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Piden dos años de cárcel para un joven por agresión sexual tras un "perreo" sin consentimiento en una discoteca de Valencia

Los hechos se remontan a la madrugada del 19 de abril del año pasado, cuando ambos coincidieron en una discoteca. Según la acusación, el joven se acercó por detrás a la mujer (a la que no conocía) y la sujetó por las caderas, aproximando su cuerpo al de ella hasta rozar sus genitales con las nalgas de la joven, a través de la ropa. La mujer interpretó esta acción como una invasión de su libertad sexual y presentó una denuncia días después ante la Guardia Civil.

| etiquetas: sucesos , valencia , no es no , perrea perrea
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13 comentarios
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Comentarios destacados:      
neo1999 #3 neo1999
Pues me parece bien. Que se vaya a arrimar la cebolleta a otra parte.
6 K 67
#5 woke *
si lo que se pretende castigar es un daño psicológico, probablemente ahora el de él puede ser superior al de ella.
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Doisneau #1 Doisneau
Que marco legal tan razonable y guay nos esta quedando con los palmeros de la igualdad
8 K 39
asurancetorix #12 asurancetorix
#1 Ya te digo. Al final no vamos ni a poder frotarnos el paquete contra la que se nos ponga delante. Todo por culpa de las feminazis. Y de los palmeros. Sobre todo de los palmeros...
1 K 2
Doisneau #13 Doisneau
#12 Algunos no vais a aprender porque estas cosas son mala idea hasta que no os toque a vosotros.
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antesdarle #6 antesdarle
A restregar el pito contra un árbol :troll:
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Feindesland #2 Feindesland
Días después... :wall:
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Ilunabarra #9 Ilunabarra
Me parece desproporcionado. Lo suyo sería 10 latigazos o unas sacudidas con un buen calabacín hasta donde le entre.
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magnifiqus #11 magnifiqus
La Fiscalía de Valencia considera que ese contacto, pese a no implicar tocamientos directos con las manos en zonas íntimas, tiene una clara connotación sexual y se produjo sin consentimiento. Por ello, además de la pena de prisión (2 años), solicita tres años de libertad vigilada, una orden de alejamiento de 500 metros y una indemnización de 1.000 euros.

Si esa agresión merece 2 años de cárcel, yo pediría 3 años más por atentado contra el buen gusto (básicamente por perrear) y otros 5 más si la música de fondo era reggaetton.
2 K 26
#8 Gilántropo
A ver si aprende el sobón
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#10 woke
#8 podría ser tu hijo borracho
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#4 bizcobollo
Va a hacer falta una comisaría por cada discoteca
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Lenari #7 Lenari
A ver, con estos temas debería haber tolerancia cero. Hay gente que si no les pones las cosas claras, se piensan que todo el monte es orégano.

Pero la ley no debería ser de todo o nada. Esto debiera ir como el carnet, por puntos. Si lo haces, te dan el toque y aprendes, pues no pasa nada. Si no aprendes y repites, pues ahí que ya te cayeras con todo el equipo.
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menéame