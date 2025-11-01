edición general
Podemos da un portazo a las "matemáticas" de Rufián y lo acusa de apoyar al PSOE

Podemos da un portazo a las "matemáticas" de Rufián y lo acusa de apoyar al PSOE

Podemos rechaza sumarse al plan de concurrencia de la izquierda: "Cuatro diputadas de Podemos han logrado más que cinco ministros de Sumar", defiende Ione Belarra en otro aldabonazo contra los partidos que presentarán este sábado el reseteo de su alianza.

30 comentarios
Comentarios destacados:      
DayOfTheTentacle
Podemos ya poco pinta
6
Druidaferal
#1 no veas que lastima. Como se cargaron el 15M con sus hipocresías y sus Irenes montero.
5
#8 Nasser
#2 El 15M se lo cargo la Yoli, no digas majaderías. El proyecto Sumar nació para eso afina tus sentidos
6
Druidaferal
#8 claro por que el 15M eran puntos violetas, burka, amiguis enchufada, galapagar y Venezuela
6
#16 Nasser
#12 gilipolleces
2
Enésimo_strike
#1 desde que se fue errejon pintan menos.

Un momento … ¿estamos hablando de pintar que? :troll:
0
#7 Nasser
#1 Eso os gustaría a algunos, pero ajo y agua. Saludos
2
The_Ignorator
#13 ¿como en Aragón?
Ejemplos hay que coger.

De vez en cuando echo un ojo a Canal Red como "medio del partido" y, quizás cuando desconecto y no veo se portan distinto, pero lo que veo que se pasan demasiado tiempo sobrereaccionando que otra cosa
3
cenutrios_unidos
Como no se pongan las pilas lo que queda de la izquierda se va al guano. Podemos ya está desaparecido y cuenta más bien poco.
3
#11 Nasser
#3 Desaparecido? En Extremadura 7 diputados y Sumar... Coño sumar ni apareció ni se le esperaba, infórmate, no solo leas Ok diario
3
cenutrios_unidos
#11 No paran de subir, hasta la victoria final.  media
1
cenutrios_unidos
#15 A mi me han subido el sueldo un 25%. Estoy forrado, ahora gano 100€
0
rogerius
#18 ¿Por 80€ te levantabas de la cama? Ahora ya ni dormirás.
1
cenutrios_unidos
#23 Soy beta tester de Pikolin.
0
#19 Nasser
#15 La Asamblea de Extremadura para la XII Legislatura (2026-2030), constituida en enero de 2026 tras las elecciones autonómicas de 2025, está compuesta por 65 diputados y diputadas.
Wikipedia
Wikipedia
+2
+2
La distribución de escaños resultante es la siguiente:
Partido Popular (PP): 29 diputados.
Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 18 diputados.
Vox: 11 diputados.
Unidas por Extremadura (Podemos-IU-Alianza Verde): 7 diputados.
Y Sumar? xD
0
cenutrios_unidos
#19 Sumar otro que tal baila. Como no se centren en políticas de izquierda de verdad y se dejen de chorradas, les va a suceder exactamente lo mismo.
1
#20 Suleiman
Que pena podemos,lo que fuiste y lo que eres. Ahora solo estorbas.
1
The_Ignorator
Podemos hace ya tiempo que se parecen mas a Frente Obrero en el sentido que se pasan mas tiempo zurrando a otros espacios en los que piensan cazar votos, que en atizar la estructura de poder o proponer alternativas
1
#13 Nasser
#9 Si como en Extremadura que sacaron 7 y Sumar 0 y hace 45 días.Informate.
1
jm22381
Claro, porque al PSOE le viene muy bien que todo a su izquierda se una en un partido que le coma la tostada como Vox al PP :roll:
0
Casiopeo
Sorpresa cero.
0
pitercio
Pues a ver si juntan cuatro en la siguiente.
0
#14 Nasser
#10 hace un mes:
La Asamblea de Extremadura para la XII Legislatura (2026-2030), constituida en enero de 2026 tras las elecciones autonómicas de 2025, está compuesta por 65 diputados y diputadas.
La distribución de escaños resultante es la siguiente:
Partido Popular (PP): 29 diputados.
Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 18 diputados.
Vox: 11 diputados.
Unidas por Extremadura (Podemos-IU-Alianza Verde): 7 diputados.
Pregunta:¿Ves a Sumar?
1
angelitoMagno
#14 Tu sabes que Sumar no se presentó en Extremadura y que por eso no sacó ningún diputado, ¿no?

Sumar opta por no presentarse en las elecciones de Extremadura junto a Podemos e IU, aunque respaldará y hará campaña por su candidatura
www.nuevaradio.org/2025/11/01/sumar-opta-por-no-presentarse-en-las-ele
2
#29 lordban
Es ver la foto y se entiende todo, y eso lo digo pareciéndome a Pablo Fernández más de lo que me gustaría.  media
1
IrMaNDiÑo
Podemos...... R.I.P.
0
tricionide
tienden a desaparecer, que se unan
0
#5 Eukherio
Próxima meta: 0 diputados. A veces me pregunto si es inevitable eso de que determinadas formaciones desaparezcan. Con Ciudadanos también pasaba un poco lo mismo, que parecía que todas las decisiones las tomasen con el único fin de desaparecer lo antes posible.
0
#26 ernovation
Podemos puede sumar, pero sumar cero.
0

