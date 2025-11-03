edición general
7 meneos
37 clics

Polémica en RTVE: el Consejo de Informativos censura a Gonzalo Miró por opinar sobre la DANA y Mazón en ‘Directo al grano’ y le acusa de "mala praxis"

El organismo interno considera “inaceptable” que el presentador opinara con “hechos no documentados” sobre el expresident valenciano, y acusa a la dirección de RTVE de no haber rectificado.

| etiquetas: rtve , gonzalo miró
6 1 1 K 65 actualidad
3 comentarios
6 1 1 K 65 actualidad
XtrMnIO #2 XtrMnIO *
Y esto es por lo que se quejan:

"De momento, no sabemos qué pasó en esa comida tan larga de Carlos Mazón, no sabemos si estaba despierto o dormido, si tenía los pantalones puestos o quitados, cuál era su tasa de alcohol en sangre... eso todavía no lo sabemos"

Pues no ha dicho ninguna mentira, no lo sabemos.

Aunque me arriesgo a elucubrar que estaba despierto, borracho y con ganas de bajarse los pantalones.
3 K 46
#1 Quillotro
¿Pero este señor alguna vez opina con "hechos documentados"?
1 K 22
rutas #3 rutas
El Consejo de amiguetes del PP en TVE, defendiendo al miserable de Mazón, y exigiendo que se cambie el programa de Miró por un monográfico de corridas de toros históricas.
2 K 8

menéame