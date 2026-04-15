Piden dos años de cárcel para un joven por agresión sexual tras un "perreo" sin consentimiento en una discoteca de Valencia

Los hechos se remontan a la madrugada del 19 de abril del año pasado, cuando ambos coincidieron en una discoteca. Según la acusación, el joven se acercó por detrás a la mujer (a la que no conocía) y la sujetó por las caderas, aproximando su cuerpo al de ella hasta rozar sus genitales con las nalgas de la joven, a través de la ropa. La mujer interpretó esta acción como una invasión de su libertad sexual y presentó una denuncia días después ante la Guardia Civil.