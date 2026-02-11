edición general
13 meneos
39 clics
El portavoz de Vox se jubila y su sustituta denuncia a Abascal: giro inesperado en Zaragoza

El portavoz de Vox se jubila y su sustituta denuncia a Abascal: giro inesperado en Zaragoza

Mensajes contra Santiago Abascal, “no quiere trabajar, vive del mitin”, contra Ignacio Garriga y Jorge Buxadé, “porteros de discoteca”, y contra Alejandro Nolasco, flamante candidato de Vox a la presidencia de Aragón. Alabanzas a Isabel Díaz Ayuso y a dos de los grandes nombres que en los últimos años han dejado la formación de extrema derecha, Iván Espinosa de los Monteros y Macarena Olona. La actividad de Marisa Gaspar en redes sociales es intensa y en sus manos está el futuro de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza.

| etiquetas: portavoz , vox , sustituta , denuncia , abascal , giro , inesperado , zaragoza
10 3 1 K 135 politica
8 comentarios
10 3 1 K 135 politica
#2 concentrado
Con tanta denuncia a Abascal al final van hacer que consiga mayoría absoluta
1 K 33
#4 UNX
Lo único bueno de que entren en las instituciones es el entretenimiento de ver como se cosen a puñaladas por 5 euros. Hasta que sus políticas económicas nos dejen sin palomitas, claro.
1 K 29
skaworld #7 skaworld *
#4 Es lo que decide la muchachada, queremos loles pos tendremos loles

A los USA les está yendo estupendamente votando por la opcion mas shurmana.
3 K 49
BenitoCameIa #8 BenitoCameIa
#4 hace tiempo que no leo su programa, pero sus políticas económicas no incluian en su día bajadas masivas de impuestos? Al estilo motosierra de milei.

¿Cómo te vas a quedar "sin palomitas" mientras te dejan el dinero en el bolsillo?

De hecho en Argentina ha bajado la inflación 2 órdenes de magnitud y varios millones de argentinos han salido de la pobreza, tras solo 2 años y tras décadas de desastrosas políticas de izquierdas, corralitos y similares.

Espero ansioso una respuesta en clave económica (aunque a quién pretendo engañar, sé que solo voy a recibir facha, franco, pantano).
0 K 5
#6 coninguez
Viniendo de la portavoz de Vox no queda claro si es una crítica o un elogio...

Bromas a parte, esa es la estrategia política de Vox: la oposición permanente. Si trabajarán, sufrirían el desgaste que conlleva el tomar decisiones. Al no trabajar y dedicarse sólo a criticar a los que sí gobiernan, es muy sencillo capturar el voto de descontento.

Todavía estoy esperando al simpatizante o votante de Vox que me explique en qué consiste y en qué nos beneficia acabar con ese supuesto mal que sólo existe en sus cabezas y que llaman "fanatismo climático" (se ve que la otra fantasía de los "chiringuitos de género" ya no daba más de sí...)
1 K 24
Thornton #1 Thornton
Es muro de pago, pero entre el titular, la entradilla y el primer párrafo que se puede leer es sufiente. ¿Meneo!
0 K 20
#5 T3rr0rz0n3 *
A ver, si iba en la lista, la gente votó eso, qué cojones es eso de no recoger el acta porque no le come el culo a Abascal?
0 K 6

menéame