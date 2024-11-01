El portavoz de Vox en el Parlament es agredido mientras acudía a la toma de posesión en Manresa

Joan Garriga, portavoz de Vox en el Parlament de Cataluña, ha sido agredido mientras entraba al Ayuntamiento de Manresa para asistir a la toma de posesión de sus compañeros de partido. En concreto, un hombre de unos cuarenta años ha propinado un cabezazo al político tras llamarle "fascista de mierda".
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Quien usa la violencia, pierde la razón.
Y lo peor es que luego se escudarán en esta agresión para agredir a políticos de izquierda que no tienen nada que ver, así que esto indirectamente va a perjudicar a la izquierda.
Al fascismo se le combate a muerte.