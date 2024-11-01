·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10610
clics
Espectadores airados por lo que le ha dicho Ana Rosa a Juanma Moreno tras el accidente de Adamuz: "Ruin"
8003
clics
Vito Quiles borra un lamentable tuit después de que un pasajero de uno de los trenes descarrilados le retrate: "Desinformando como la rata que eres"
6434
clics
El accidente de tren de Adamuz en imágenes
5220
clics
Kim Novak en su apogeo: impresionantes fotos de los años 50 y 60
4069
clics
EE. UU.: Los guardias fronterizos de Trump enfurecen a la red: los abrigos recuerdan la oscura época nazi (Ale)
más votadas
343
El fondo de pensiones de Dinamarca se deshará de bonos de EE UU tras las amenazas de Trump sobre Groenlandia
356
La defensa de la asistente de Begoña Gómez pide que se aplique al juez Peinado el método del Supremo que condenó al fiscal general del Estado
467
Excavadoras israelíes comienzan a destruir el complejo de la ONU para refugiados palestinos
381
Guerra sucia en plena tragedia: la ultraderecha mediática carga contra RTVE mientras España entierra a sus muertos
345
Vox plantea cerrar Les Escuelines, con 4.200 alumnos en toda Asturies
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
73
clics
Pesa 20 toneladas y casi se queda sin neumáticos, pero el camión 6x6 del equipo Guardia Civil Rally Raid consigue terminar el Dakar Classic 2026
Entre los cientos de vehículos que han participado en el Dakar 2026, había un camión español cuyo equipo tiene una historia muy curiosa.
|
etiquetas
:
dakar
,
guardia civil
,
camión
4
1
0
K
68
ocio
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
68
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Supercinexin
*
Al volante iba José Manuel Salinero, teniente y piloto de helicópteros de la Guardia Civil, una leyenda anónima del Dakar que ha disputado once ediciones en coches en las tres épocas que ha tenido la prueba: África, Sudamérica y Arabia Saudí.
Hay gente que ha nacido para divertirse y pasárselo de puta madre... Y luego estamos los tontos de todos los demás que si estudiar que si trabajar que si promocionar que si montar empresas que si su puta madre, que era mi abuela, mamá, me estafaste y me engañaste
1
K
30
#2
plutanasio
El GR que sale en las foto, uno de mi pueblo tiene uno preparado y es una bestia.
0
K
12
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Hay gente que ha nacido para divertirse y pasárselo de puta madre... Y luego estamos los tontos de todos los demás que si estudiar que si trabajar que si promocionar que si montar empresas que si su puta madre, que era mi abuela, mamá, me estafaste y me engañaste