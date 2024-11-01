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Gárgolas empaladas: Polémica intervención en las gárgolas del Hostal de los Reyes Católicos (BIC) de Santiago de Compostela

Gárgolas empaladas: Polémica intervención en las gárgolas del Hostal de los Reyes Católicos (BIC) de Santiago de Compostela  

La reciente modificación de las gárgolas de la fachada del Hostal de los Reyes Católicos (BIC), han despertado la polémica ante un nuevo caso de Ecce Homo gallego, comunidad que capitaliza el ranking de las aberraciones patrimoniales bien intencionadas en España. La intervención ha sido radical, incluso bizarra. Se han colocado tubos de cobre (70 cm) en los orificios de desaguado ya que las gárgolas renacentistas del siglo XVI no estaban funcionando correctamente desde hace siglos. La causa no era otra que una modificación posterior: los bal...

| etiquetas: gárgola , tubos de cobre , ecce homo , hostal , reyes católicos , bic , patrimonio
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8 comentarios
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#1 Leclercia_adecarboxylata *
Vamos a ver.... :-|  media
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#2 cajadecartonmojada
#1 ¡Que lo dejen así, por favor!
xD xD xD xD
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#3 fremen11
#1 Estoy de acuerdo es algo feísimo:

"Desde el Colexio de Arquitectos de Galicia, justifican las controvertidas tuberías y su función: canalizar la lluvia y alejarla de la balconada barroca y del frontal del Hostal para prevenir su deterioro y atajar las humedades. El agua pluvial estaba deteriorando los elementos de su fachada plateresca, precisamente por el mal funcionamiento de las gárgolas en la evacuación."
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#4 Leclercia_adecarboxylata
#3 Esos arquitectos son unos cachondos.

También es verdad que esas gárgolas no lo ponían fácil para una solución más... discreta.
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Ishkar #5 Ishkar
#3 Está claro que poner una canalización debajo para recojer el agua y alejarla de la balconada ya tal. Mejor empalamiento rectal!
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#6 fremen11
#5 Eso al colegio de Arquitectos......
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Asimismov #8 Asimismov
M'encanta.
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#7 KaBeKa
Al final del artículo ponen algo interesante como posible solución: pinturas impermeabilizantes incoloras. Seguirá cayendo a la fachada pero si esta está tratada no debería de afectar demasiado. Algo siempre.
A ver como solucionas en un culo el tema de que el agua caiga mas adelante... con las caras le plantas una flauta travesera y arreglao jaja
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menéame