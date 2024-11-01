¿Cómo se vota a Escaños en Blanco?

Aunque parezca una pregunta simple no lo es tanto y en la calle nos la hacen mucho. Votar en blanco no es votar al partido Escaños en Blanco. Escaños en Blanco se presenta como un partido más. Encontrarás nuestras papeletas junto a las de los demás partidos el día de las elecciones, En la papeleta de Escaños en Blanco también aparecerán una serie de personas (candidatos) porque así nos lo exige la ley, con la diferencia de que todos ellos se comprometen previamente a no tomar posesión del cargo, tal y como marca nuestro único punto del programa