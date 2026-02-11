El portavoz de Vox se jubila y su sustituta denuncia a Abascal: giro inesperado en Zaragoza

Mensajes contra Santiago Abascal, “no quiere trabajar, vive del mitin”, contra Ignacio Garriga y Jorge Buxadé, “porteros de discoteca”, y contra Alejandro Nolasco, flamante candidato de Vox a la presidencia de Aragón. Alabanzas a Isabel Díaz Ayuso y a dos de los grandes nombres que en los últimos años han dejado la formación de extrema derecha, Iván Espinosa de los Monteros y Macarena Olona. La actividad de Marisa Gaspar en redes sociales es intensa y en sus manos está el futuro de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza.