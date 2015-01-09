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Podemos se sube a la rufianeta ante el vacío generado en la izquierda federal
Irene Montero anuncia un acto junto a Gabriel Rufián y Xavi Domènech en Barcelona. El no rotundo de Bustinduy debilita al espacio formado por IU, Más Madrid y Sumar.
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relacionadas
#3
Veelicus
Bien haria Rufian en mandar a Montero y Belarra a pastar, no aportan nada, politicamente son toxicas y en vez de movilizar a la gente de izquierdas la desmovilizan
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#5
JackNorte
#3
Entonces no seria unir a la izquierda , seria lo mismo que Sumar. Vetar a parte de la izquierda.
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#10
Veelicus
#5
Es que el problema no es la gente que vota a Podemos, el problema es quienes mandan en esa organizacion.
Seguramente ellas dos saben que no atraen gente, que al contrario repelen a mucha gente, pero por lo que sea no dan un paso a un lado para que haya una nueva direccion que intente revitalizar al partido y volver a ilusionar a la gente.
" seria lo mismo que Sumar" Ese es el problema de concepto de mucha gente, que lo ve blanco o negro. La cosa no es podemos vs sumar, la cosa es…
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5
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#12
Troylanas
#10
me da a mí que el niñato que al crecer no supo aceptar que papá no era perfecto eres tú. Mucho odio y resquemor veo para una mente sana y equilibrada.
4
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#18
Cuñado
#12
He aquí el
problema
:
www.meneame.net/search?u=Veelicus&w=comments&q=Feminismo
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#13
JackNorte
#10
Entiendo tu interpretacion pero para mi no es real , el dia que vapuleen a Rufian lo mismo que a Podemos tu opinaras que el problema es Rufian y yo pensare que no lo es.
Yo se que si Rufian se vuelve una alternativa real se lo van a cargar.
Eso no lo hara mejor o peor sencillamente tendra que responder a los ataques.
Pero dudo que nada de esto fructifique , si la gente piensa en vetar cuando se dice que se quiere unir.
Si tu quieres vetar de base con quien tienes que pactar el problema ,…
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K
70
#29
Veelicus
#13
Nadie ha sufrido mas lawfare, torturas, manipulacion, etc en contra que la izquierda abertzale vasca, y sin embargo estos estan a punto de ganar al PNV en Euskadi, como han conseguido esto?, basicamente dejandose de tonterias, no comportandose como niñatos.
Podemos ha intentado hacer del feminismo su bandera, pero con gente Pam, o Montero poniendo tuis cuando un niño era asesinado por su padre pero mirando para otro lado cuando la asesina es la madre, haciendo bandera de gente como juana…
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3
K
42
#34
JackNorte
#29
La izquierda abertzale vasca no es nacional. La izquierda abertzale tiene su historia. Compararla con la breve historia de Podemos y sus diferencias igualandola es absurdo. Hace un mes se decian muchas cosas sin hablar seriamente de nada. Si cuando se llegue a pactar no hay vetos , perfecto, pero dudo que suceda. Aparte ya dejaron claro que no les interesaba una union de las izquierdas.
Lo que tu opines o decidas de otras personas o grupos esta muy bien, para ti, no para el resto, si no te…
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1
K
30
#40
Veelicus
#34
No se trata de vetar per se, se trata de que este gente que aporte, para mi Belarra y Montero son activos politicos toxicos.
Pero bueno, puede que yo este muy equivocado, no digo que no, pero que la direccion la esta cagando eleccion tras eleccion es algo evidente, no es cuestionable.
9 Enero 2015, Podemos primera fuerza politica en intencion de voto
cadenaser.com/ser/2015/01/09/politica/1420784845_465784.html
16 Marzo 2025, Alvise perez duplica en votos a Podemos…
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K
11
#42
JackNorte
#40
No solo es lawfare, es acoso y ataques sin responsables. Es violencia mediatica, sin consecuencias. Y en cada comparecencia gente como tu pidiendo el veto y totalmente legitimo si no quieres la union de las izquierdas.
Pero si quieres la union de las izquierdas los vetos te los guardas. Asi de simple.
