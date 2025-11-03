·
7
meneos
37
clics
Polémica en RTVE: el Consejo de Informativos censura a Gonzalo Miró por opinar sobre la DANA y Mazón en 'Directo al grano' y le acusa de "mala praxis"
El organismo interno considera "inaceptable" que el presentador opinara con "hechos no documentados" sobre el expresident valenciano, y acusa a la dirección de RTVE de no haber rectificado.
rtve
,
gonzalo miró
6
1
1
K
65
actualidad
3 comentarios
#2
XtrMnIO
*
Y esto es por lo que se quejan:
"De momento, no sabemos qué pasó en esa comida tan larga de Carlos Mazón, no sabemos si estaba despierto o dormido, si tenía los pantalones puestos o quitados, cuál era su tasa de alcohol en sangre... eso todavía no lo sabemos"
Pues no ha dicho ninguna mentira, no lo sabemos.
Aunque me arriesgo a elucubrar que estaba despierto, borracho y con ganas de bajarse los pantalones.
3
K
46
#1
Quillotro
¿Pero este señor alguna vez opina con "hechos documentados"?
1
K
22
#3
rutas
El Consejo de amiguetes del PP en TVE, defendiendo al miserable de Mazón, y exigiendo que se cambie el programa de Miró por un monográfico de corridas de toros históricas.
2
K
8
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
