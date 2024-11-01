Gárgolas empaladas: Polémica intervención en las gárgolas del Hostal de los Reyes Católicos (BIC) de Santiago de Compostela  

La reciente modificación de las gárgolas de la fachada del Hostal de los Reyes Católicos (BIC), han despertado la polémica ante un nuevo caso de Ecce Homo gallego, comunidad que capitaliza el ranking de las aberraciones patrimoniales bien intencionadas en España. La intervención ha sido radical, incluso bizarra. Se han colocado tubos de cobre (70 cm) en los orificios de desaguado ya que las gárgolas renacentistas del siglo XVI no estaban funcionando correctamente desde hace siglos. La causa no era otra que una modificación posterior: los bal...