No es compatible union y veto. En tu cabeza igual si, pero es que la union de algo no solo implica tu cabeza.
Que la extrama derecha sube con delincuientes documentados , eso no es responsabilidad de Podemos.
Que tu creas que el responsable es Podemos es otra de las cosas que estan en tu cabeza.
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K
14
#43
Veelicus
#42
Vamos, que te parece que si alguien no aporta nada, da igual, tiene que estar como cabeza visible de una organizacion?
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K
11
#45
JackNorte
*
#43
Me parece que nadie tiene derecho a vetar a otros cuando pide la union de la izquierda.
Tu opinion de quien aporta o no desde una posicion de competencia , importa poco.
Si quieres vetar, veta a tus propios representantes ahi tienes potestad y voto.
No quieres la union de las izquierdas , quieres la izquierda que tu dices representar e implica vetar a otros.
Lo entiendo pero no lo comparto. Ni es util en una supuesta intencion de unificacion de la izquierda.
Miremos los datos y quien ha conseguido unir a la izquierda en el pasado con los mejores resultados.
Los mismos que intentas vetar ahora por tu cambio de posicion.
Lo que no aporta nada a ningun grupo son los vetos, pero esa es tu posicion.
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K
14
#16
Cuñado
*
#10
Es que el problema no es la gente que vota a Podemos, el problema es quienes mandan en esa organizacion
¿Y quién crees que los elige?
1
K
23
#21
Veelicus
#16
Investiga y veras cosas
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K
17
#28
Cuñado
#21
Esto es lo que he visto. En tu comentario.
es.wikipedia.org/wiki/Falacia_del_alegato_especial
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K
9
#32
Veelicus
#28
Mira, yo estube inscrito en Podemos cuando surgieron, me interesaba saber como funcionaban por dentro.
Y recuerdo la primera votacion, cuando entras en la web y te aparecian la lista de personas a votar donde habia que elegir, no recuerdo el numero, y por lo que sea no estaban los nombres puestos al azar. no, los primeros en la lista estaban los que te puedes imaginar.
Y esto que puede parecer menor es importante, porque la inmensa mayoria de la gente no se pone a mirar uno por uno quien es o que bajage politico tiene, hace click en las primeras opciones y listo.
Es una forma de manipulacion basica pero muy eficaz.
Tu has estado inscrito?
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K
11
#37
He.vuelto
#16
Ellos mismos se eligen.
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#11
MiguelDeUnamano
#5
Si no se unen, mal. Si se unen, también mal. Cuando la derecha critica a un sector de la izquierda (e invierte todo lo invertido en lawfare), a lo mejor los que se dicen progresistas o de izquierdas deberían mirar con quien comparten discurso y críticas. Pero claro, "la unión hace la fuerza". Esto también lo pensaron en el PSOE y sus medios a la hora de atacar a Podemos y ahora son ellos quienes lo sufren. Es más fácil eludir las críticas de la derecha y sus medios uniéndose contra otros.
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K
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#14
veratus_62d669b4227f8
#11
El problema no es que se unan, es , para mi, que se unan con estas al mando. Que se vayan a su casa, que se queden en un puesto discreto, que abandonen la direccion pero no, creo que seguiran pretendiendo un puesto decisivo en esa coalicion y si, ellas solitas son las responsables de gran parte del desapego a podemos y como tengan un papel minimamente relevante en esta coalicion la van a condenar al fracaso.
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K
8
#22
MiguelDeUnamano
*
#14
#20
El caso es que eso lo tienen que decidir sus militantes, no otros. Y eso tienen que asumirlo cuando se les pide unirse, no firmar acuerdos, presentarse a elecciones y luego vetar en los ministerios.
Cuando Podemos se unió con IU, repartieron ministerios sin vetos y de manera no proporcional a los resultados en las anteriores elecciones. No se trata de pedir una generosidad que no están dispuestos a tener, pero sí un respeto a los acuerdos y a las formaciones con las que comparten…
» ver todo el comentario
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K
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#25
Cuñado
#14
¿Tú votaste en las últimas primarias de Podemos?
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#20
user31
#11
Ha existido lawfare y estas dos están quemadas, no son cosas excluyentes.
