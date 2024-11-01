edición general
La ‘pereza’ de la Sala II del Supremo con Rato y Zaplana: un año sin sentencia

Los fundamentos de derecho empleados para condenar a los exministros siguen sin hacerse públicos y las sentencias, sin ratificar. Más de un año sin ratificar las sentencias. Es la situación que ha dilatado la Sala II del Tribunal Supremo con el exministro de Economía Rodrigo Rato y el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana. Hace ya más de un año que ambos expopulares fueron condenados por la Sección Séptima y Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid respectivamente por delitos de blanqueo de capital

tyrrelco
La famosa sala segunda del supremo...
NoPracticante
#2 se sobreentiende.
Andreham
Ah, la que se controla por detrás.
tul
#3 eso se hace con todas
tierramar
Y con Montoro
tierramar
Y con Montoro
Antipalancas21
#9 Y con el novio de la loca
Mala
Pues esto es lo que hay que hacer; tenerles todo el tiempo en los medios, hasta ver si se les cae la cara de vergüenza.
Troylanas
#5 Teniendo en cuenta a quién rinde pleitesía la mayoría de los medios, yo mejor buscaba algo cómodo para esperar.
Nasser
Para disfrutar del crimen haceros de derechas, que "toito s'arregla".
Shoemaker
Es que primero les condenan y luego ya se piensan cómo lo justifican
sotillo
#1 Mas que sala de nada parece la charca de Esperanza Aguirre
