¿Pondría su salud en manos de un algoritmo?

Cada día, médicos y profesionales de la salud de todo el mundo tienen a su disposición a la inteligencia artificial (IA) para buscar apoyo en la toma de decisiones sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamientos de posibles enfermedades. Eso incluye desde la interpretación de imágenes en radiología, dermatología y oncología hasta recomendaciones personalizadas de tratamiento.
¿Pondría su salud en manos de una secuencia de ADN?
Los médicos humanos ya usaban algoritmos desde hace tiempo, los llamados protocolos, esos que algunos dan vergüenza.
El ADN no determina si alguien es médico o cerrajero, de la misma forma que el algoritmo no determina si una IA tiene conocimientos médicos o de cerrajero.
Se usan algoritmos para construir el cerebro digital de una IA, como el ADN determina la estructura cerebral de una persona.
Una IA muchas veces no se sabe cómo funciona
Sabemos perfectamente como está construido el cerebro digital de una IA que luego incializamos con pesos aleatorios para posteriormente entrenarla con datos.
Que podamos determinar la estructura cerebral de una persona conociendo su ADN seguirá sin decirnos nada sobre si esa persona será médico o cerrajero. Lo mismo para la IA.
Por otra parte, si os han practicado algún tipo de diagnóstico por imagen no trivial, ya lo habéis hecho, pero quizás pensáis que es preferible recibir dosis elevadas de radiación o una cirugía exploratoria.
No hablemos ya de genómica, proteómica, epidemiología o cualquier otro campo de la medicina moderna.
La ia puede llegar a conclusiones que un médico no, pero tambien a conclusiones erróneas por diferentes razones (inventadas, fallos a la hora de meter datos, etc...)
Lo ideal es que la ia proponga y el profesional ejecute.
Creo que es este estudio: jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2825395 [ENG]
Cualquier cosa que mejore eso hacia la salud , sera una mejora sustancial.
Uno más tampoco va a cambiar nada.