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K
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#41
Narmer
#5
Podemos debería echar a las dos, ya que ellas no son capaces de hacer introspección y darse cuenta de que son un activo tóxico para su partido.
Yo voté a Podemos en dos ocasiones. Pablo Iglesias y Errejón me gustaban en sus inicios. La deriva feminazi del partido, entre otras cosas, me ha espantado. Y como a mí, a mucha gente, ya que a la vista están los resultados.
Lo dicho: introspección. Y, luego, regeneración.
1
K
16
#44
JackNorte
#41
Podemos deberia hacer lo que Podemos decida hacer, no lo que sus competidores digan, tu has hecho muy bien cambiando de voto , pero pedir el veto a otros partidos desde tu posicion diciendo que quieres una union de las izquierdas no es compatible.
Los insultos te los guardas por cierto.
0
K
14
#46
Narmer
#44
No sé dónde está el insulto, ¿en feminazi? Disculpa si te he ofendido por ese término. Podría haberlo expresado como una deriva hembrista y victimista que ha llevado a crear leyes que se pasan el principio de igualdad ante la ley por el Arco del Triunfo.
No he pedido el voto para ningún partido en particular. De hecho, con otro liderazgo, hasta me plantearía volverles a votar. Pero veo a esa pareja como unas mediocres que se han acostumbrado muy rápido a la poltrona porque en el mercado laboral español estaban abocadas al precariado mileurista.
0
K
8
#47
JackNorte
#46
No te disculpes cada cual solo puede ser como es. Y lo demuestras en cada comentario, las disculpas que sirven para seguir insultando , no son tales. cuidate.
0
K
14
#6
noopino
*
#3
acoso y derribo?
Tampoco creo que vostases más a haya de la izquierda de ciutadans...
1
K
22
#8
Veelicus
#6
Seguramente tienes razón... te voy escribir una de mis canciones favoritas...
Eusko gudariak gara
Euskadi askatzeko,
gerturik daukagu odola
bere aldez emateko.
Irrintzi bat entzun da
mendi tontorrean,
goazen gudari denok
ikurrinan atzean
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K
14
#23
noopino
*
#8
aquí tenemos alianza catalana... Y no parece que vostases a hb ni ahora a bildu.
Pero me importa a poco a nada.
Acoso y derribo, es lo que me parece
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K
6
#33
Veelicus
#23
Me vas a decir tu a quien apoyo y a quien no.
Zein ausarta den ezjakintasuna
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11
#36
noopino
#33
me gusta que uses una lengua española
Si...
Aquí hay gente que habla catalán... Y de izquierda no vota.
El nacionalismo (Espanyol o cualquier otra mierda)es lo paja de l neurona... No sirve para nada.
0
K
6
#24
angelitoMagno
#6
Se lleva diciendo que Montero es un lastre para Podemos desde hace años. Desde los afines a Podemos se afirma que no lo es, y quienes hace esas afirmaciones no son votantes potenciales de Podemos.
Mientras tanto, los datos fríos dicen que Podemos pierde apoyos en cada elección y ya está por debajo de Alvise.
Bueno, pues nada. A seguir insistiendo con Montero. Supongo que la estrategia es que acabe gobernando PP y VOX a ver si así Podemos recupera votos por "pendulazo"
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K
15
#30
noopino
*
#24
si las bases de Podemos la votan, no veo el problema.
La verdad, desde que existen la primarias en los partidos, es menos peor .
Por mi parte, es la primera vez en 54 años que un gobierno de espqgnistan hace algo que estoy de acuerdo. Y estoy seguro que eso es gracias a las primarias de los partidos.
Sino te gusta montero, afíliate a Podemos y vota a otr@
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K
6
#7
Priorat
*
#3
Bueno, de eso ya se dió cuenta Sumar, ¿y que pasó? Que Podemos era ellas o nada. Que Podemos ya no era Podemos. Era Montero y Belarra.
Esa "izquierda" son 0 diputados. Siendo optimistas. Siendo neutrales es negativo en un proyecto global, resta. Además que la izquierda no va de personas. Condicionar un proyecto de izquierdas a que estén unas personas no tiene nada que ver a la izquierda.
