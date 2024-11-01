edición general
El PNV renuncia al autogobierno y muestra su deriva antidemocrática al rechazar un SMI vasco apoyado por 138.495 firmas

ELA considera que la decisión política del PNV de rechazar la opción de un SMI vasco en el Parlamento de Gasteiz ha mostrado la cara más antidemocrática y centralista de un partido que aún se denomina abertzale y que con este anuncio se coloca directamente en un espacio compartido con PSE, PP, CCOO, UGT y, por supuesto, la patronal Confebask.

harverto
¿CÓMO? ¿Que los partidos nacionalistas de derechas anteponen los intereses de una minoría capitalista ante el bienestar social? ¡Me pinchan y no sangro!

Dramaba
#3 Y no lo son todos, nacionalistas? xD

mariKarmo
"Deriva antidemocrática".

Ya he leído suficiente por hoy.

eltxoa
#1 Creo que es pertinente. Han presentado 138000 firmas y se han puesto a orinar sobre ellas. Bastante antidemocrático es eso, no?

Tensk
#4 ¿Esos 138.000 son mayoría absoluta?

eltxoa
#5 Pues desarrollar un poco más eso? Soy incapaz de entender como reunir y presentar 138000 firmas tiene algo que ver con mayoría absoluta.

Tensk
#8 No sé qué le falta por desarrollar. Aún suponiendo que todas las firmas presentadas sean "correctas", 138.000 son poco más del 6% de la población. Si sólo contamos mayores de edad, algo más del 7,5%

Si vamos a lo que se suele entender por democracia, donde se hace lo que pide la mayoría ¿no hacer caso a lo que pide el 7,5% de la población es antidemocrático?

Que lo podemos complicar más, que si a lo mejor podrían haber firmado otros que no tuvieron oportunidad y blablabla, pero los datos son esos. Decir que es una "deriva antidemocrática" no hacerle caso al 7,5% de la población me parece una ida de pinza.

frg
#1 #9 El artículo es de ELA el sindicato del PNV. Algo saben ...

Peka
#12 Hola vienes de 1.990? Rompieron relaciones hace 30 años.

Tailgunner
Pero de qué coños váis? Cómo que un SMI vasco? Pasaos a régimen general, a ver cómo de ricos íbais a ser sin que España os pague la fiesta... el PIB del Lepe íbaisca tener... fascistas flipaos es lo que sois...

Kasterot
#2 lo siguiente según usted sería el salario único y unificado.
Nada de convenios colectivos propios ni negociaciones en base al sector.
Y seguro que mejor sería que todo el mundo cobrase el salario que se establezca en función al IPC del sitio más barato de la piel de toro.
Así empresarios contentos.

Juantxi
#2 Ahora la lucha por la mejora de la clase trabajadora más desfavorecida es según tu, fascismo.
¿Qué los que ganan del SMI son ricos?
Ojalá de consiguera subir más el SMI empezando por cualquier comunidad autónoma.

encurtido
Yo estoy a favor de que el SMI pueda establecerse por las CCAA o las provincias, que el estatal sirva de suelo y a partir de ahí AAPP más pequeñas lo suban cuanto consideren.

Pero este artículo es ridículo ¿deriva antidemocrática?, ¿centralista? y más que por la medida en sí los acusan de traidores españolistas.

El PNV tendrá que dar explicaciones de por qué prefiere no subir el SMI, que pueden ser simplemente económicas. No hace falta embarrar con mierda nacionalista.

angelitoMagno
#16 Ya hemos visto en España que se ha subido el SMI y no se ha destruido empleo, se ha seguido creando.

Deslocalizar no es tan facil, sobre todo cuando la mayoría de empresas son de servicios.
¿Cómo deslocalizas un supermercado? ¿Como deslocalizas un hotel?

Lo de "habrá que ver como afecta a todo", ojalá para todas las medidas. Que para subir el SMI un mínimo se pide mirar mil cosas, pero si nos dicen que hay que subir el gasto en defensa a un 5% del PIB pues genial, adelante, con eso no hay dudas.

Pd: No se si tenía en ignore. Creo que no. De todas formas, a veces quito ignores.

Tensk
Yo me pregunto ¿cómo el poner un SMI propio, que sería superior al nacional obviamente, puede resultar un factor para la atracción de empleo? porque ya pueden tener otros alicientes que el tener un gasto superior en mano de obra es un factor en contra de establecer nuevas empresas ¿o me pierdo algo?

angelitoMagno
#7 ¿Y quién ha dicho que el objetivo de la medida sea atraer empleo? País Vasco es la comunidad con una tasa de paro más baja, la prioridad será otra, como mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Somozano
#14 Por supuesto que la prioridad es otra
Cuando compites adulterado con un régimen fiscal que te beneficia, sobre financiado y no aportas nada al resto a pesar de tu riqueza no hace falta competir con el resto
Les pagamos por estar
Y porque nos escupan día a día
Es un mantener a un hijo que te insulta
Si mañana el País Vasco se fuera de España nos quedaría más dinero. No aportan, solo chupan
Luego sería entretenido ver cómo se las apañan para sostener su nivel de vida y pagar sus elevadas…   » ver todo el comentario

Tensk
#14 ¿Tú no me tenías en ignore?

Muy bien, te lo explico con el siguiente paso porque parece que lo de antes se me quedó escaso: ¿cuántas empresas que se lo puedan permitir van a entonces ver si pueden "deslocalizar" a otras comunidades? Y no entro en lo de aquellas empresas que tendrían que despedir a gente porque no se puedan permitir ese nuevo SMI.

Cuando uno plantea unas medidas tiene que ver cómo afecta a todo. Que, oye, no sé de nadie que quiera que le bajen el sueldo, y si…   » ver todo el comentario

Somozano
#7 Por eso no hacen más que perder % industrial. Hasta Sevilla ya tiene más
Zona de salarios caros, líderes en absentismo laboral, líderes en huelgas, en porque yo lo valgo, en todo tiene que estar traducido al euskera aunque vendas en Malasia, feminazismo, suelos caros por falta de terreno, comunidad envejecida, sin tren de alta velocidad (por su lentitud)...
Pero que puñetera empresa sobre todo si viene de fuera se va a instalar allí y no en Burgos?

Borgiano
¡Joder, qué titular más imparcial! jajaja


