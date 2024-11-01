Piden un año de cárcel a una mujer que increpó a otra por hacer toples en Santander: «Está para que la meen en las tetas»

La Fiscalía de Cantabria solicita un año de cárcel y 2.400 euros de multa para una mujer acusada de increpar a otra que hacía toples en la playa y aludir a su procedencia extranjera, y que este jueves se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Cantabria. Los hechos se produjeron en la playa de La Concha de Santander. Según recoge la Fiscalía en su escrito de calificación, la acusada dijo en voz alta: «Esta está para que la meen en las tetas», y después se le acercó «y de muy malos modos» le dijo que se tapara.