0
K
13
#9
Macnulti_reencarnado
#7
Sumar está por un estilo. Como pollas sin cabeza. Ya no engañan a casi nadie.
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K
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#19
Scutarius
#3
creo que son torpes y ciegas, no tóxicas. Lo que voy a decir molestará: a la gran mayoría de la gente no nos importa que sean las únicas con valentía para tomar medidas que bajarían el precio de la luz, el combustible o la vivienda. Esto también molestará al otro lado: la mayoría de las personas solo acatamos la emoción de aversión que parece que se esfuerzan en provocar generando un cisma entre hombres y mujeres contrario a la lucha obrera. Nuestra mente colmena es manipulable, obedecemos…
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1
K
15
#35
He.vuelto
#3
Como entre Jodemos en esa coalición de izquierdas lo joderá todo, como ha hecho con Sumar.
1
K
17
#4
CharlesBrowson
Destino a la irrelevancia y al ostracismo
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K
51
#38
Nihil_1337
Si se forma una única candidatura a la izquierda del PSOE me como a Montero, a Yolanda Díaz y al resto de cainitas personalistas de mierda. Pero como no lo hagan no voy a se gilipollas y no me dejarán más remedio que hacerme un puto PSOED a mi mismo porque ser gobernado por Ayuso, VOX y el resto de españoles de 80 de CI certificados que la apoyan es algo que no quiero experimentar en mis carnes.
1
K
14
#27
Poplíteo
Yo solo puedo recomendaros que no votéis a partidos de ámbito nacional. O nos ponemos regionalistas e impedimos que exista una sola figura que pueda decidir por todos, o nos vamos a la mierda perodeyá.
1
K
14
#15
Huaso
Pues nada. Y así es como Rufián se ha hecho el harakiri político.
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K
12
#39
alfre2
DFTT.
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#31
pedrario
Si estos se unen, no como hormigas que se unen a un movimiento más grande, sino como copilotos de la iniciativa, es prueba más que suficiente de que el partido de Rufían nace muerto.
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K
10
#1
noopino
si saliese rufián de presidente, me entretenieria como la frases de Rajoy.
Como mínimo sería una legislatura entretenida.
0
K
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#2
Macnulti_reencarnado
Pudrimos es historia. Y el payaso charnego está a ver si puede continuar otros cuatro años más chupando del bote. Mal lo tiene.
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K
-6
#17
obmultimedia
#2
Todo bien por casa? Necesitas ayuda?
2
K
34
#26
Macnulti_reencarnado
#17
de maravilla. Tengo los deberes hechos. Tú qué tal? Llegas bien a fin de mes?
3
K
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menéame
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Seguramente ellas dos saben que no atraen gente, que al contrario repelen a mucha gente, pero por lo que sea no dan un paso a un lado para que haya una nueva direccion que intente revitalizar al partido y volver a ilusionar a la gente.
" seria lo mismo que Sumar" Ese es el problema de concepto de mucha gente, que lo ve blanco o negro. La cosa no es podemos vs sumar, la cosa es… » ver todo el comentario
Yo se que si Rufian se vuelve una alternativa real se lo van a cargar.
Eso no lo hara mejor o peor sencillamente tendra que responder a los ataques.
Pero dudo que nada de esto fructifique , si la gente piensa en vetar cuando se dice que se quiere unir.
Si tu quieres vetar de base con quien tienes que pactar el problema ,… » ver todo el comentario
Podemos ha intentado hacer del feminismo su bandera, pero con gente Pam, o Montero poniendo tuis cuando un niño era asesinado por su padre pero mirando para otro lado cuando la asesina es la madre, haciendo bandera de gente como juana… » ver todo el comentario
Lo que tu opines o decidas de otras personas o grupos esta muy bien, para ti, no para el resto, si no te… » ver todo el comentario
Pero bueno, puede que yo este muy equivocado, no digo que no, pero que la direccion la esta cagando eleccion tras eleccion es algo evidente, no es cuestionable.
9 Enero 2015, Podemos primera fuerza politica en intencion de voto
cadenaser.com/ser/2015/01/09/politica/1420784845_465784.html
16 Marzo 2025, Alvise perez duplica en votos a Podemos… » ver todo el comentario
Pero si quieres la union de las izquierdas los vetos te los guardas. Asi de simple.
