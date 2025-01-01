·
163
meneos
242
clics
El plan de Feijóo contra los incendios incluye medidas que ya existen y propuestas "sin criterio técnico"
Varios expertos consultados por este periódico ven un conjunto de medidas un "cajón de sastre" que solo buscan "tapar" la responsabilidad de las comunidades autónomas en la falta de prevención.
etiquetas
feijóo
plan
incendios
criterio
pp
actualidad
34 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#5
rendri
Por favor que le vuelvan a poner gafas a este señor a ver si se da cuenta de que ellos son el problema real. Articulo 148 las competencias de montes son de las comunidades autónomas que se responsabilicen de la parte que les toca. Siempre tirando mierda para los demás y ellos solo a trincar.
10
K
124
#8
Katos
#5
son el problema desde la oposición?..
Imaginate si gobiernan
4
K
50
#13
Asimismov
#8
ya lo hemos visto en varias comunidades que presiden:
Valencia, Madriz, Andalucía, Extremadura, Baleares, Galicia.
Y su solidaridad con Canarias.
5
K
69
#23
serperga
#13
Para solidaridad la de Cataluña y Pais Vasco. Esa es solidaridad de la buena no la del resto.
0
K
7
#27
Deviance
*
#23
Al menos esa gente saben barrer para casa, los putos fachas la destruyen para recoger las cenizas y
regalarlas
venderlas por dos duros a los que se creen que son sus amigos y en realidad son unos caraduras.
0
K
12
#15
sotillo
#8
No, prefiero no imaginarlo, por mucho que se diga “ A disfrutar lo votado “
0
K
12
#26
Deviance
#8
Pues el puto desastre. Ya esta constatado como gestionan, y la realidad es palmaria: un puto desastre, para los demás, claro, para ellos y sus coleguitas trincantes es un camino de rosas.
0
K
12
#2
Dene
Propuestas que ya existen? Propuestas sin criterio?
Pues lo normal!
11
K
123
#17
MiguelDeUnamano
#2
Me ha decepcionado que no hayan pedido una bajada de impuestos para combatir los incendios forestales.
5
K
63
#20
Supercinexin
*
#17
Abres el librillo ese de "Plan Integral" que lleva en la mano Feijóo y seguro que hay todo dibujicos hechos con ceras y al final una página de "FeiJóO Pr3SiDenT3" hecha con macarrones pintados de colores. Como lo que traen los chiquillos del parvulario.
El muy inútil indolente pedazo de mierda de tío. Imagínate España en manos de este auténtico botarate inútil integral.
3
K
50
#24
Deviance
#20
Parad por favor, no sigais, que luego por las noches tengo pesadillas. Este mengo le hace a M. Rajoy un gran orador y estadista.
CC:
#17
y
#14
2
K
39
#7
mariKarmo
Pero que son unos INNNUUUUUUUTILESSSSSS.
Que lo han demostrado ya muchas veces! que no hace falta que lo sigan demostrado. Inútiles!
9
K
107
#30
delcarglo
#7
Inútiles y peligrosos...en cuanto hay un problema gordo, ya hemos visto como lo gestionan: Yak-42, Sovaldi (hepatitis); Prestige; DANA en Valencia (
)...
1
K
21
#3
makinavaja
¿El PP improvisando como pollo sin cabeza? Me pinchas y no sangro....
10
K
103
#4
Khadgar
Expertos en fingir que trabajan para mantener contento a su electorado.
9
K
94
#9
Javi_Pina
Es culpa suya porque no es presidente porque no quiere.
4
K
48
#6
ipanies
Es una organización delictiva, sobre medidas para no atajar la corrupción si que entienden, de todo lo demás, mejor preguntar a un gato de escayola.
