaños en Blanco también aparecerán una serie de personas (candidatos) porque así nos lo exige la ley, con la diferencia de que todos ellos se comprometen previamente a no tomar posesión del cargo, tal y como marca nuestro único punto del programa

angelitoMagno
La teoría está guay, pero en la práctica Escaños en Blanco nunca saca representación, por lo que votarles lo que hace es subir los votos necesarios para obtener un diputado, lo cual favorece a los partidos mayoritarios.
ombresaco
#5 Aquí www.meneame.net/story/escanos-blanco-presenta-candidatura-objetivo-dej afirmaba que no era relevante.

Hice el ejercicio www.meneame.net/story/escanos-blanco-presenta-candidatura-objetivo-dej y salvo casos contados, tenía razón, al menos de forma directa.

Podría darse el caso de que si no existiera el concepto de "voto útil" más gente votaría a partidos minoritarios, pero es especular.
angelitoMagno
#8 Claro, nunca ha ocurrido porque Escaños en Blanco apenas recibe votos.

Así que bueno, todo lo que hablemos sobre que pasaría si se les votara de forma representativa es mera especulación
Cuchifrito
#8 Y si más gente votará a partidos minoritarios más contentos estarían los grandes, porque las circunscripciones provinciales hacen que el voto minoritario se pierda. El voto útil no es un capricho
ombresaco
#11 No he dicho que sea un capricho.

Lo que quiero decir es que el límite del 3% apenas tiene efecto directo, porque normalmente se consigue un escaño con alrededor de un 10%, por lo que el que tiene un 2% se iba a quedar sin escaño de todas formas. Pero existe la posiblidad (es especulación) de que ese partido que recibe un 2% (familiares, amigos y muy convencidos) podría alcanzar ese 10% mínimo.
Cuchifrito
#14 Los escaños por provincia, con un 10% sigue siendo irrelevante excepto en unas pocas provincias grandes.  media
tierramar
#5 esconsenblanc.org/escanos-en-blanco-dejara-vacia-su-primera-alcaldia/ El partido Escaños en Blanco para dejar escaños vacíos ha conseguido las siete concejalías del ayuntamiento de Muruzábal (Navarra), y por lo tanto también la alcaldía, aunque cumpliendo su promesa electoral, estas quedarán vacías durante los cuatro años de legislatura. Escaños en Blanco para dejar escaños vacíos renunciará en los próximos días a tomar posesión de la alcaldía y de las siete concejalías,…   » ver todo el comentario
angelitoMagno
#15 Un pueblo de menos de 300 habitantes
es.wikipedia.org/wiki/Muruzábal

Si, bueno, a eso es a lo que pueden aspirar.
tierramar
Si en unas elecciones no estás de acuerdo con ninguno de los partidos que se presentan, la Ley Electoral sólo te da tres opciones para poder plasmar tu disconformidad: votar en blanco, votar nulo y abstenerte. Ninguna de las tres opciones alcanzará representación, por lo que indirectamente estás beneficiando a partidos a los que no has querido votar, que ocuparán todos los escaños a pesar de tu disconformidad.
A través del voto al partido Escaños en Blanco se equipara el voto del ciudadano crítico al de cualquier otro, haciendo que pueda alcanzar representación y así, que tu opinión quedará reflejada en forma de escaños vacíos dentro de los parlamentos.
johel
#1 A mi me preocupa este partido en la medida en la que Tembauco Jimenez ahora en su vertiente blanquea sionazis y supremacistas les da su apoyo, alguna trampa tiene que tener que no estoy viendo.
Al fin y al cabo, "A veces uno sabe de que lado estar, simplemente viendo quienes están del otro lado" Leonard Cohen.
MPPC
#1 Vamos, que es otro partido más, que propone dejar los escaños vacíos. En su tabla de pros y contras, los contras tienen más peso que los pros, en mi opinión.  media
aitkiar
#1 Lo cual no sirve para nada. La existencia de escaños vacíos afectará a la composición de mayorías, pero aun así, no servirá para nada. Si hubiera 100 escaños, 97 fueran escaños en blanco y 3 fueran de los partidos gobernarían los tres escaños representados y los 97 en blanco no aportarían nada a la sociedad.
ombresaco
Sospecho que si en algún momento EB consigue escaños en unas elecciones, se modificará alguna normativa para que esos escaños pasen a algún partido que tome posesión, o no se tendrán en cuenta de cara a la formación de mayorías.
angelitoMagno
#4 ¿Por? Sus escaños serían abstenciones en todas las votaciones. Esto favorece al partido que más diputados tenga, porque mira, un problema menos.

Si los diputados que tiene Junts los tuviera Escaños en Blanco, el gobierno estaría dando saltos de alegría.
ombresaco
#7 Supongo que dependerá de la legislatura, y de qué quieran aprobar en concreto, si es necesario mayoría absoluta, simple, 2/3... En todo caso, son puestos de trabajo que pierden los políticos en general, y eso es algo que como grupo, no van a permitir
Jaime131
Qué pesaditos con los escaños en blanco.
harverto
Para eso ya está vox
Graffin
spam basura para que el usuario pille un sueldo sin currar.
