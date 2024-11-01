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El portavoz de Vox en el Parlament es agredido mientras acudía a la toma de posesión en Manresa

El portavoz de Vox en el Parlament es agredido mientras acudía a la toma de posesión en Manresa

Joan Garriga, portavoz de Vox en el Parlament de Cataluña, ha sido agredido mientras entraba al Ayuntamiento de Manresa para asistir a la toma de posesión de sus compañeros de partido. En concreto, un hombre de unos cuarenta años ha propinado un cabezazo al político tras llamarle "fascista de mierda".

| etiquetas: antifascismo , vox
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5 comentarios
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#1 noopino
El del cabezazo le podríamos llamar: stalinista de mierda{troll} .

Quien usa la violencia, pierde la razón.
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Alakrán_ #5 Alakrán_
#0 ¿Hay vídeo? No lo encuentro, teniendo en cuenta el medio, y que no hay ningún vídeo por ningún lado, información para poner en cuarentena.
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#2 mcfgdbbn3 *
Algo erróneo, contra Vox hay que luchar con ideas mejores, no con violencia.

Y lo peor es que luego se escudarán en esta agresión para agredir a políticos de izquierda que no tienen nada que ver, así que esto indirectamente va a perjudicar a la izquierda.
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Nekobasu #3 Nekobasu
Exacto... vamos a sentarnos a hablar y discutir con los fascistas... nunca ha fallado antes, ¿que puede salir mal?

Al fascismo se le combate a muerte.
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#4 UNX *
#3 Por lo que veo en la noticia, en Manresa lo han combatido de una forma aún mejor: no votándolos. Solo tienen 1 edil y no forma parte del gobierno del ayuntamiento.
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menéame