2
K
45
#18
tierramar
*
www.meneame.net/m/actualidad/fiscalia-atribuye-incendios-ausencia-apli
La Fiscalía atribuye los incendios a la "ausencia o aplicación improcedente" de los planes de prevención
La justicia ha comenzado a indagar en las posibles
responsabilidades políticas y penales
que hay detrás de la ola de incendios. La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha iniciado una investigación para determinar si la "ausencia o la aplicación improcedente"…
» ver todo el comentario
4
K
39
#31
Deviance
#18
Y aquí paz y después gloria, manda cojones compañero meneante. Es así y es una realidad empírica. Mis dieses.
0
K
12
#25
rutas
*
Era evidente, burda propaganda, un insulto a la inteligencia de sus votantes (ejem), que el PP no podía haber diseñado en 5 días de pleno agosto una estrategia nacional de recuperación y prevención de todo el medio rural y forestal de España. Pero no era esa la intención cuando sacaron a Feijoo agitando esos 4 folios encuadernados a toda prisa, sino ésta:
Portada de hoy de La Razón:
2
K
27
#34
oceanon3d
#25
Seguramente no habrán ni folios ni cincuenta medidas ni nada ... solo la cartulina azul de la portada para los titulares de sus panfletos
0
K
8
#12
Albarkas
Y éste inútil y su cuadrilla de sabios se supone que son la alternativa de gobierno
1
K
26
#19
beltzak
“Necesitamos un registro nacional de
corruptos
que incluya
políticos
y
empresarios
con sentencia firme , quienes deberían de portar
pulseras
telemáticas
de localización y
sistemas de
grabación de audio
cuando dos o más de ellos estén situados a menos de 5 metros de distancia .“
2
K
24
#32
Deviance
#19
Y si me aprietas compadre, una buenas guillotinas bien afiladas........
0
K
12
#21
XtrMnIO
En alguna de esas propuestas está el no recortar el 90% del presupuesto en extinción de incendios como han hecho ellos?
Han dejado un miserable 10% de lo que había antes.
1
K
24
#33
Deviance
#21
Yo así a modo de cuñao vaticino que entre todas esas
barrabasadas
propuestas está una que diga que me gusta la fruta y que te vote txapote. Ese es el nivel de esta gentuza.
0
K
12
#22
Toponotomalasuerte
Desde cuándo le importa a alguien sus propuestas?
A sus votantes se la pela. Están más preocupados de mirar a los de enfrente.
1
K
22
#1
Katos
Como el pacto de cambio climatico firmado hace 6 años
2
K
22
#14
sotillo
#1
Que esta gente está perdida entre cañas, toros y fuegos artificiales no lo pone en duda nadie con un mínimo sentido común, que son una ruina y un lastre para el país lo saben incluso quien los vota
9
K
111
#16
pirat
*
Si hay algo que está claro es que no creen en el estado autonómico ni la plurinacionalidad, por lo que ellos y sus primos no deberían presentarse a esos comicios ya que el hacerlo mal a propósito es DOLOSO y debería tener consecuencias penales, y mas con muertos sobre la mesa.
Con todos los defectos y lo mejorable del sistema autonómico, aún recuerdo cuando no existía y de ninguna forma volvería a ello y a volver a ser ninguneado por madrí, sobre todo con una sanidad deplorable y la política extractiva de recursos de la perferia que aún renquea...
1
K
19
#11
JackNorte
Y que mas da , si cuela y le consigue votos , el vendehumos , le sale a cuenta. En cada tragedia que provocan o que incrementan , se quitan responsabilidades sin consecuencias, y echan la culpa a otros. Mas muertes, mas votos.
0
K
12
#10
DDJ
La primera medida contra el fuego es prevención, ni peperros no voxquimanos en los despachos.
0
K
9
#28
Andreham
Hostia que han vuelto a sacar un papelito A4 con letras en blanco sobre fondo azul como cuando el no+iva.
0
K
8
#29
DAVO
Esta gente del PP puede parecer que son unos inútiles pero no, es que hacen daño a la gente, daño y muerte.
0
K
6
Ver toda la conversación (
34
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
