El PNV renuncia al autogobierno y muestra su deriva antidemocrática al rechazar un SMI vasco apoyado por 138.495 firmas

ELA considera que la decisión política del PNV de rechazar la opción de un SMI vasco en el Parlamento de Gasteiz ha mostrado la cara más antidemocrática y centralista de un partido que aún se denomina abertzale y que con este anuncio se coloca directamente en un espacio compartido con PSE, PP, CCOO, UGT y, por supuesto, la patronal Confebask.
| etiquetas: pnv , autogobierno , smi vasco , ilp , sindicato ela
Ya he leído suficiente por hoy.
Si vamos a lo que se suele entender por democracia, donde se hace lo que pide la mayoría ¿no hacer caso a lo que pide el 7,5% de la población es antidemocrático?
Que lo podemos complicar más, que si a lo mejor podrían haber firmado otros que no tuvieron oportunidad y blablabla, pero los datos son esos. Decir que es una "deriva antidemocrática" no hacerle caso al 7,5% de la población me parece una ida de pinza.
Nada de convenios colectivos propios ni negociaciones en base al sector.
Y seguro que mejor sería que todo el mundo cobrase el salario que se establezca en función al IPC del sitio más barato de la piel de toro.
Así empresarios contentos.
¿Qué los que ganan del SMI son ricos?
Ojalá de consiguera subir más el SMI empezando por cualquier comunidad autónoma.
Pero este artículo es ridículo ¿deriva antidemocrática?, ¿centralista? y más que por la medida en sí los acusan de traidores españolistas.
El PNV tendrá que dar explicaciones de por qué prefiere no subir el SMI, que pueden ser simplemente económicas. No hace falta embarrar con mierda nacionalista.
Deslocalizar no es tan facil, sobre todo cuando la mayoría de empresas son de servicios.
¿Cómo deslocalizas un supermercado? ¿Como deslocalizas un hotel?
Lo de "habrá que ver como afecta a todo", ojalá para todas las medidas. Que para subir el SMI un mínimo se pide mirar mil cosas, pero si nos dicen que hay que subir el gasto en defensa a un 5% del PIB pues genial, adelante, con eso no hay dudas.
Pd: No se si tenía en ignore. Creo que no. De todas formas, a veces quito ignores.
Cuando compites adulterado con un régimen fiscal que te beneficia, sobre financiado y no aportas nada al resto a pesar de tu riqueza no hace falta competir con el resto
Les pagamos por estar
Y porque nos escupan día a día
Es un mantener a un hijo que te insulta
Si mañana el País Vasco se fuera de España nos quedaría más dinero. No aportan, solo chupan
Luego sería entretenido ver cómo se las apañan para sostener su nivel de vida y pagar sus elevadas… » ver todo el comentario
Muy bien, te lo explico con el siguiente paso porque parece que lo de antes se me quedó escaso: ¿cuántas empresas que se lo puedan permitir van a entonces ver si pueden "deslocalizar" a otras comunidades? Y no entro en lo de aquellas empresas que tendrían que despedir a gente porque no se puedan permitir ese nuevo SMI.
Cuando uno plantea unas medidas tiene que ver cómo afecta a todo. Que, oye, no sé de nadie que quiera que le bajen el sueldo, y si… » ver todo el comentario
Zona de salarios caros, líderes en absentismo laboral, líderes en huelgas, en porque yo lo valgo, en todo tiene que estar traducido al euskera aunque vendas en Malasia, feminazismo, suelos caros por falta de terreno, comunidad envejecida, sin tren de alta velocidad (por su lentitud)...
Pero que puñetera empresa sobre todo si viene de fuera se va a instalar allí y no en Burgos?