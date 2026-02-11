El portavoz de Vox se jubila y su sustituta denuncia a Abascal: giro inesperado en Zaragoza

Mensajes contra Santiago Abascal, “no quiere trabajar, vive del mitin”, contra Ignacio Garriga y Jorge Buxadé, “porteros de discoteca”, y contra Alejandro Nolasco, flamante candidato de Vox a la presidencia de Aragón. Alabanzas a Isabel Díaz Ayuso y a dos de los grandes nombres que en los últimos años han dejado la formación de extrema derecha, Iván Espinosa de los Monteros y Macarena Olona. La actividad de Marisa Gaspar en redes sociales es intensa y en sus manos está el futuro de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza.
A los USA les está yendo estupendamente votando por la opcion mas shurmana.
¿Cómo te vas a quedar "sin palomitas" mientras te dejan el dinero en el bolsillo?
De hecho en Argentina ha bajado la inflación 2 órdenes de magnitud y varios millones de argentinos han salido de la pobreza, tras solo 2 años y tras décadas de desastrosas políticas de izquierdas, corralitos y similares.
Espero ansioso una respuesta en clave económica (aunque a quién pretendo engañar, sé que solo voy a recibir facha, franco, pantano).
Bromas a parte, esa es la estrategia política de Vox: la oposición permanente. Si trabajarán, sufrirían el desgaste que conlleva el tomar decisiones. Al no trabajar y dedicarse sólo a criticar a los que sí gobiernan, es muy sencillo capturar el voto de descontento.
Todavía estoy esperando al simpatizante o votante de Vox que me explique en qué consiste y en qué nos beneficia acabar con ese supuesto mal que sólo existe en sus cabezas y que llaman "fanatismo climático" (se ve que la otra fantasía de los "chiringuitos de género" ya no daba más de sí...)