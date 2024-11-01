edición general
¿Pondría su salud en manos de un algoritmo?

Cada día, médicos y profesionales de la salud de todo el mundo tienen a su disposición a la inteligencia artificial (IA) para buscar apoyo en la toma de decisiones sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamientos de posibles enfermedades. Eso incluye desde la interpretación de imágenes en radiología, dermatología y oncología hasta recomendaciones personalizadas de tratamiento.

sorrillo #5 sorrillo
Describir a una IA como un algoritmo es como describir a una persona como una secuencia de ADN.

¿Pondría su salud en manos de una secuencia de ADN?
Meneacer #11 Meneacer
#5 Y ni eso, porque una IA no es un algoritmo, es una máquina entrenada.

Los médicos humanos ya usaban algoritmos desde hace tiempo, los llamados protocolos, esos que algunos dan vergüenza.
sorrillo #13 sorrillo
#11 Igual que un médico no es su ADN, es una persona educada.

El ADN no determina si alguien es médico o cerrajero, de la misma forma que el algoritmo no determina si una IA tiene conocimientos médicos o de cerrajero.
Meneacer #15 Meneacer
#13 No te quito la razón más que en el lado técnico: la relación que haces ADN => persona es equivalente a algoritmo => IA, no es correcta, ya que los algoritmos no intervienen en el funcionamiento de una IA, solo en su entrenamiento. Una IA muchas veces no se sabe cómo funciona, eso demuestra que no es un algoritmo, ni está formada ni condicionada por algoritmos. Si una IA es capaz de identificar una enfermedad porque se la ha entrenado con imágenes y diagnósticos, pero los humanos no…   » ver todo el comentario
sorrillo #18 sorrillo
#15 los algoritmos no intervienen en el funcionamiento de una IA

Se usan algoritmos para construir el cerebro digital de una IA, como el ADN determina la estructura cerebral de una persona.

Una IA muchas veces no se sabe cómo funciona

Sabemos perfectamente como está construido el cerebro digital de una IA que luego incializamos con pesos aleatorios para posteriormente entrenarla con datos.

Que podamos determinar la estructura cerebral de una persona conociendo su ADN seguirá sin decirnos nada sobre si esa persona será médico o cerrajero. Lo mismo para la IA.
#17 Setis
#11 Los protocolos de la vergüenza los hacen los políticos. Lo que hacen los médicos se llama triaje. Tienen nombres diferentes para ayudar a distinguirlos.
#10 doramono
Pondría su salud en manos de la industria alimentaria y farmacéutica?
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
¿Y la pondrías en manos de una aseguradora?
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones *
Ni de puta coña, pero ya se está empezando a hacer y no es algo que podamos elegir...
#8 Einwanderer *
#1 #2 Se está empezando a hacer? El uso de sistemas expertos en diagnóstico se remonta a los años 80. En muchos casos, con mayores tasas de acierto que un patólogo humano o en entornos de incertidumbre en el que un humano no tendría nada que hacer.
Por otra parte, si os han practicado algún tipo de diagnóstico por imagen no trivial, ya lo habéis hecho, pero quizás pensáis que es preferible recibir dosis elevadas de radiación o una cirugía exploratoria.
No hablemos ya de genómica, proteómica, epidemiología o cualquier otro campo de la medicina moderna.
#16 Setis
#8 Que sí, que sí, que nadie duda de que la IA puede ser notablemente mejor que un humano cuando el objetivo es diagnosticar y curar personas y no sacarles todo el dinero posible.
Canha #9 Canha
Si va de la mano de una supervsion humana , si, obviamente.
La ia puede llegar a conclusiones que un médico no, pero tambien a conclusiones erróneas por diferentes razones (inventadas, fallos a la hora de meter datos, etc...)
Lo ideal es que la ia proponga y el profesional ejecute.
sorrillo #14 sorrillo
#9 En un estudio analizaron el rendimiento de un grupo de médicos, de un grupo de médicos asistidos por IA y de la IA en solitario, el resultado fue que la IA en solitario superó a ambos grupos de médicos, tanto los que estaban asistidos por IA como los que no.

Creo que es este estudio: jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2825395 [ENG]
Feindesland #21 Feindesland
Yo sí. Como segunda opinión. O como primera, contando luego con la de un médico. ¿Por qué no?
wildseven23 #2 wildseven23
Respuesta corta: no. Respuesta larga: por los cojones.
ur_quan_master #3 ur_quan_master
#2 falta el por qué.
JackNorte #7 JackNorte
Ponemos la salud en algunos paises en manos de quien priorizan el rendimiento economico por encima de todo lo demas.
Cualquier cosa que mejore eso hacia la salud , sera una mejora sustancial.
#6 drstrangelove
Nuestra salud ya está en manos de algoritmos, y desde hace muchos años: informes de idoneidad de aseguradoras, estudios de rentabilidad de fármacos, etc.

Uno más tampoco va a cambiar nada.
#12 Feliberto
Si, en unos años la cifra de errores que cometerá comparado con un médico humano será ínfima.
eltxoa #19 eltxoa
algoritmos es lo que usan los médicos para diagnosticar enfermedades
TripleXXX #20 TripleXXX
Jodida pregunta pero entre un medico mal pagado y agotado y una IA, no lo tengo muy claro.
