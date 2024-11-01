edición general
Piden un año de cárcel a una mujer que increpó a otra por hacer toples en Santander: «Está para que la meen en las tetas»

Piden un año de cárcel a una mujer que increpó a otra por hacer toples en Santander: «Está para que la meen en las tetas»

La Fiscalía de Cantabria solicita un año de cárcel y 2.400 euros de multa para una mujer acusada de increpar a otra que hacía toples en la playa y aludir a su procedencia extranjera, y que este jueves se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Cantabria. Los hechos se produjeron en la playa de La Concha de Santander. Según recoge la Fiscalía en su escrito de calificación, la acusada dijo en voz alta: «Esta está para que la meen en las tetas», y después se le acercó «y de muy malos modos» le dijo que se tapara.

#3 marcotolo
seguro que la que dijo la estupidez,
llevaba una de estas pulseritas avisando de que el portador es gilipollas
Dakaira #2 Dakaira
Que asco...
borteixo #4 borteixo
cuánto vicio :troll:
#5 miraqueereslinda
El buenismo progre que ha invadido las instituciones e implementado su legislación nos ha llevado a vivir el surrealismo en nuestras ciudades.

Mientras las calles se llenan de delincuentes habituales que entran y salen de la comisaría en minutos, incluso violadores (www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-libertad-cargos-hombre-de) vemos como unas palabras se convierten en objeto de delito y máxima repercusión.

Lo que verdaderamente da asco es que se haya implantado la legislación progre, donde todo depende de quién diga a quién, o quien haga a quién.

Menos mal que toda esta basura ideológica tiene los días contados.