No es compatible union y veto. En tu cabeza igual si, pero es que la union de algo no solo implica tu cabeza.
Que la extrama derecha sube con delincuientes documentados , eso no es responsabilidad de Podemos.
Que tu creas que el responsable es Podemos es otra de las cosas que estan en tu cabeza.
Tu opinion de quien aporta o no desde una posicion de competencia , importa poco.
Si quieres vetar, veta a tus propios representantes ahi tienes potestad y voto.
No quieres la union de las izquierdas , quieres la izquierda que tu dices representar e implica vetar a otros.
Lo entiendo pero no lo comparto. Ni es util en una supuesta intencion de unificacion de la izquierda.
Miremos los datos y quien ha conseguido unir a la izquierda en el pasado con los mejores resultados.
Los mismos que intentas vetar ahora por tu cambio de posicion.
Lo que no aporta nada a ningun grupo son los vetos, pero esa es tu posicion.
¿Y quién crees que los elige?
es.wikipedia.org/wiki/Falacia_del_alegato_especial
Y recuerdo la primera votacion, cuando entras en la web y te aparecian la lista de personas a votar donde habia que elegir, no recuerdo el numero, y por lo que sea no estaban los nombres puestos al azar. no, los primeros en la lista estaban los que te puedes imaginar.
Y esto que puede parecer menor es importante, porque la inmensa mayoria de la gente no se pone a mirar uno por uno quien es o que bajage politico tiene, hace click en las primeras opciones y listo.
Es una forma de manipulacion basica pero muy eficaz.
Tu has estado inscrito?
Cuando Podemos se unió con IU, repartieron ministerios sin vetos y de manera no proporcional a los resultados en las anteriores elecciones. No se trata de pedir una generosidad que no están dispuestos a tener, pero sí un respeto a los acuerdos y a las formaciones con las que comparten… » ver todo el comentario
Yo voté a Podemos en dos ocasiones. Pablo Iglesias y Errejón me gustaban en sus inicios. La deriva feminazi del partido, entre otras cosas, me ha espantado. Y como a mí, a mucha gente, ya que a la vista están los resultados.
Lo dicho: introspección. Y, luego, regeneración.
Los insultos te los guardas por cierto.
No he pedido el voto para ningún partido en particular. De hecho, con otro liderazgo, hasta me plantearía volverles a votar. Pero veo a esa pareja como unas mediocres que se han acostumbrado muy rápido a la poltrona porque en el mercado laboral español estaban abocadas al precariado mileurista.
Tampoco creo que vostases más a haya de la izquierda de ciutadans...
Eusko gudariak gara
Euskadi askatzeko,
gerturik daukagu odola
bere aldez emateko.
Irrintzi bat entzun da
mendi tontorrean,
goazen gudari denok
ikurrinan atzean
Pero me importa a poco a nada.
Acoso y derribo, es lo que me parece
Zein ausarta den ezjakintasuna
Si...
Aquí hay gente que habla catalán... Y de izquierda no vota.
El nacionalismo (Espanyol o cualquier otra mierda)es lo paja de l neurona... No sirve para nada.
Mientras tanto, los datos fríos dicen que Podemos pierde apoyos en cada elección y ya está por debajo de Alvise.
Bueno, pues nada. A seguir insistiendo con Montero. Supongo que la estrategia es que acabe gobernando PP y VOX a ver si así Podemos recupera votos por "pendulazo"
La verdad, desde que existen la primarias en los partidos, es menos peor .
Por mi parte, es la primera vez en 54 años que un gobierno de espqgnistan hace algo que estoy de acuerdo. Y estoy seguro que eso es gracias a las primarias de los partidos.
Sino te gusta montero, afíliate a Podemos y vota a otr@
Esa "izquierda" son 0 diputados. Siendo optimistas. Siendo neutrales es negativo en un proyecto global, resta. Además que la izquierda no va de personas. Condicionar un proyecto de izquierdas a que estén unas personas no tiene nada que ver a la izquierda.
Como mínimo sería una legislatura entretenida.