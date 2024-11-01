El PNV renuncia al autogobierno y muestra su deriva antidemocrática al rechazar un SMI vasco apoyado por 138.495 firmas

ELA considera que la decisión política del PNV de rechazar la opción de un SMI vasco en el Parlamento de Gasteiz ha mostrado la cara más antidemocrática y centralista de un partido que aún se denomina abertzale y que con este anuncio se coloca directamente en un espacio compartido con PSE, PP, CCOO, UGT y, por supuesto, la patronal Confebask.