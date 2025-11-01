Podemos da un portazo a las "matemáticas" de Rufián y lo acusa de apoyar al PSOE

Podemos rechaza sumarse al plan de concurrencia de la izquierda: "Cuatro diputadas de Podemos han logrado más que cinco ministros de Sumar", defiende Ione Belarra en otro aldabonazo contra los partidos que presentarán este sábado el reseteo de su alianza.
| etiquetas: podemos , rufián , izquierda , frente judaico popular
Un momento … ¿estamos hablando de pintar que?
Ejemplos hay que coger.
De vez en cuando echo un ojo a Canal Red como "medio del partido" y, quizás cuando desconecto y no veo se portan distinto, pero lo que veo que se pasan demasiado tiempo sobrereaccionando que otra cosa
Wikipedia
Wikipedia
+2
La distribución de escaños resultante es la siguiente:
Partido Popular (PP): 29 diputados.
Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 18 diputados.
Vox: 11 diputados.
Unidas por Extremadura (Podemos-IU-Alianza Verde): 7 diputados.
Y Sumar?
La Asamblea de Extremadura para la XII Legislatura (2026-2030), constituida en enero de 2026 tras las elecciones autonómicas de 2025, está compuesta por 65 diputados y diputadas.
La distribución de escaños resultante es la siguiente:
Partido Popular (PP): 29 diputados.
Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 18 diputados.
Vox: 11 diputados.
Unidas por Extremadura (Podemos-IU-Alianza Verde): 7 diputados.
Pregunta:¿Ves a Sumar?
Sumar opta por no presentarse en las elecciones de Extremadura junto a Podemos e IU, aunque respaldará y hará campaña por su candidatura
www.nuevaradio.org/2025/11/01/sumar-opta-por-no-presentarse-en-las-ele